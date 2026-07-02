https://sarabic.ae/20260702/إعلام-إدارة-ترامب-قلقة-من-أن-يؤدي-نشر-صواريخ-الناتو-بعيدة-المدى-لتصعيد-مع-روسيا-1114902867.html
إعلام: إدارة ترامب قلقة من أن يؤدي نشر صواريخ "الناتو" بعيدة المدى لتصعيد مع روسيا
إعلام: إدارة ترامب قلقة من أن يؤدي نشر صواريخ "الناتو" بعيدة المدى لتصعيد مع روسيا
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلقهم من أن نشر حلف شمال الأطلسي "الناتو" صواريخ قادرة على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T19:07+0000
2026-07-02T19:07+0000
2026-07-02T19:07+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وذكرت في مجلة "ذا إيكونميست" البريطانية اليوم الخميس: "يعرب بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقهم إزاء مخاطر التصعيد إذا نشر "الناتو" صواريخ قادرة على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية".وفي مطلع حزيران/يونيو، زعمت صحيفة "بوليتيكو" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من المتوقع أن تلغي توريد صواريخ "توماهوك" إلى ألمانيا، خشية رد فعل روسيا.وتؤكد روسيا في السنوات الأخيرة أن حلف شمال الأطلسي يشهد نشاطًا غير مسبوق بالقرب من حدودها الغربية، ويواصل توسيع مبادراته ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي". وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا، فيما يؤكد الكرملين أن روسيا لا تهدّد أحدًا، لكنها لن تترك دون اهتمام أي خطوات قد تشكل خطرًا محتملاً على مصالحها.روسيا تدعو "الأمن والتعاون في أوروبا" لإدانة هجوم كييف على يغوريفسك الذي أسفر عن مقتل رضيع
https://sarabic.ae/20260702/زيلينسكي-يلقي-اللوم-على-الغرب-كييف-تعاني-شح-الصواريخ-1114902384.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
إعلام: إدارة ترامب قلقة من أن يؤدي نشر صواريخ "الناتو" بعيدة المدى لتصعيد مع روسيا
نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلقهم من أن نشر حلف شمال الأطلسي "الناتو" صواريخ قادرة على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية، قد يؤدي إلى تصعيد مع روسيا.
وذكرت في مجلة "ذا إيكونميست" البريطانية اليوم الخميس: "يعرب بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقهم إزاء مخاطر التصعيد إذا نشر "الناتو" صواريخ قادرة على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية".
كما ألمح البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة لن تخوض حربًا دفاعًا عن دول البلطيق في حال اندلاع نزاع تشارك فيه دول الحلف.
وفي مطلع حزيران/يونيو، زعمت صحيفة "بوليتيكو" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من المتوقع أن تلغي توريد صواريخ "توماهوك" إلى ألمانيا، خشية رد فعل روسيا.
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأن ذلك لا يحمل أي معنى.
وتؤكد روسيا في السنوات الأخيرة أن حلف شمال الأطلسي يشهد نشاطًا غير مسبوق بالقرب من حدودها الغربية، ويواصل توسيع مبادراته ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي". وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا، فيما يؤكد الكرملين أن روسيا لا تهدّد أحدًا، لكنها لن تترك دون اهتمام أي خطوات قد تشكل خطرًا محتملاً على مصالحها.