https://sarabic.ae/20260705/إعلام-ترامب-يعتزم-البحث-مع-بوتين-سبل-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1114975390.html

إعلام: ترامب يعتزم البحث مع بوتين سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا

إعلام: ترامب يعتزم البحث مع بوتين سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الصراع في أوكرانيا. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T18:15+0000

2026-07-05T18:15+0000

2026-07-05T18:15+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأكدت رويترز، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله: "متأكد من أن (الرئيس الأمريكي) ترامب سيتابع الأمر (إنهاء الصراع في أوكرانيا) مع (الرئيس الروسي) بوتين".أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، استمرت ساعة و25 دقيقة، أي ما يعادل 85 دقيقة، مؤكدًا أنها جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي.وأوضح أوشاكوف أن الجانبين شددا على أهمية الحفاظ على التاريخ المشترك بين البلدين، مضيفًا أن بوتين وترامب أكدا أن "الحفاظ على الصفحات المشتركة من التاريخ التي تربط بيننا" يمثل عنصرًا مهمًا في العلاقات الثنائية، خصوصًا ما يتعلق بفترة التحالف خلال الحرب العالمية الثانية.ووصف أوشاكوف المحادثة بأنها "رسمية بطبيعة الحال وعملية وبنّاءة للغاية"، مشيرًا إلى أنها تمثل الاتصال الرابع بين الرئيسين خلال العام الجاري.وبحسب ما نقله أوشاكوف، فقد تطرق بوتين خلال المكالمة إلى الوضع الميداني في إطار العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن القوات الروسية تواصل التقدم على طول خطوط التماس، مع "تحرير مناطق مأهولة بالسكان تلو الأخرى"، فيما اعتبر أن بعض الدول الأوروبية تتعامل مع الوضع بصورة "خاطئة" وتراهن على تصعيد الصراع وإطالته.كما ناقش الرئيسان الملف الأوكراني، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالقمة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا يومي 7 و8 تموز/يوليو، إضافة إلى قضايا التسوية السياسية.وأشار المسؤول الروسي إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهود الوساطة في الملف الأوكراني، مع استعدادهما لزيارة موسكو في وقت لاحق.وفي ما يتعلق بالملف الدولي، أوضح أوشاكوف أن بوتين أعرب عن استعداد روسيا لتقديم دعم عملي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في سياق الوضع حول إيران، فيما أشاد ترامب، بحسب أوشاكوف، بالموقف الروسي "المتوازن".وأضاف أن الجانبين بحثا أيضًا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي، مؤكدين وجود "آفاق هائلة للتعاون المثمر بين البلدين".وأشار أوشاكوف كذلك إلى أن الجانبين تناولا ملف الشرق الأوسط والأوضاع حول إيران، حيث أعرب بوتين عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى حلول دائمة، بينما شكر ترامب الجانب الروسي على ما وصفه بـ"الموقف المتوازن والمقترحات البناءة".واختتم أوشاكوف تصريحاته بالإشارة إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات وإجراء مكالمة هاتفية جديدة قريبًا، مع استمرار دعوة بوتين لترامب لزيارة روسيا.

https://sarabic.ae/20260705/محادثة-بوتين-وترامب-جرت-بعد-3-أسابيع-من-محادثتهما-السابقة-1114951883.html

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