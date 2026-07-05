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https://sarabic.ae/20260705/تصويت-كيف-تقرأ-التنظيم-المهيب-والحضور-الكبير-في-جنازة-خامنئي؟-1114965306.html
تصويت... كيف تقرأ التنظيم المهيب والحضور الكبير في جنازة خامنئي؟
تصويت... كيف تقرأ التنظيم المهيب والحضور الكبير في جنازة خامنئي؟
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران تفاصيل مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قضى في 28 فبراير/شباط 2026 إثر ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران، مؤكدة... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T14:03+0000
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وقال أمين الأمانة العامة للمقر الوطني المنظم لمراسم التشييع، علي أكبر بورجمشيديان، إن ممثلين عن أكثر من 100 دولة أكدوا مشاركتهم في مراسم العزاء الرسمية، التي تُعد من أكبر الفعاليات الجنائزية في منطقة غرب آسيا، فيما سجل أكثر من 300 صحفي أجنبي حضورهم لتغطية الحدث.وفي 5 يوليو تُقام صلاة الجنازة الجماعية في طهران، قبل انطلاق المسيرة الرئيسية للتشييع في 6 يوليو، ثم تنتقل المراسم إلى مدينة قم في 7 يوليو لإقامة مراسم عزاء وصلاة، قبل نقل الجثمان إلى مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين في 8 يوليو لإقامة مراسم استقبال رسمية.ومن بين الشخصيات التي أكدت مشاركتها، الممثل الخاص للرئيس الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الصين والهند وأذربيجان وأوزبكستان وجورجيا.برأيك... كيف تقرأ التنظيم المهيب والحضور الكبير في جنازة خامنئي؟
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تصويت... كيف تقرأ التنظيم المهيب والحضور الكبير في جنازة خامنئي؟

14:03 GMT 05.07.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader/WANAمراسم تشييع ووداع المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية وأمريكية، في مصلى الإمام الخميني الكبير، في طهران، إيران، 5 يوليو/تموز 2026.
مراسم تشييع ووداع المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية وأمريكية، في مصلى الإمام الخميني الكبير، في طهران، إيران، 5 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader/WANA
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أعلنت إيران تفاصيل مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قضى في 28 فبراير/شباط 2026 إثر ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران، مؤكدة أن مراسم التشييع ستُقام بين الثالث والتاسع من يوليو/تموز، في سلسلة فعاليات تمتد بين إيران والعراق، وسط مشاركة دولية واسعة.
وقال أمين الأمانة العامة للمقر الوطني المنظم لمراسم التشييع، علي أكبر بورجمشيديان، إن ممثلين عن أكثر من 100 دولة أكدوا مشاركتهم في مراسم العزاء الرسمية، التي تُعد من أكبر الفعاليات الجنائزية في منطقة غرب آسيا، فيما سجل أكثر من 300 صحفي أجنبي حضورهم لتغطية الحدث.
وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق المراسم في 3 يوليو في طهران، حيث تُقام مراسم رسمية مخصصة لرؤساء الدول والوفود الأجنبية، يعقبها في 4 يوليو بدء مراسم التشييع الشعبية، وسط توقعات بمشاركة تتراوح بين 15 و20 مليون شخص في العاصمة الإيرانية وحدها.
وفي 5 يوليو تُقام صلاة الجنازة الجماعية في طهران، قبل انطلاق المسيرة الرئيسية للتشييع في 6 يوليو، ثم تنتقل المراسم إلى مدينة قم في 7 يوليو لإقامة مراسم عزاء وصلاة، قبل نقل الجثمان إلى مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين في 8 يوليو لإقامة مراسم استقبال رسمية.
ومن بين الشخصيات التي أكدت مشاركتها، الممثل الخاص للرئيس الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الصين والهند وأذربيجان وأوزبكستان وجورجيا.

برأيك... كيف تقرأ التنظيم المهيب والحضور الكبير في جنازة خامنئي؟

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