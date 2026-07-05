اليوم الثاني من وداع خامنئي... حشود غفيرة تصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:03 GMT
13 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:16 GMT
30 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:33 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
16:03 GMT
19 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
16:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الاتحاد لأوروبي يتحول إلى تكتل "عسكري سياسي اقتصادي".. إيران تهدد بالرد على أي انتهاك للمفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260705/اليوم-الثاني-من-وداع-خامنئي-حشود-غفيرة-تصل-إلى-مصلى-الإمام-الخميني-في-طهران-1114953762.html
اليوم الثاني من وداع خامنئي... حشود غفيرة تصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران
اليوم الثاني من وداع خامنئي... حشود غفيرة تصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران
سبوتنيك عربي
تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، مراسم التشييع والوداع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وسط توافد... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T06:29+0000
2026-07-05T06:29+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114953605_0:0:1584:892_1920x0_80_0_0_cac0c342c5e63ee0a1f0888d8cda636d.jpg
وشهدت مراسم اليوم إقامة صلاة الجنازة على جثمان خامنئي عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت طهران، بمشاركة حشود كبيرة احتشدت داخل المصلى وفي الساحات والطرق المحيطة به، بعدما استمرت مراسم الوداع أمس السبت حتى ساعات الليل، وسط انتشار مكثف لفرق التنظيم والإسعاف والأجهزة الأمنية لتأمين حركة المشيعين.وردد المشاركون هتافات أكدوا خلالها التمسك بنهج المرشد الراحل، إلى جانب شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفعوا صور خامنئي والأعلام الإيرانية والرايات السوداء والحمراء، في أجواء غلب عليها الحزن.وعلى الصعيد الرسمي، شهدت مراسم التشييع حضورا دوليا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني ،عباس عراقجي، عبر منصة "إكس"، الذي اعتبر أن هذا الحضور سيبقى "ذكرى خالدة" في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة.ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد.وانطلقت، صباح أمس السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 يوليو.وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل خامنئي في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
https://sarabic.ae/20260704/مشاهد-من-وداع-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-في-طهران-1114940019.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114953605_117:0:1525:1056_1920x0_80_0_0_d1ad90b65f240589fb66218fc79eeb5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اليوم الثاني من وداع خامنئي... حشود غفيرة تصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران

06:29 GMT 05.07.2026
© AP Photo / Altaf Qadriالمشيعون يؤدون صلاة الجنازة على المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران، 5 يوليو/ تموز 2026
المشيعون يؤدون صلاة الجنازة على المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران، 5 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، مراسم التشييع والوداع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وسط توافد آلاف المشيعين من مختلف أنحاء البلاد إلى مصلى الإمام الخميني لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه.
وشهدت مراسم اليوم إقامة صلاة الجنازة على جثمان خامنئي عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت طهران، بمشاركة حشود كبيرة احتشدت داخل المصلى وفي الساحات والطرق المحيطة به، بعدما استمرت مراسم الوداع أمس السبت حتى ساعات الليل، وسط انتشار مكثف لفرق التنظيم والإسعاف والأجهزة الأمنية لتأمين حركة المشيعين.
وردد المشاركون هتافات أكدوا خلالها التمسك بنهج المرشد الراحل، إلى جانب شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفعوا صور خامنئي والأعلام الإيرانية والرايات السوداء والحمراء، في أجواء غلب عليها الحزن.
وعلى الصعيد الرسمي، شهدت مراسم التشييع حضورا دوليا بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وبرلمانية من أكثر من 70 دولة، وفق ما أكده وزير الخارجية الإيراني ،عباس عراقجي، عبر منصة "إكس"، الذي اعتبر أن هذا الحضور سيبقى "ذكرى خالدة" في مسار العلاقات المشتركة بين إيران والدول المشاركة.
ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع والحداد حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق البرنامج الذي أعلنته السلطات الإيرانية، على أن تشمل عددا من المدن الإيرانية، إلى جانب مراسم تأبينية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، قبل أن تُختتم بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد.
وانطلقت، صباح أمس السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
تُظهر الصورة حشودًا غفيرة من الإيرانيين يحملون الأعلام ويتجمعون أمام صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، آية الله علي خامنئي، خلال مراسم التشييع. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
وسائط متعددة
مشاهد من وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران
أمس, 11:42 GMT
وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.
كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 يوليو.
وكانت السلطات الإيرانية أرجأت مراسم التشييع بعد مقتل خامنئي في 28 فبراير خلال اليوم الأول من الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، بسبب استمرار العمليات العسكرية آنذاك، مؤكدة أن التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم المراسم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала