https://sarabic.ae/20260704/الخطوط-السعودية-تنفي-علاقتها-بطائرات-سلمت-لـكيان-معاقب-1114936202.html
الخطوط السعودية تنفي علاقتها بطائرات سلمت لـ"كيان معاقب"
الخطوط السعودية تنفي علاقتها بطائرات سلمت لـ"كيان معاقب"
سبوتنيك عربي
نفت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم السبت، صحة ما جرى تداوله بشأن تسليم طائرات من طراز "بوينغ 777-200" كانت مملوكة لها إلى إحدى الكيانات الخاضعة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T07:20+0000
2026-07-04T07:20+0000
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وأكدت أن الطائرات تم بيعها منذ عام 2023، وفق الإجراءات القانونية والتجارية المعمول بها، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وأوضحت الشركة أن الطائرات المشار إليها بيعت في 7 يونيو/ حزيران 2023 إلى شركة مسجلة خارج المملكة، مشيرة إلى أن جميع علاقاتها التشغيلية والتجارية بهذه الطائرات انتهت بمجرد إتمام عملية البيع، وأنها لا تربطها بها أي صلة منذ ذلك التاريخ.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الخطوط السعودية تنفي علاقتها بطائرات سلمت لـ"كيان معاقب"
نفت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم السبت، صحة ما جرى تداوله بشأن تسليم طائرات من طراز "بوينغ 777-200" كانت مملوكة لها إلى إحدى الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأكدت أن الطائرات تم بيعها منذ عام 2023، وفق الإجراءات القانونية والتجارية المعمول بها، وفقا لصحيفة
"سبق" السعودية.
11 أكتوبر 2025, 12:06 GMT
وأوضحت الشركة أن الطائرات المشار إليها بيعت في 7 يونيو/ حزيران 2023 إلى شركة مسجلة خارج المملكة، مشيرة إلى أن جميع علاقاتها التشغيلية والتجارية بهذه الطائرات انتهت بمجرد إتمام عملية البيع، وأنها لا تربطها بها أي صلة منذ ذلك التاريخ.