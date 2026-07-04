https://sarabic.ae/20260704/مصر-تؤكد-ضرورة-استكمال-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-لغزة-1114938715.html

مصر تؤكد ضرورة استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة

مصر تؤكد ضرورة استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتعلقة بغزة،... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T09:31+0000

2026-07-04T09:31+0000

2026-07-04T09:31+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.كما أكد عبد العاطي كذلك على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يعزز من وحدة المؤسسات الفلسطينية ودورها في إدارة المرحلة المقبلة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وبحث الجانبان المصري والفلسطيني خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، كما تناول الاتصال التحضيرات لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال يوليو/ تموز الجاري، إذ أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، وضرورة حشد التمويل الدولي اللازم لتعزيز قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني ودعم استقرار الأراضي الفلسطينية. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

https://sarabic.ae/20260701/مجلس-السلام-لا-مكان-لـأونروا-في-غزة-الجديدة-1114868076.html

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