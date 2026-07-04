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مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس وتفتيت الضفة بـ 13 مستوطنة جديدة
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس وتفتيت الضفة بـ 13 مستوطنة جديدة
سبوتنيك عربي
أكد مدير إدارة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، أن إسرائيل أدخلت في الآونة الأخيرة منظومة سياسية جديدة مرتبطة بالانتخابات، وهي... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T18:31+0000
2026-07-04T18:31+0000
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وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "حكومة الاحتلال تنظر إلى الأرض والجغرافيا الفلسطينية باعتبارها مجرد مادة انتخابية، حيث تحظى أي حكومة تسيطر على المزيد من الأراضي وتقيم المزيد من المستوطنات بشرعية ودعم اليمين الفاشي المتطرف، وهو ما يفسر الكثافة العالية للإعلانات المرتبطة بالمشاريع الاستيطانية مؤخرا".وقال مدير إدارة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن "جزءًا من هذه المواقع الاستيطانية المقترحة يهدف بشكل مباشر إلى إحكام القبضة على مدينة القدس المحتلة، من خلال وصلها بمناطق نفوذ المدينة، بينما يرتبط الجزء الآخر بإحداث عملية تواصل جغرافي مع الشريط الشرقي الممتد من شرقي القدس وحتى حدود البحر الميت".وصعدت إسرائيل خطواتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة "بنيامين"، وسط الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت تحذيرات فلسطينية من تداعياتها على وحدة الأراضي الفلسطينية ومستقبل حل الدولتين.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إنشاء بين 4 و6 مستوطنات جديدة، إلى جانب تحويل عدد من البؤر الاستيطانية القائمة إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، مع توفير البنية التحتية والتمويل الحكومي اللازم لها.كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
https://sarabic.ae/20260619/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-التهديد-بعقوبات-أوروبية-على-وزراء-إسرائيليين-لا-يكفي-لردع-الاستيطان-1114523104.html
https://sarabic.ae/20260613/مسؤول-فلسطيني-يوضح-لـسبوتنيك-أهداف-وخطورة-موازنة-المليار-شيكل-الإسرائيلية-لتوسيع-المستوطنات-1114324705.html
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قطاع غزة, القدس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
قطاع غزة, القدس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس وتفتيت الضفة بـ 13 مستوطنة جديدة

18:31 GMT 04.07.2026
© Sputnik . Boshra Al-Futianiمدينة القدس
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Boshra Al-Futiani
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أكد مدير إدارة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، أن إسرائيل أدخلت في الآونة الأخيرة منظومة سياسية جديدة مرتبطة بالانتخابات، وهي منظومة تسرع وتائر العملية الاستيطانية كافة.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "حكومة الاحتلال تنظر إلى الأرض والجغرافيا الفلسطينية باعتبارها مجرد مادة انتخابية، حيث تحظى أي حكومة تسيطر على المزيد من الأراضي وتقيم المزيد من المستوطنات بشرعية ودعم اليمين الفاشي المتطرف، وهو ما يفسر الكثافة العالية للإعلانات المرتبطة بالمشاريع الاستيطانية مؤخرا".
وأكد داوود أن "أخر هذه التحركات الاستيطانية ما خرج عن وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن إقرار إقامة 13 مستوطنة جديدة"، مشيرا إلى أن "جزءًا منها يمثل بؤرا صغيرة وجزءًا آخر سيتم تشييده بالكامل من نقطة الصفر"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "هذه المستوطنات تتمركز في منطقة وسط الضفة الغربية، وتحديدا في المنطقة الواقعة ما بين محافظتي رام الله والقدس".
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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": التهديد بعقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين لا يكفي لردع الاستيطان
19 يونيو, 18:02 GMT
وقال مدير إدارة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن "جزءًا من هذه المواقع الاستيطانية المقترحة يهدف بشكل مباشر إلى إحكام القبضة على مدينة القدس المحتلة، من خلال وصلها بمناطق نفوذ المدينة، بينما يرتبط الجزء الآخر بإحداث عملية تواصل جغرافي مع الشريط الشرقي الممتد من شرقي القدس وحتى حدود البحر الميت".

وشدد داوود على أن "إسرائيل، وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تسابق الزمن لفرض الوقائع على الأرض، وإعلان القرارات الاستيطانية المتلاحقة، والتي كان آخرها الإعلان عن هذه المستوطنات الـ 13 الجديدة".

وصعدت إسرائيل خطواتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة "بنيامين"، وسط الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت تحذيرات فلسطينية من تداعياتها على وحدة الأراضي الفلسطينية ومستقبل حل الدولتين.
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مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف وخطورة موازنة "المليار شيكل" الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات
13 يونيو, 19:32 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إنشاء بين 4 و6 مستوطنات جديدة، إلى جانب تحويل عدد من البؤر الاستيطانية القائمة إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، مع توفير البنية التحتية والتمويل الحكومي اللازم لها.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، في الآونة الأخيرة، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبانٍ في المناطق "أ" و"ب" وبيع أراضٍ بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
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