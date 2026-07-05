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مجلس الأمن الروسي: لا يحق لواشنطن فرض إرادتها على الدول الأخرى وعليها أولا معالجة الفوضى داخلها
مجلس الأمن الروسي: لا يحق لواشنطن فرض إرادتها على الدول الأخرى وعليها أولا معالجة الفوضى داخلها
سبوتنيك عربي
رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، أنه لا يحق للولايات المتحدة فرض إرادتها على الدول الأخرى وعليها أولًا معالجة "الفوضى داخلها". 05.07.2026, سبوتنيك عربي
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2026-07-05T16:57+0000
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وكتب مدفيديف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "لقد بلغت الولايات المتحدة 250 عامًا. هل هي قدوة أم إمبراطورية شريرة؟ في رأيي، لا هذا ولا ذاك. ولكن إليكم ما تتفق عليه معظم دول العالم: ليس للولايات المتحدة الحق في اتخاذ القرارات نيابة عن الآخرين... ليس للولايات المتحدة والبيت الأبيض الحق في فرض إرادتهما على الآخرين. فعالجوا الفوضى داخلكم أولًا".وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم 4 يونيو/ حزيران الفائت، بأن الولايات المتحدة تواصل استثمار الأموال في مجمع الصناعات الدفاعية الأوكراني.وكان مدفيديف قد زار تشيليابينسك في زيارة عمل، حيث عقد اجتماعًا حول موضوع تسعير المنتجات العسكرية، ونشر الفيديو على منصة "ماكس".
https://sarabic.ae/20260705/روسيا-أوكرانيا-ترفض-تسلم-جثامين-جنودها-تجنبا-لتشويه-صورة-انتصاراتها-المزعومة-1114972882.html
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روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: لا يحق لواشنطن فرض إرادتها على الدول الأخرى وعليها أولا معالجة الفوضى داخلها

16:57 GMT 05.07.2026
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، أنه لا يحق للولايات المتحدة فرض إرادتها على الدول الأخرى وعليها أولًا معالجة "الفوضى داخلها".
وكتب مدفيديف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "لقد بلغت الولايات المتحدة 250 عامًا. هل هي قدوة أم إمبراطورية شريرة؟ في رأيي، لا هذا ولا ذاك. ولكن إليكم ما تتفق عليه معظم دول العالم: ليس للولايات المتحدة الحق في اتخاذ القرارات نيابة عن الآخرين... ليس للولايات المتحدة والبيت الأبيض الحق في فرض إرادتهما على الآخرين. فعالجوا الفوضى داخلكم أولًا".
وأشار إلى أن أي دولة، صغيرة كانت أم كبيرة، قادرة على حل مشاكلها بنفسها.
وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم 4 يونيو/ حزيران الفائت، بأن الولايات المتحدة تواصل استثمار الأموال في مجمع الصناعات الدفاعية الأوكراني.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
روسيا: أوكرانيا ترفض تسلم جثامين جنودها تجنبا لتشويه صورة "انتصاراتها" المزعومة
16:15 GMT

وقال مدفيديف خلال زيارة عمل إلى مدينة تشيليابينسك معلقًا على تصريحات روبيو، بأن واشنطن تقدم المساعدة لأوكرانيا وليس لروسيا، وأن العقوبات الأمريكية تستهدف روسيا وليس أوكرانيا: "هذا يعني أنهم (الولايات المتحدة) سيستمرون في استثمار الأموال في المجمع الدفاعي لخصومنا، وسيجري بحث قرار بهذا الشأن في المستقبل القريب داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية".

وكان مدفيديف قد زار تشيليابينسك في زيارة عمل، حيث عقد اجتماعًا حول موضوع تسعير المنتجات العسكرية، ونشر الفيديو على منصة "ماكس".
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