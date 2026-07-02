https://sarabic.ae/20260702/دمشق-وبيروت-توقعان-اتفاقية-لإنشاء-المجلس-الأعلى-السوري-اللبناني--1114888463.html
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لإنشاء المجلس الأعلى السوري اللبناني
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لإنشاء المجلس الأعلى السوري اللبناني
سبوتنيك عربي
وقّع اتفاق بين دمشق وبيروت يقضي بتشكيل اللجنة العليا السورية–اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستشكّل إطاراً مؤسسياً يضم الوزارات والجهات المعنية، للعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.وأكد أن الجانبين يتطلعان إلى مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، بما يخدم مصالح الشعبين، بحسب وسائل إعلام سوريا.وكان وزير الخارجية السوري وصل، صباح اليوم الخميس، إلى لبنان، في زيارة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات السورية اللبنانية.
https://sarabic.ae/20260702/عون-حريصون-على-استقرار-سوريا-تماما-كما-تحرص-دمشق-على-استقرار-لبنان-1114885859.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, العالم, دمشق
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, العالم, دمشق
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لإنشاء المجلس الأعلى السوري اللبناني
وقّع اتفاق بين دمشق وبيروت يقضي بتشكيل اللجنة العليا السورية–اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستشكّل إطاراً مؤسسياً يضم الوزارات والجهات المعنية، للعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار الشيباني إلى أن مهام اللجنة ستشمل توسيع التفاهمات الأمنية وتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف القطاعات، بما يدعم الاستقرار ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة.
وأكد أن الجانبين يتطلعان إلى مرحلة جديدة من العلاقات
تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، بما يخدم مصالح الشعبين، بحسب وسائل إعلام سوريا.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في العاصمة بيروت، فيما رحّب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بتشكيل اللجنة، واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز الروابط بين البلدين.
وكان وزير الخارجية السوري وصل، صباح اليوم الخميس، إلى لبنان، في زيارة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات السورية اللبنانية
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