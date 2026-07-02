https://sarabic.ae/20260702/تصويت-برأيك-هل-نشهد-تقاربا-سوريا-مع-حزب-الله-بعد-تصريحات-الشيباني-وتحركاته-في-لبنان؟-1114889242.html

تصويت... برأيك هل نشهد تقاربا سوريا مع "حزب الله" بعد تصريحات الشيباني وتحركاته في لبنان؟

تصويت... برأيك هل نشهد تقاربا سوريا مع "حزب الله" بعد تصريحات الشيباني وتحركاته في لبنان؟

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأخيرة، إلى جانب تحركاته وزيارته إلى لبنان، تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة الجديدة في العلاقات بين دمشق و"حزب... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T11:45+0000

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وفي رده على سؤال بشأن استئناف اللقاءات مع "حزب الله"، في حديث مع الصحفيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال الشيباني: "لقاءاتنا اليوم مجدولة مع مختلف القوى والأطراف اللبنانية، ولا يوجد اليوم لقاء مع "حزب الله"، لكن ذلك قد يحصل مستقبلًا إذا كانت هناك مصلحة تصب في مصلحة الطرفين".وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "دمشق لن تتدخل عسكريًا في لبنان"، وأنه منفتح على الحوار والجلوس مع "حزب الله" في حال اقتضت المصلحة ذلك"، معتبرًا أن "الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات وتجنب اندلاع الحروب في لبنان".برأيك... هل نشهد تقاربا سوريًا مع "حزب الله" بعد تصريحات الشيباني وتحركاته في لبنان؟تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة جديدة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟تصويت... برأيك ما هو سر التحركات الإسرائيلية الجديدة داخل الأراضي السورية؟

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