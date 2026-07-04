https://sarabic.ae/20260704/ترامب-يحذر-الأمريكيين-من-هجوم-على-الهوية-1114936084.html

ترامب يحذر الأمريكيين من "هجوم على الهوية"

ترامب يحذر الأمريكيين من "هجوم على الهوية"

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خطورة ما وصفه بـ"التهديد الجديد" للهوية الأمريكية من جانب "المتعصبين والمتطرفين" داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها عند جبل... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T07:15+0000

2026-07-04T07:15+0000

2026-07-04T07:15+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضح ترامب، اليوم السبت: "بينما نقترب من هذه الذكرى العظيمة، نرى هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم متجدد".وأردف ترامب: "بعد جيل من خوضنا الحرب الباردة والانتصار فيها على خطر الشيوعية، هناك الآن عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".وتكتسب زيارة ترامب بعدا سياسيا ورمزيا إضافيا، بعدما قدم مشرعون جمهوريون مؤيدون له مشروع قانون يقضي بنحت وجهه على الجبل إلى جانب الرؤساء الأربعة، في خطوة تعكس الجدل المتصاعد بشأن الطريقة التي يقدم بها ترامب إرثه السياسي ودوره في التاريخ الأمريكي.ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي وسط تعثر المفاوضات

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية