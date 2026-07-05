https://sarabic.ae/20260705/روسيا-أوكرانيا-ترفض-تسلم-جثامين-جنودها-تجنبا-لتشويه-صورة-انتصاراتها-المزعومة-1114972882.html

روسيا: أوكرانيا ترفض تسلم جثامين جنودها تجنبا لتشويه صورة "انتصاراتها" المزعومة

روسيا: أوكرانيا ترفض تسلم جثامين جنودها تجنبا لتشويه صورة "انتصاراتها" المزعومة

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا رفضت تسلم جثامين جنودها من كونستانتينوفكا تجنبًا لتشويه صورة... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T16:15+0000

2026-07-05T16:15+0000

2026-07-05T16:15+0000

روسيا

العالم

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وكتب ميروشنيك، اليوم الأحد، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "تخشى كييف أن تؤدي جثامين جنودها الشهداء إلى تشويه الصورة الافتراضية لانتصاراتها المزعومة". لا يرغبون في ذلك إطلاقًا قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة. فهم يعتزمون طلب المال هناك مقابل انتصارات مستقبلية".وقالت زاخاروفا في تصريح لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على رفض كييف وقف الضربات على كونستانتينوفكا: "زيلينسكي لا يحتاج إلى الأوكرانيين، أحياءً كانوا أم أمواتًا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، شريطة أن توقف القوات المسلحة الأوكرانية إطلاق النار في مدينة كونستانتينوفكا.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع من تموز/يوليو 2026، وبعد إعلان وزارة الدفاع الروسية استعدادها لنقل جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا، أعربت أكثر من عشرين وسيلة إعلامية من مختلف البلدان والقارات عن رغبتها في السفر إلى المدينة لتغطية عملية نقل الجثث".وأضافت الوزارة: "إذا وافق الجانب الأوكراني على العمل الإنساني المقترح، فإن وزارة الدفاع الروسية ستكون على استعداد لتنظيم عمل الصحفيين في كونستانتينوفكا".وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من يوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.

https://sarabic.ae/20260705/زاخاروفا-تعليقا-على-رفض-كييف-وقف-الهجمات-على-كوستانتينيفكا-زيلينسكي-لا-يحتاج-إلى-الأوكرانيين-1114966903.html

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