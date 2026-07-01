https://sarabic.ae/20260701/تصويت-برأيك-هل-تنفذ-إسرائيل-ضربة-مباشرة-جديدة-ضد-إيران-بعد-تصاعد-التهديدات؟-1114860673.html
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة جديدة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة جديدة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
سبوتنيك عربي
عاد التوتر بين إسرائيل وإيران إلى واجهة المشهد الإقليمي مع تصاعد حدة التهديدات والتصريحات المتبادلة، ما يفتح باب التساؤلات مجددًا حول احتمال انتقال المواجهة من... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T12:38+0000
2026-07-01T12:38+0000
2026-07-01T12:38+0000
إيران
إسرائيل
تهديدات
استطلاعات الرأي
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وتتباين التقديرات بشأن المسار الذي قد تتجه إليه الأحداث خلال المرحلة المقبلة، إذ يرى مراقبون أن أي قرار إسرائيلي بتنفيذ ضربة جديدة لن يرتبط فقط بالاعتبارات العسكرية، بل سيتأثر أيضًا بحسابات سياسية وإقليمية معقدة، تشمل إجهاض مذكرة التفاهم، وطبيعة الرد الإيراني المتوقع، ومواقف الحلفاء، وانعكاسات أي مواجهة على استقرار المنطقة.وعلى إيقاع هذه التجاذبات، يبقى الموقف الأمريكي أحد أبرز العوامل المؤثرة في مسار الأحداث، إذ ينظر إلى واشنطن بوصفها لاعبًا قادرًا على تشجيع التهدئة أو دعم سياسات الردع، وهو ما يجعل مستقبل الأزمة مرتبطًا بتوازنات تتجاوز حدود الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران.برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة جديدة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟عراقجي يرد على كاتس: أي تهديد يستهدف شعبنا وقيادتنا سنقابله برد فوري وحاسموزير الدفاع الإسرائيلي: سنهاجم إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة
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إيران, إسرائيل, تهديدات, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, إسرائيل, تهديدات, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة جديدة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
عاد التوتر بين إسرائيل وإيران إلى واجهة المشهد الإقليمي مع تصاعد حدة التهديدات والتصريحات المتبادلة، ما يفتح باب التساؤلات مجددًا حول احتمال انتقال المواجهة من حرب الرسائل والردع إلى عمل عسكري مباشر، في وقت تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع التحركات الدبلوماسية.
وتتباين التقديرات بشأن المسار الذي قد تتجه إليه الأحداث خلال المرحلة المقبلة، إذ يرى مراقبون أن أي قرار إسرائيلي بتنفيذ ضربة جديدة لن يرتبط فقط بالاعتبارات العسكرية، بل سيتأثر أيضًا بحسابات سياسية وإقليمية معقدة، تشمل إجهاض مذكرة التفاهم، وطبيعة الرد الإيراني المتوقع، ومواقف الحلفاء، وانعكاسات أي مواجهة على استقرار المنطقة.
وفي المقابل، يرى آخرون أن التهديدات الإسرائيلية لا تعدو كونها حربًا إعلامية تندرج ضمن سياسة الضغط واستعراض العضلات أكثر من كونها مؤشرًا على حرب وشيكة.
وعلى إيقاع هذه التجاذبات، يبقى الموقف الأمريكي أحد أبرز العوامل المؤثرة في مسار الأحداث، إذ ينظر إلى واشنطن بوصفها لاعبًا قادرًا على تشجيع التهدئة أو دعم سياسات الردع، وهو ما يجعل مستقبل الأزمة مرتبطًا بتوازنات تتجاوز حدود الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران.
برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة جديدة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟