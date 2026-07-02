https://sarabic.ae/20260702/عون-حريصون-على-استقرار-سوريا-تماما-كما-تحرص-دمشق-على-استقرار-لبنان-1114885859.html

عون: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص دمشق على استقرار لبنان

عون: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص دمشق على استقرار لبنان

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

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وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الرئيس عون، أكد للشيباني أن "لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين".وأشار عون إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد له في أكثر من لقاء واتصال أن "دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين"، مؤكدًا "ترحيب بلاده بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا، على حد سواء".وكان وزير الخارجية السوري، وصل صباح اليوم الخميس إلى لبنان، في زيارة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات السورية اللبنانية.

https://sarabic.ae/20260702/الشيباني-من-بيروت-لقائي-اليوم-مع-بري-ممتاز-ونركز-على-تطوير-العلاقات-بين-سوريا-ولبنان-1114882350.html

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