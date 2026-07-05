https://sarabic.ae/20260705/زيارة-مرتقبة-لماكرون-إلى-دمشق-لبحث-تعزيز-العلاقات-بين-سوريا-وفرنسا-1114963229.html

زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقات بين سوريا وفرنسا

زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقات بين سوريا وفرنسا

سبوتنيك عربي

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإجراء زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T12:45+0000

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وقالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكدت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، أن المباحثات سوف تتطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.ولم تذكر مديرية الإعلام في الرئاسة السورية الموعد المحدد لزيارة ماكرون إلى سوريا.وأكد ماكرون والشرع خلال تلك المباحثات أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الحوار والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

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