https://sarabic.ae/20260703/3-مؤشرات-تدعم-حلم-أمريكا-هل-تتحقق-نبوءة-ترامب-في-مونديال-2026؟-1114923662.html
3 مؤشرات تدعم حلم أمريكا.. هل تتحقق "نبوءة" ترامب في مونديال 2026؟
3 مؤشرات تدعم حلم أمريكا.. هل تتحقق "نبوءة" ترامب في مونديال 2026؟
سبوتنيك عربي
واصل المنتخب الأمريكي عروضه القوية في كأس العالم 2026، المقامة على أرضه بالشراكة مع كندا والمكسيك، بعدما بلغ دور الـ16 متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط،... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T14:37+0000
2026-07-03T14:37+0000
2026-07-03T14:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار كندا
رياضة
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع، خلال اتصال هاتفي مع المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو، وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، وهو سيناريو تدعمه بعض المؤشرات الفنية التي قدمها الفريق حتى الآن.1- استحواذ وسيطرةيعتمد المنتخب الأمريكي على الاستحواذ والضغط العالي، وبلغ متوسط استحواذه على الكرة 59.9% خلال البطولة، ليحل ضمن أفضل المنتخبات في هذا الجانب، وهو ما يعكس قدرته على فرض إيقاعه في المباريات، وفقا لمواقع رياضية.2- فعالية هجومية3- صلابة دفاعيةإلى جانب القوة الهجومية، يمتلك المنتخب الأمريكي منظومة دفاعية منظمة، ويعد ثاني أكثر المنتخبات نجاحًا في قطع الكرات بالمناطق الخطرة، بعدما سجل 31 عملية افتكاك، ما يمنحه توازنًا دفاعيًا وهجوميًا يعزز فرصه في المنافسة على اللقب. وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار كندا, رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار كندا, رياضة
3 مؤشرات تدعم حلم أمريكا.. هل تتحقق "نبوءة" ترامب في مونديال 2026؟
واصل المنتخب الأمريكي عروضه القوية في كأس العالم 2026، المقامة على أرضه بالشراكة مع كندا والمكسيك، بعدما بلغ دور الـ16 متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، قبل أن يتجاوز منتخب البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة في دور الـ32، ليضرب موعدًا مع بلجيكا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع، خلال اتصال هاتفي مع المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو، وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب
، وهو سيناريو تدعمه بعض المؤشرات الفنية التي قدمها الفريق حتى الآن.
يعتمد المنتخب الأمريكي على الاستحواذ والضغط العالي، وبلغ متوسط استحواذه على الكرة 59.9% خلال البطولة
، ليحل ضمن أفضل المنتخبات في هذا الجانب، وهو ما يعكس قدرته على فرض إيقاعه في المباريات، وفقا لمواقع رياضية.
سجل المنتخب الأمريكي 10 أهداف في أول أربع مباريات، مع تنوع واضح في قائمة الهدافين، يتقدمهم فولارين بالوغون بثلاثة أهداف، ما يعكس قوة الفريق الهجومية وتعدد خياراته في التسجيل.
إلى جانب القوة الهجومية، يمتلك المنتخب الأمريكي منظومة دفاعية منظمة، ويعد ثاني أكثر المنتخبات نجاحًا في قطع الكرات بالمناطق الخطرة، بعدما سجل 31 عملية افتكاك، ما يمنحه توازنًا دفاعيًا وهجوميًا يعزز فرصه في المنافسة على اللقب.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.