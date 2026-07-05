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الجيش اللبناني: ندعو إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية
الجيش اللبناني: ندعو إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تفكيك أربع قنابل إسرائيلية غير منفجرة في قضائي النبطية وبنت جبيل جنوبي البلاد. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T11:35+0000
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وقال الجيش، في بيان، إنه "في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة، يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي".ودعا الجيش اللبناني جميع المواطنين إلى "ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه".وكان قد وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في 26 يونيو/حزيران الماضي،اتفاق الإطار برعاية أمريكية. وتضمنت وثيقة الاتفاق، التي نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية عن وسائل الإعلام الأمريكية، إعلان لبنان وإسرائيل "عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميا".وبالرغم من الاتفاق، ومنذ 2 مارس/آذار، يتعرض لبنان لضربات الجيش الإسرائيلي، ما أسفر، وفق السلطات اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و303 أشخاص، وإصابة 12 ألفا و202 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.كما تحتل إسرائيل أراض فلسطينية وأجزاء من الأراضي السورية، وترفض الانسحاب منها، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
https://sarabic.ae/20260704/الرئيس-اللبناني-يوجه-رسالة-إلى-ترامب-1114939467.html
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العالم العربي, العالم, لبنان
العالم العربي, العالم, لبنان

الجيش اللبناني: ندعو إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية

11:35 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 11:38 GMT 05.07.2026)
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تفكيك أربع قنابل إسرائيلية غير منفجرة في قضائي النبطية وبنت جبيل جنوبي البلاد.
وقال الجيش، في بيان، إنه "في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة، يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي".
وأضاف أن "وحدات متخصصة من الجيش فككت أربع قنابل طيران غير منفجرة في بلدات ميفدون بقضاء النبطية، وبرعشيت وكفردونين وشقرا بقضاء بنت جبيل، ونقلتها إلى موقع آمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
ودعا الجيش اللبناني جميع المواطنين إلى "ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه".
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
عون يوجه رسالة إلى ترامب: ندعوكم الى الاستمرار في الوقوف إلى جانب قضايا لبنان
أمس, 10:33 GMT
وكان قد وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في 26 يونيو/حزيران الماضي،اتفاق الإطار برعاية أمريكية. وتضمنت وثيقة الاتفاق، التي نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية عن وسائل الإعلام الأمريكية، إعلان لبنان وإسرائيل "عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميا".
وبالرغم من الاتفاق، ومنذ 2 مارس/آذار، يتعرض لبنان لضربات الجيش الإسرائيلي، ما أسفر، وفق السلطات اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و303 أشخاص، وإصابة 12 ألفا و202 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.
ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
كما تحتل إسرائيل أراض فلسطينية وأجزاء من الأراضي السورية، وترفض الانسحاب منها، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
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