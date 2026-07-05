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الدفاع الروسية: أوكرانيا ترفض استلام جثث جنودها القتلى في كونستانتينوفكا
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زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقات بين سوريا وفرنسا
زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقات بين سوريا وفرنسا
سبوتنيك عربي
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإجراء زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكدت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، أن المباحثات سوف تتطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.ولم تذكر مديرية الإعلام في الرئاسة السورية الموعد المحدد لزيارة ماكرون إلى سوريا.وأكد ماكرون والشرع خلال تلك المباحثات أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الحوار والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين.
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العالم, العالم العربي, أخبار فرنسا

زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقات بين سوريا وفرنسا

12:45 GMT 05.07.2026
© AP Photo / Stephanie Lecocqالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الإليزيه، باريس، 7 مايو/ آيار 2025
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الإليزيه، باريس، 7 مايو/ آيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإجراء زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشارت إلى أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، مؤكدة أن ماكرون والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين.
وأكدت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، أن المباحثات سوف تتطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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ولم تذكر مديرية الإعلام في الرئاسة السورية الموعد المحدد لزيارة ماكرون إلى سوريا.

وفي 7 أيار/مايو العام الماضي، زار الرئيس السوري أحمد الشرع، العاصمة الفرنسية باريس، لأول مرة منذ توليه الحكم في سوريا.

وأكد ماكرون والشرع خلال تلك المباحثات أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الحوار والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين.
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