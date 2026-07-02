https://sarabic.ae/20260702/عون-حريصون-على-استقرار-سوريا-تماما-كما-تحرص-دمشق-على-استقرار-لبنان-1114885859.html
عون: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص دمشق على استقرار لبنان
عون: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص دمشق على استقرار لبنان
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T10:00+0000
2026-07-02T10:00+0000
2026-07-02T10:00+0000
لبنان
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الرئيس عون، أكد للشيباني أن "لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين".وأشار عون إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد له في أكثر من لقاء واتصال أن "دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين"، مؤكدًا "ترحيب بلاده بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا، على حد سواء".وكان وزير الخارجية السوري، وصل صباح اليوم الخميس إلى لبنان، في زيارة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات السورية اللبنانية.
https://sarabic.ae/20260702/الشيباني-من-بيروت-لقائي-اليوم-مع-بري-ممتاز-ونركز-على-تطوير-العلاقات-بين-سوريا-ولبنان-1114882350.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_0834edb31aa99a043c1c9facaf56f6f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
عون: حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص دمشق على استقرار لبنان
استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، إلى جانب التأكيد على أهمية احترام سيادة كل من لبنان وسوريا، ودعم الاستقرار المشترك.
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الرئيس عون، أكد للشيباني أن "لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين".
وقال عون: "حريصون على استقرار سوريا تمامًا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان"، معربًا عن ارتياحه للتنسيق بين البلدين، "لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين".
وأشار عون إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد له في أكثر من لقاء واتصال أن "دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين"، مؤكدًا "ترحيب بلاده بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا
، على حد سواء".
من جهته، نقل الوزير الشيباني إلى الرئيس عون تحيات الشرع، ونقل له دعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدًا أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق، لا سيما في المجال الاقتصادي".
وكان وزير الخارجية السوري، وصل صباح اليوم الخميس إلى لبنان، في زيارة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات السورية اللبنانية
.