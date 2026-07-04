https://sarabic.ae/20260704/باكستان-وتركيا-تجددان-التزامهما-بتحقيق-تبادل-تجاري-يبلغ-5-مليارات-دولار-1114951718.html
باكستان وتركيا تجددان التزامهما بتحقيق تبادل تجاري يبلغ 5 مليارات دولار
باكستان وتركيا تجددان التزامهما بتحقيق تبادل تجاري يبلغ 5 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
أكدت باكستان وتركيا على الالتزام بالعمل نحو تحقيق تبادل تجاري بين البلدين يصل 5 مليارات دولار، وذلك عقب مناقشة الجانبين مباحثات شاملة ومثمرة حول التجارة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T22:45+0000
2026-07-04T22:45+0000
2026-07-04T22:45+0000
أخبار تركيا اليوم
باكستان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_0e157468ebc36f813c0e15671ae02416.jpg
وأفادت وسائل إعلام باكستانية حكومية بأن "رئيس الوزراء شهباز شريف أكد عزم باكستان على تعزيز شراكتها الاستراتيجية الراسخة مع تركيا. وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم".كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن "تركيا لطالما وقفت إلى جانب باكستان في الأوقات العصيبة، بما في ذلك الحروب والزلازل والفيضانات المدمرة"، مشيداً بقيادة أردوغان، حيث قال: "تركيا حققت تقدماً اقتصادياً وتكنولوجياً واستراتيجياً ملحوظاً تحت قيادته".وعقد شريف اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول، و خلال الاجتماع أعرب الزعيمان عن عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان وتركيا، مع التركيز بشكل خاص على التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة، واستكشاف النفط والغاز في المياه والبر، والمناجم والمعادن، وتكنولوجيا المعلومات.من جهته أشاد الرئيس أردوغان بجهود الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة التي أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم التاريخية في إسلام آباد.وفي حديثه عن المبادرات الاقتصادية، قال الرئيس التركي إن العمل جارٍ على قدم وساق لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في كراتشي للمستثمرين الأتراك، كما تجري مفاوضات لتوسيع التجارة الثنائية. وأشار إلى أن تركيا تشجع زيادة الاستثمار في باكستان، واصفًا التعاون الدفاعي بأنه أحد الركائز الأساسية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
https://sarabic.ae/20260627/أردوغان-الصهيونية-تستهدف-تركيا-بأكملها-ونواجهها-دفاعا-عن-بقاء-دولتنا-1114766353.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_13:0:1554:1156_1920x0_80_0_0_441375b2cb995a410858df1db648c25d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, باكستان, العالم
أخبار تركيا اليوم, باكستان, العالم
باكستان وتركيا تجددان التزامهما بتحقيق تبادل تجاري يبلغ 5 مليارات دولار
أكدت باكستان وتركيا على الالتزام بالعمل نحو تحقيق تبادل تجاري بين البلدين يصل 5 مليارات دولار، وذلك عقب مناقشة الجانبين مباحثات شاملة ومثمرة حول التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي، على هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تركيا، أمس السبت.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية حكومية بأن "رئيس الوزراء شهباز شريف أكد عزم باكستان على تعزيز شراكتها الاستراتيجية الراسخة مع تركيا. وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم".
وأضافت: "قال رئيس الوزراء إن باكستان وتركيا تربطهما علاقة استثنائية مبنية على قرون من التاريخ المشترك، والإيمان المشترك، والتضحيات المتبادلة، وروح الأخوة المتينة". وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، قال شريف إن الجانبين أجريا مباحثات شاملة ومثمرة حول التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي، مؤكدين التزامهما بتحقيق هدف التبادل التجاري الثنائي البالغ خمسة مليارات دولار".
كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن "تركيا لطالما وقفت إلى جانب باكستان في الأوقات العصيبة، بما في ذلك الحروب والزلازل والفيضانات المدمرة"، مشيداً بقيادة أردوغان
، حيث قال: "تركيا حققت تقدماً اقتصادياً وتكنولوجياً واستراتيجياً ملحوظاً تحت قيادته".
وعقد شريف اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول، و خلال الاجتماع أعرب الزعيمان عن عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان وتركيا، مع التركيز بشكل خاص على التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة، واستكشاف النفط والغاز في المياه والبر، والمناجم والمعادن، وتكنولوجيا المعلومات.
من جهته أشاد الرئيس أردوغان بجهود الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة التي أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم التاريخية في إسلام آباد.
وفي حديثه عن المبادرات الاقتصادية، قال الرئيس التركي إن العمل جارٍ على قدم وساق لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في كراتشي للمستثمرين الأتراك، كما تجري مفاوضات لتوسيع التجارة الثنائية. وأشار إلى أن تركيا تشجع زيادة الاستثمار في باكستان، واصفًا التعاون الدفاعي بأنه أحد الركائز الأساسية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.