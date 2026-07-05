https://sarabic.ae/20260705/الجيش-الإسرائيلي-ينسف-حيا-في-لبنان-بعد-إصابة-أحد-جنوده-فيديو-1114963358.html
الجيش الإسرائيلي ينسف حيا في لبنان بعد إصابة أحد جنوده... فيديو
الجيش الإسرائيلي ينسف حيا في لبنان بعد إصابة أحد جنوده... فيديو
سبوتنيك عربي
نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة استهدفت حيا سكنيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب مراسل القناة 12 الإسرائيلية، أمس السبت، فقد جاء قرار تدمير الحي عقب إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة نفسها، الخميس الماضي.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شخص قال إنه كان "مسلحا" في منطقة مجدل زون داخل ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.وتتواصل الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بوتيرة شبه يومية، رغم تراجع حدتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب التصعيد الذي اندلع مطلع مارس/ آذار الماضي، مع "حزب الله" اللبناني.ويأتي ذلك في وقت يسري فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بين الجانبين برعاية أمريكية. ويهدف الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن أواخر يونيو/ حزيران الماضي إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
https://sarabic.ae/20260705/نتنياهو-ترامب-لم-يطلب-مني-عدم-العمل-ضد-الأنفاق-في-لبنان--1114959664.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي ينسف حيا في لبنان بعد إصابة أحد جنوده... فيديو
نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة استهدفت حيا سكنيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة.
وبحسب مراسل القناة 12 الإسرائيلية، أمس السبت، فقد جاء قرار تدمير الحي عقب إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة نفسها، الخميس الماضي.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شخص قال إنه كان "مسلحا" في منطقة مجدل زون داخل ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.
وتتواصل الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بوتيرة شبه يومية، رغم تراجع حدتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب التصعيد الذي اندلع مطلع مارس/ آذار الماضي، مع "حزب الله" اللبناني.
ويأتي ذلك في وقت يسري فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بين الجانبين برعاية أمريكية. ويهدف الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن أواخر يونيو/ حزيران الماضي إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.