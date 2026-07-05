https://sarabic.ae/20260705/اليوم-الثاني-من-وداع-خامنئي-حشود-غفيرة-تصل-إلى-مصلى-الإمام-الخميني-في-طهران-1114953762.html
اليوم الثاني من وداع خامنئي... حشود غفيرة تصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران
اليوم الثاني من وداع خامنئي... حشود غفيرة تصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران
سبوتنيك عربي
تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، مراسم التشييع والوداع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وسط توافد... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
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وشهدت مراسم اليوم إقامة صلاة الجنازة على جثمان خامنئي عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت طهران، بمشاركة حشود كبيرة احتشدت داخل المصلى وفي الساحات والطرق المحيطة به، بعدما استمرت مراسم الوداع أمس السبت حتى ساعات الليل، وسط انتشار مكثف لفرق التنظيم والإسعاف والأجهزة الأمنية لتأمين حركة المشيعين.وردد المشاركون هتافات أكدوا خلالها التمسك بنهج المرشد الراحل، إلى جانب شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفعوا صور خامنئي والأعلام الإيرانية والرايات السوداء والحمراء، في أجواء غلب عليها الحزن.وعلى الصعيد الرسمي، شهدت مراسم التشييع حضورا دوليا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني ،عباس عراقجي، عبر منصة "إكس"، الذي اعتبر أن هذا الحضور سيبقى "ذكرى خالدة" في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة.ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد.وانطلقت، صباح أمس السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 يوليو.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل خامنئي في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
https://sarabic.ae/20260704/مشاهد-من-وداع-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-في-طهران-1114940019.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليوم الثاني من وداع خامنئي... حشود غفيرة تصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران
تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، مراسم التشييع والوداع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وسط توافد آلاف المشيعين من مختلف أنحاء البلاد إلى مصلى الإمام الخميني لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه.
وشهدت مراسم اليوم إقامة صلاة الجنازة على جثمان خامنئي عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت طهران، بمشاركة حشود كبيرة احتشدت داخل المصلى وفي الساحات والطرق المحيطة به، بعدما استمرت مراسم الوداع أمس السبت حتى ساعات الليل، وسط انتشار مكثف لفرق التنظيم والإسعاف والأجهزة الأمنية لتأمين حركة المشيعين.
وردد المشاركون هتافات أكدوا خلالها التمسك بنهج المرشد الراحل، إلى جانب شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفعوا صور خامنئي والأعلام الإيرانية والرايات السوداء والحمراء، في أجواء غلب عليها الحزن.
وعلى الصعيد الرسمي، شهدت مراسم التشييع حضورا دوليا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني ،عباس عراقجي، عبر منصة "إكس"، الذي اعتبر أن هذا الحضور سيبقى "ذكرى خالدة" في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة.
ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد.
وانطلقت، صباح أمس السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.
كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 يوليو.
وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل خامنئي في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.