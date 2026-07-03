وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم نظيره التركي بعد وصف إسرائيل بأنها "مشكلة للبشرية"
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، نظيره التركي هاكان فيدان، واتهمه بالتحريض على "الإبادة الجماعية" ضد الشعب اليهودي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي بشأن إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية.
ونشر ساعر، عبر منصة "إكس"، مقطعًا مترجمًا من مقابلة أجراها فيدان مع قناة "سي إن إن ترك"، قال فيها إن سياسات إسرائيل ونهجها "أصبحا عبئًا لم يعد في مقدور البشرية تحمله"، كما وصف إسرائيل بأنها إحدى "المشكلات العامة للبشرية"، داعيًا إلى ممارسة ضغوط دولية عليها.
13 أبريل, 10:06 GMT
ووصف ساعر هذه التصريحات بأنها "مقززة"، معتبرًا أنها تمثل "تحريضًا واضحًا على الإبادة الجماعية"، مضيفًا أن "تجريد الشعب اليهودي من إنسانيته وتصويره على أنه عبء لا يُطاق هو خطاب ارتبط بأشهر طغاة التاريخ"، بحسب تعبيره.
كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي ما وصفه بـ"العالم المتحضر" وحلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إدانة تصريحات فيدان، معتبرًا أنها تمثل "دعوة صريحة لتدمير إسرائيل".
Turkish FM @HakanFidan’s sickening words are textbook incitement to genocide.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 2, 2026
Dehumanizing the Jewish people as an "unbearable burden" is the classic, horrific language of history’s worst eliminationist regimes.
The civilized world and Turkey's NATO allies must unequivocally…
وصعّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولون أتراك كبار آخرون من تهديداتهم بشأن القدس مؤخرًا، إذ دعا وزير الداخلية التركي، الشهر الماضي، إلى "تحرير" القدس.
ومنذ اندلاع الحرب التي أشعلتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان أردوغان من أشد القادة الأجانب انتقادا لإسرائيل، إذ اتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ورحب بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين، ودعا الأمم المتحدة إلى التوصية باستخدام القوة ضد إسرائيل.