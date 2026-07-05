https://sarabic.ae/20260705/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تزال-شريكة-لفنزويلا-ونعتزم-تعميق-التعاون-معها-1114975174.html
الخارجية الروسية: روسيا لا تزال شريكة لفنزويلا ونعتزم تعميق التعاون معها
الخارجية الروسية: روسيا لا تزال شريكة لفنزويلا ونعتزم تعميق التعاون معها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا وفنزويلا تظلان شريكتين موثوقتين رغم الصعوبات التي تواجهها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وسيواصلان... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T18:22+0000
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العالم
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وقالت الوزارة الروسية على قناتها بتطبيق "تلغرام": "بفضل العلاقات الأخوية الراسخة تاريخيًا، لا تزال روسيا وفنزويلا شريكتين موثوقتين حتى اليوم، على الرغم من كل الصعوبات".وتابع "نحن نركز على تعميق التعاون مع كاراكاس في مجموعة واسعة من المجالات، نحن نعتمد على التفاعل المستمر على الساحة الدولية وتعزيز مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز مسارنا المشترك نحو إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب".وتحتفل فنزويلا اليوم الموافق الخامس من تموز/يوليو بالذكرى 215 لاستقلالها عن إسبانيا. وقد طغى على هذه الذكرى زلزالان مدمران ضربا البلاد في 24 حزيران/ يونيو، وأعربت الخارجية الروسية عن حزن موسكو إزاء الخسائر المأساوية في الأوراح، مؤكدة تضامنها الثابت مع الشعب الفنزويلي.وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إرسال مساعدات إنسانية إلى كاراكاس.
https://sarabic.ae/20260705/حصيلة-مهولة-لزلزال-فنزويلا-المزدوج-وتضاؤل-الآمال-بالعثور-على-أحياء-1114954447.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: روسيا لا تزال شريكة لفنزويلا ونعتزم تعميق التعاون معها
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا وفنزويلا تظلان شريكتين موثوقتين رغم الصعوبات التي تواجهها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وسيواصلان تعميق التعاون بينهما.
وقالت الوزارة الروسية على قناتها بتطبيق "تلغرام": "بفضل العلاقات الأخوية الراسخة تاريخيًا، لا تزال روسيا وفنزويلا شريكتين موثوقتين حتى اليوم، على الرغم من كل الصعوبات".
وقال مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، إن روسيا ملتزمة ببناء علاقات بناءة قائمة على الصداقة والتعاون متبادل المنفعة مع شعوب أمريكا اللاتينية، بما في ذلك فنزويلا.
وتابع "نحن نركز على تعميق التعاون مع كاراكاس في مجموعة واسعة من المجالات، نحن نعتمد على التفاعل المستمر على الساحة الدولية وتعزيز مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز مسارنا المشترك نحو إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب".
وتحتفل فنزويلا اليوم الموافق الخامس من تموز/يوليو بالذكرى 215 لاستقلالها عن إسبانيا. وقد طغى على هذه الذكرى زلزالان مدمران ضربا البلاد في 24 حزيران/ يونيو، وأعربت الخارجية الروسية عن حزن موسكو إزاء الخسائر المأساوية في الأوراح، مؤكدة تضامنها الثابت مع الشعب الفنزويلي.
وجاءت هذه الكارثة في وقت تعاني فيه فنزويلا من أزمة اقتصادية خانقة، حيث بلغ التضخم أكثر من 200% عام 2025، وعجزت الحكومة عن توفير الاحتياجات الأساسية، ناهيك عن تكاليف إعادة الإعمار الهائلة.
وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إرسال مساعدات إنسانية إلى كاراكاس.