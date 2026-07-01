https://sarabic.ae/20260701/عراقجي-يرد-على-كاتس-أي-تهديد-يستهدف-شعبنا-وقيادتنا-سنقابله-برد-فوري-وحاسم-1114859275.html

عراقجي يرد على كاتس: أي تهديد يستهدف شعبنا وقيادتنا سنقابله برد فوري وحاسم

عراقجي يرد على كاتس: أي تهديد يستهدف شعبنا وقيادتنا سنقابله برد فوري وحاسم

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن "أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني أو قيادته سيُواجه بردّ فوري وحازم"، وذلك تعليقًا على تصريحات وزير... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T11:20+0000

2026-07-01T11:20+0000

2026-07-01T11:20+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_62f02d2364b9b86d9e8c7aff4d20a2d6.jpg

وقال، عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "بنود مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في إسلام آباد، واضحة تمامًا"، مضيفًا أن "جميع الأطراف تدرك مضمونها".وأضاف أن "الرئيس الأمريكي تعهد، بأن تعمل الولايات المتحدة على كبح جماح إسرائيل"، محذرًا من أنه "إذا خالفت تل أبيب تلك التفاهمات، فإن إيران ستلقنها درسًا لن تنساه".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن بلاده "مستعدة لشن هجوم جديد على إيران للمرة الثالثة، إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل التحرك وفق "ضروراتها الأمنية"، وفق تعبيره.وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل "لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام "حزب الله" لا يزال يمتلك قدرات عسكرية تهدد الأمن الإسرائيلي".وأكد نتنياهو أن "أهم ما حققته إسرائيل في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، وذلك يمثل تحولًا كبيرًا في المفاهيم الأمنية المرتبطة بالجبهة الشمالية، وتلك المناطق الأمنية الجديدة تهدف إلى منع وجود أي تهديد مسلح بالقرب من الحدود الإسرائيلية".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.

https://sarabic.ae/20260629/قد-تبدأ-غدا-توجيهات-للجيش-الإسرائيلي-بالاستعداد-لعملية-عسكرية-ضد-إيران-1114821328.html

https://sarabic.ae/20260628/إيران-تربط-استدامة-أي-تفاهم-بوقف-العمليات-الإسرائيلية-في-لبنان-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-1114779123.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم