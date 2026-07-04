https://sarabic.ae/20260704/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تسابق-الزمن-لعزل-القدس-وتفتيت-الضفة-بـ-13-مستوطنة-جديدة-1114950084.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس وتفتيت الضفة بـ 13 مستوطنة جديدة

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس وتفتيت الضفة بـ 13 مستوطنة جديدة

سبوتنيك عربي

أكد مدير إدارة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، أن إسرائيل أدخلت في الآونة الأخيرة منظومة سياسية جديدة مرتبطة بالانتخابات، وهي... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T18:31+0000

2026-07-04T18:31+0000

2026-07-04T18:31+0000

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وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "حكومة الاحتلال تنظر إلى الأرض والجغرافيا الفلسطينية باعتبارها مجرد مادة انتخابية، حيث تحظى أي حكومة تسيطر على المزيد من الأراضي وتقيم المزيد من المستوطنات بشرعية ودعم اليمين الفاشي المتطرف، وهو ما يفسر الكثافة العالية للإعلانات المرتبطة بالمشاريع الاستيطانية مؤخرا".وقال مدير إدارة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن "جزءًا من هذه المواقع الاستيطانية المقترحة يهدف بشكل مباشر إلى إحكام القبضة على مدينة القدس المحتلة، من خلال وصلها بمناطق نفوذ المدينة، بينما يرتبط الجزء الآخر بإحداث عملية تواصل جغرافي مع الشريط الشرقي الممتد من شرقي القدس وحتى حدود البحر الميت".وصعدت إسرائيل خطواتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة "بنيامين"، وسط الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت تحذيرات فلسطينية من تداعياتها على وحدة الأراضي الفلسطينية ومستقبل حل الدولتين.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إنشاء بين 4 و6 مستوطنات جديدة، إلى جانب تحويل عدد من البؤر الاستيطانية القائمة إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، مع توفير البنية التحتية والتمويل الحكومي اللازم لها.كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

https://sarabic.ae/20260619/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-التهديد-بعقوبات-أوروبية-على-وزراء-إسرائيليين-لا-يكفي-لردع-الاستيطان-1114523104.html

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