https://sarabic.ae/20260705/الجيش-اللبناني-ندعو-إلى-اتخاذ-أقصى-تدابير-الحيطة-في-الأماكن-التي-تعرضت-لاعتداءات-إسرائيلية-1114959204.html

الجيش اللبناني: ندعو إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية

الجيش اللبناني: ندعو إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تفكيك أربع قنابل إسرائيلية غير منفجرة في قضائي النبطية وبنت جبيل جنوبي البلاد. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T11:35+0000

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وقال الجيش، في بيان، إنه "في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة، يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي".ودعا الجيش اللبناني جميع المواطنين إلى "ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه".وكان قد وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في 26 يونيو/حزيران الماضي،اتفاق الإطار برعاية أمريكية. وتضمنت وثيقة الاتفاق، التي نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية عن وسائل الإعلام الأمريكية، إعلان لبنان وإسرائيل "عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميا".وبالرغم من الاتفاق، ومنذ 2 مارس/آذار، يتعرض لبنان لضربات الجيش الإسرائيلي، ما أسفر، وفق السلطات اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و303 أشخاص، وإصابة 12 ألفا و202 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.كما تحتل إسرائيل أراض فلسطينية وأجزاء من الأراضي السورية، وترفض الانسحاب منها، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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