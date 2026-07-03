وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم نظيره التركي بعد وصف إسرائيل بأنها "مشكلة للبشرية"

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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
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ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
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29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
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الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
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الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
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30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
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الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
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ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
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عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
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59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
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29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
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https://sarabic.ae/20260703/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يهاجم-نظيره-التركي-بعد-وصف-إسرائيل-بأنها-مشكلة-للبشرية-1114927303.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم نظيره التركي بعد وصف إسرائيل بأنها "مشكلة للبشرية"
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم نظيره التركي بعد وصف إسرائيل بأنها "مشكلة للبشرية"
سبوتنيك عربي
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، نظيره التركي هاكان فيدان، واتهمه بالتحريض على "الإبادة الجماعية" ضد الشعب اليهودي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T17:19+0000
2026-07-03T17:19+0000
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ونشر ساعر، عبر منصة "إكس"، مقطعًا مترجمًا من مقابلة أجراها فيدان مع قناة "سي إن إن ترك"، قال فيها إن سياسات إسرائيل ونهجها "أصبحا عبئًا لم يعد في مقدور البشرية تحمله"، كما وصف إسرائيل بأنها إحدى "المشكلات العامة للبشرية"، داعيًا إلى ممارسة ضغوط دولية عليها.كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي ما وصفه بـ"العالم المتحضر" وحلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إدانة تصريحات فيدان، معتبرًا أنها تمثل "دعوة صريحة لتدمير إسرائيل".وصعّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولون أتراك كبار آخرون من تهديداتهم بشأن القدس مؤخرًا، إذ دعا وزير الداخلية التركي، الشهر الماضي، إلى "تحرير" القدس.ومنذ اندلاع الحرب التي أشعلتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان أردوغان من أشد القادة الأجانب انتقادا لإسرائيل، إذ اتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ورحب بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين، ودعا الأمم المتحدة إلى التوصية باستخدام القوة ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20260413/تركيا-إسرائيل-قد-تسعى-لتصنيفنا-خصما-جديدا-بعد-إيران-1112524971.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, غزة, حركة حماس

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم نظيره التركي بعد وصف إسرائيل بأنها "مشكلة للبشرية"

17:19 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، نظيره التركي هاكان فيدان، واتهمه بالتحريض على "الإبادة الجماعية" ضد الشعب اليهودي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي بشأن إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية.
ونشر ساعر، عبر منصة "إكس"، مقطعًا مترجمًا من مقابلة أجراها فيدان مع قناة "سي إن إن ترك"، قال فيها إن سياسات إسرائيل ونهجها "أصبحا عبئًا لم يعد في مقدور البشرية تحمله"، كما وصف إسرائيل بأنها إحدى "المشكلات العامة للبشرية"، داعيًا إلى ممارسة ضغوط دولية عليها.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
تركيا: إسرائيل قد تسعى لتصنيفنا خصما جديدا بعد إيران
13 أبريل, 10:06 GMT
ووصف ساعر هذه التصريحات بأنها "مقززة"، معتبرًا أنها تمثل "تحريضًا واضحًا على الإبادة الجماعية"، مضيفًا أن "تجريد الشعب اليهودي من إنسانيته وتصويره على أنه عبء لا يُطاق هو خطاب ارتبط بأشهر طغاة التاريخ"، بحسب تعبيره.
كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي ما وصفه بـ"العالم المتحضر" وحلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إدانة تصريحات فيدان، معتبرًا أنها تمثل "دعوة صريحة لتدمير إسرائيل".
وصعّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولون أتراك كبار آخرون من تهديداتهم بشأن القدس مؤخرًا، إذ دعا وزير الداخلية التركي، الشهر الماضي، إلى "تحرير" القدس.
ومنذ اندلاع الحرب التي أشعلتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان أردوغان من أشد القادة الأجانب انتقادا لإسرائيل، إذ اتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ورحب بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين، ودعا الأمم المتحدة إلى التوصية باستخدام القوة ضد إسرائيل.
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