https://sarabic.ae/20260705/حصيلة-مهولة-لزلزال-فنزويلا-المزدوج-وتضاؤل-الآمال-بالعثور-على-أحياء-1114954447.html
حصيلة مهولة لزلزال فنزويلا المزدوج وتضاؤل الآمال بالعثور على أحياء
حصيلة مهولة لزلزال فنزويلا المزدوج وتضاؤل الآمال بالعثور على أحياء
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل، بحسب أحدث الأرقام الرسمية الصادرة، أمس السبت، في وقت بدأت فيه فرق... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T07:58+0000
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وشهدت مدينة لا غوايرا، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة كاراكاس، أكبر حجم من الدمار، بعدما تحولت أحياء ومبانٍ سكنية كاملة إلى أكوام من الركام جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو (حزيران)، وفقا لوسائل إعلام غربية. ولا يزال آلاف المتضررين بلا مأوى، حيث اضطر كثير منهم إلى المبيت في الشوارع أو الاحتماء بالحدائق العامة.وفي ظل استمرار عمليات البحث، استعان أقارب المفقودين بالحفارات والجرافات للمساعدة في انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بعد تضاؤل فرص العثور على أحياء.وأضافت الوزارة أن أكثر من 16 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى، بينما تضرر 856 مبنى بدرجات متفاوتة.فرق الإنقاذ تبدأ الانسحابومع مرور الأيام، بدأ عدد فرق الإنقاذ الأجنبية العاملة في مدينة لا غوايرا يتراجع تدريجياً، مع انخفاض احتمالات العثور على ناجين.وتستعد فرق إنقاذ من الولايات المتحدة وتشيلي وعدد من الدول الأخرى لمغادرة فنزويلا، من بينها فرق تابعة لإدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، إلى جانب فرق من ولايتي فلوريدا وفرجينيا، وفق ما أفاد به عناصر مشاركون في المهمة لوكالة "فرانس برس".وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.
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https://sarabic.ae/20260701/بعد-الزلزال-المدمر-سماء-فنزويلا-تتشح-باللون-القرمزي-فيديو-1114857773.html
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فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم
فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم
حصيلة مهولة لزلزال فنزويلا المزدوج وتضاؤل الآمال بالعثور على أحياء
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل، بحسب أحدث الأرقام الرسمية الصادرة، أمس السبت، في وقت بدأت فيه فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.
وشهدت مدينة لا غوايرا، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة كاراكاس، أكبر حجم من الدمار، بعدما تحولت أحياء ومبانٍ سكنية كاملة إلى أكوام من الركام جراء الزلزال
الذي ضرب البلاد في 24 يونيو (حزيران)، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ولا يزال آلاف المتضررين بلا مأوى، حيث اضطر كثير منهم إلى المبيت في الشوارع أو الاحتماء بالحدائق العامة.
وفي ظل استمرار عمليات البحث، استعان أقارب المفقودين بالحفارات والجرافات للمساعدة في انتشال الجثث من تحت الأنقاض
، بعد تضاؤل فرص العثور على أحياء.
وأعلنت وزارة الاتصالات الفنزويلية، في حصيلة أولية، أن الزلزالين أوديا بحياة ما لا يقل عن 2954 شخصاً، فيما أُصيب 16 ألفاً و592 آخرون، في واحدة من أكثر الكوارث الزلزالية دموية وتدميراً التي شهدتها أميركا اللاتينية.
وأضافت الوزارة أن أكثر من 16 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى، بينما تضرر 856 مبنى بدرجات متفاوتة.
فرق الإنقاذ تبدأ الانسحاب
ومع مرور الأيام، بدأ عدد فرق الإنقاذ الأجنبية العاملة في مدينة لا غوايرا يتراجع تدريجياً، مع انخفاض احتمالات العثور على ناجين.
وتستعد فرق إنقاذ من الولايات المتحدة
وتشيلي وعدد من الدول الأخرى لمغادرة فنزويلا، من بينها فرق تابعة لإدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، إلى جانب فرق من ولايتي فلوريدا وفرجينيا، وفق ما أفاد به عناصر مشاركون في المهمة لوكالة "فرانس برس".
وشهدت فنزويلا
سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.
وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي
في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.