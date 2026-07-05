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روسيا: أوكرانيا ترفض تسلم جثامين جنودها تجنبا لتشويه صورة "انتصاراتها" المزعومة
روسيا: أوكرانيا ترفض تسلم جثامين جنودها تجنبا لتشويه صورة "انتصاراتها" المزعومة
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا رفضت تسلم جثامين جنودها من كونستانتينوفكا تجنبًا لتشويه صورة... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T16:15+0000
2026-07-05T16:15+0000
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وكتب ميروشنيك، اليوم الأحد، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "تخشى كييف أن تؤدي جثامين جنودها الشهداء إلى تشويه الصورة الافتراضية لانتصاراتها المزعومة". لا يرغبون في ذلك إطلاقًا قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة. فهم يعتزمون طلب المال هناك مقابل انتصارات مستقبلية".وقالت زاخاروفا في تصريح لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على رفض كييف وقف الضربات على كونستانتينوفكا: "زيلينسكي لا يحتاج إلى الأوكرانيين، أحياءً كانوا أم أمواتًا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، شريطة أن توقف القوات المسلحة الأوكرانية إطلاق النار في مدينة كونستانتينوفكا.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع من تموز/يوليو 2026، وبعد إعلان وزارة الدفاع الروسية استعدادها لنقل جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا، أعربت أكثر من عشرين وسيلة إعلامية من مختلف البلدان والقارات عن رغبتها في السفر إلى المدينة لتغطية عملية نقل الجثث".وأضافت الوزارة: "إذا وافق الجانب الأوكراني على العمل الإنساني المقترح، فإن وزارة الدفاع الروسية ستكون على استعداد لتنظيم عمل الصحفيين في كونستانتينوفكا".وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من يوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.
https://sarabic.ae/20260705/زاخاروفا-تعليقا-على-رفض-كييف-وقف-الهجمات-على-كوستانتينيفكا-زيلينسكي-لا-يحتاج-إلى-الأوكرانيين-1114966903.html
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روسيا: أوكرانيا ترفض تسلم جثامين جنودها تجنبا لتشويه صورة "انتصاراتها" المزعومة

16:15 GMT 05.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا رفضت تسلم جثامين جنودها من كونستانتينوفكا تجنبًا لتشويه صورة "انتصاراتها" المزعومة.
وكتب ميروشنيك، اليوم الأحد، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "تخشى كييف أن تؤدي جثامين جنودها الشهداء إلى تشويه الصورة الافتراضية لانتصاراتها المزعومة". لا يرغبون في ذلك إطلاقًا قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة. فهم يعتزمون طلب المال هناك مقابل انتصارات مستقبلية".

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، تعليقًا على رفض كييف وقف الضربات الجوية على كونستانتينوفكا، لاستعادة جثث جنود القوات المسلحة الأوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى الأوكرانيين.

وقالت زاخاروفا في تصريح لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على رفض كييف وقف الضربات على كونستانتينوفكا: "زيلينسكي لا يحتاج إلى الأوكرانيين، أحياءً كانوا أم أمواتًا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، شريطة أن توقف القوات المسلحة الأوكرانية إطلاق النار في مدينة كونستانتينوفكا.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
زاخاروفا تعليقا على رفض كييف وقف الهجمات على كوستانتينيفكا: زيلينسكي لا يحتاج إلى الأوكرانيين
14:39 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع من تموز/يوليو 2026، وبعد إعلان وزارة الدفاع الروسية استعدادها لنقل جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا، أعربت أكثر من عشرين وسيلة إعلامية من مختلف البلدان والقارات عن رغبتها في السفر إلى المدينة لتغطية عملية نقل الجثث".
وأضافت الوزارة: "إذا وافق الجانب الأوكراني على العمل الإنساني المقترح، فإن وزارة الدفاع الروسية ستكون على استعداد لتنظيم عمل الصحفيين في كونستانتينوفكا".
وكانت اقترحت وزارة الدفاع الروسية إجراء لأهداف إنسانية، يوم أمس السبت، وذلك لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا. ومن المتوقع أن يتم تنفيذه من الساعة 12:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يوليو/تموز. ويتعين على سلطات كييف إبلاغ القيادة الروسية بردها بحلول اليوم الأحد.
وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من يوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.
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