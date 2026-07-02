https://sarabic.ae/20260702/عون-زيارة-الشيباني-تزيل-مخاوف-بعض-اللبنانيين-من-وجود-نية-لدى-سوريا-للتدخل-بلبنان-1114893756.html

عون: زيارة الشيباني تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى سوريا للتدخل بلبنان

عون: زيارة الشيباني تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى سوريا للتدخل بلبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن الدولة اللبنانية لن تفرط بأي شبر من أراضيها، مؤكدًا أن مصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة المفصلية تقتضي عدم التفريط بالدعم... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

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ونوه الرئيس عون، حسبما نقلته عنه الرئاسة اللبنانية، بعد لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى أن "ما نصت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، لا سيما وأن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر بالأرواح والممتلكات".وتناول الرئيس اللبناني الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري إلى بيروت، والتي أوضح أنها تأتي في ظل المرحلة الانتقالية الجديدة لإدارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق.وكان وزير الخارجية السوري وصل، صباح اليوم الخميس، إلى لبنان، في زيارة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات السورية اللبنانية.وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستشكّل إطاراً مؤسسياً يضم الوزارات والجهات المعنية، للعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.رالشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان

https://sarabic.ae/20260702/تصويت-برأيك-هل-نشهد-تقاربا-سوريا-مع-حزب-الله-بعد-تصريحات-الشيباني-وتحركاته-في-لبنان؟-1114889242.html

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