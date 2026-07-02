https://sarabic.ae/20260702/دمشق-وبيروت-توقعان-اتفاقية-لإنشاء-المجلس-الأعلى-السوري-اللبناني--1114888463.html

دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لإنشاء المجلس الأعلى السوري اللبناني

دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لإنشاء المجلس الأعلى السوري اللبناني

سبوتنيك عربي

وقّع اتفاق بين دمشق وبيروت يقضي بتشكيل اللجنة العليا السورية–اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستشكّل إطاراً مؤسسياً يضم الوزارات والجهات المعنية، للعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.وأكد أن الجانبين يتطلعان إلى مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، بما يخدم مصالح الشعبين، بحسب وسائل إعلام سوريا.وكان وزير الخارجية السوري وصل، صباح اليوم الخميس، إلى لبنان، في زيارة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات السورية اللبنانية.

https://sarabic.ae/20260702/عون-حريصون-على-استقرار-سوريا-تماما-كما-تحرص-دمشق-على-استقرار-لبنان-1114885859.html

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