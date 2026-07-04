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بث مباشر... بدء مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو
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ترامب يحذر الأمريكيين من "هجوم على الهوية"
ترامب يحذر الأمريكيين من "هجوم على الهوية"
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خطورة ما وصفه بـ"التهديد الجديد" للهوية الأمريكية من جانب "المتعصبين والمتطرفين" داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها عند جبل... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T07:15+0000
2026-07-04T07:15+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح ترامب، اليوم السبت: "بينما نقترب من هذه الذكرى العظيمة، نرى هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم متجدد".وأردف ترامب: "بعد جيل من خوضنا الحرب الباردة والانتصار فيها على خطر الشيوعية، هناك الآن عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".وتكتسب زيارة ترامب بعدا سياسيا ورمزيا إضافيا، بعدما قدم مشرعون جمهوريون مؤيدون له مشروع قانون يقضي بنحت وجهه على الجبل إلى جانب الرؤساء الأربعة، في خطوة تعكس الجدل المتصاعد بشأن الطريقة التي يقدم بها ترامب إرثه السياسي ودوره في التاريخ الأمريكي.ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي وسط تعثر المفاوضات
https://sarabic.ae/20260702/إعلام-إدارة-ترامب-قلقة-من-أن-يؤدي-نشر-صواريخ-الناتو-بعيدة-المدى-لتصعيد-مع-روسيا-1114902867.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يحذر الأمريكيين من "هجوم على الهوية"

07:15 GMT 04.07.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© REUTERS Kylie Cooper
تابعنا عبر
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خطورة ما وصفه بـ"التهديد الجديد" للهوية الأمريكية من جانب "المتعصبين والمتطرفين" داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها عند جبل راشمور عشية الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب، اليوم السبت: "بينما نقترب من هذه الذكرى العظيمة، نرى هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم متجدد".
وأردف ترامب: "بعد جيل من خوضنا الحرب الباردة والانتصار فيها على خطر الشيوعية، هناك الآن عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".

وألقى ترامب كلمته عند سفح جبل راشمور، الذي حفرت في صخوره وجوه أربعة من أبرز الرؤساء الأمريكيين: جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأبراهام لينكولن وثيودور روزفلت.

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وتكتسب زيارة ترامب بعدا سياسيا ورمزيا إضافيا، بعدما قدم مشرعون جمهوريون مؤيدون له مشروع قانون يقضي بنحت وجهه على الجبل إلى جانب الرؤساء الأربعة، في خطوة تعكس الجدل المتصاعد بشأن الطريقة التي يقدم بها ترامب إرثه السياسي ودوره في التاريخ الأمريكي.
ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي وسط تعثر المفاوضات
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