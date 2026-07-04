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مصر تؤكد ضرورة استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة
مصر تؤكد ضرورة استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتعلقة بغزة،... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T09:31+0000
2026-07-04T09:31+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم العربي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.كما أكد عبد العاطي كذلك على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يعزز من وحدة المؤسسات الفلسطينية ودورها في إدارة المرحلة المقبلة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وبحث الجانبان المصري والفلسطيني خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، كما تناول الاتصال التحضيرات لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال يوليو/ تموز الجاري، إذ أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، وضرورة حشد التمويل الدولي اللازم لتعزيز قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني ودعم استقرار الأراضي الفلسطينية. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260701/مجلس-السلام-لا-مكان-لـأونروا-في-غزة-الجديدة-1114868076.html
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مصر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
مصر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي

مصر تؤكد ضرورة استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة

09:31 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Pavel Bednyakovوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Pavel Bednyakov
تابعنا عبر
شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتعلقة بغزة، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
كما أكد عبد العاطي كذلك على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يعزز من وحدة المؤسسات الفلسطينية ودورها في إدارة المرحلة المقبلة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
"مجلس السلام": لا مكان لـ"أونروا" في غزة "الجديدة"
1 يوليو, 17:00 GMT
وبحث الجانبان المصري والفلسطيني خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، كما تناول الاتصال التحضيرات لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال يوليو/ تموز الجاري، إذ أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، وضرورة حشد التمويل الدولي اللازم لتعزيز قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني ودعم استقرار الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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