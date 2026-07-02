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الحدث من سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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طرائف سبوتنيك
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مساحة حرة
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الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
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الحدث من سبوتنيك
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123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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تصويت... برأيك هل نشهد تقاربا سوريا مع "حزب الله" بعد تصريحات الشيباني وتحركاته في لبنان؟
تصويت... برأيك هل نشهد تقاربا سوريا مع "حزب الله" بعد تصريحات الشيباني وتحركاته في لبنان؟
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأخيرة، إلى جانب تحركاته وزيارته إلى لبنان، تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة الجديدة في العلاقات بين دمشق و"حزب... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T11:45+0000
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وفي رده على سؤال بشأن استئناف اللقاءات مع "حزب الله"، في حديث مع الصحفيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال الشيباني: "لقاءاتنا اليوم مجدولة مع مختلف القوى والأطراف اللبنانية، ولا يوجد اليوم لقاء مع "حزب الله"، لكن ذلك قد يحصل مستقبلًا إذا كانت هناك مصلحة تصب في مصلحة الطرفين".وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "دمشق لن تتدخل عسكريًا في لبنان"، وأنه منفتح على الحوار والجلوس مع "حزب الله" في حال اقتضت المصلحة ذلك"، معتبرًا أن "الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات وتجنب اندلاع الحروب في لبنان".برأيك... هل نشهد تقاربا سوريًا مع "حزب الله" بعد تصريحات الشيباني وتحركاته في لبنان؟تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة جديدة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟تصويت... برأيك ما هو سر التحركات الإسرائيلية الجديدة داخل الأراضي السورية؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, опросы

تصويت... برأيك هل نشهد تقاربا سوريا مع "حزب الله" بعد تصريحات الشيباني وتحركاته في لبنان؟

11:45 GMT 02.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أثارت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأخيرة، إلى جانب تحركاته وزيارته إلى لبنان، تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة الجديدة في العلاقات بين دمشق و"حزب الله" اللبناني، وما إذا كانت تمثل بداية لتقارب سياسي وأمني بعد سنوات من التباين في بعض الملفات.
وفي رده على سؤال بشأن استئناف اللقاءات مع "حزب الله"، في حديث مع الصحفيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال الشيباني: "لقاءاتنا اليوم مجدولة مع مختلف القوى والأطراف اللبنانية، ولا يوجد اليوم لقاء مع "حزب الله"، لكن ذلك قد يحصل مستقبلًا إذا كانت هناك مصلحة تصب في مصلحة الطرفين".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "دمشق لن تتدخل عسكريًا في لبنان"، وأنه منفتح على الحوار والجلوس مع "حزب الله" في حال اقتضت المصلحة ذلك"، معتبرًا أن "الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات وتجنب اندلاع الحروب في لبنان".
برأيك... هل نشهد تقاربا سوريًا مع "حزب الله" بعد تصريحات الشيباني وتحركاته في لبنان؟
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تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة جديدة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
تصويت... برأيك ما هو سر التحركات الإسرائيلية الجديدة داخل الأراضي السورية؟
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