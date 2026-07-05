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هل انحاز للأرجنتين؟... إنفانتينو يثير الجدل بتصريحات عن مونديال 2026
هل انحاز للأرجنتين؟... إنفانتينو يثير الجدل بتصريحات عن مونديال 2026
سبوتنيك عربي
أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، جدلًا واسعًا بعد تصريحات اعتُبرت مثيرة للجدل بشأن منتخب الأرجنتين، خلال مشاركته في كأس العالم 2026... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T12:32+0000
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وجاءت التصريحات بعد مباراة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، والتي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2 بشق الأنفس، حيث اعترف إنفانتينو بأنه عاش حالة من التوتر أثناء متابعة اللقاء.وأشعلت تصريحاته موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعادت النقاش حول ما يُوصف بعلاقته القريبة بالمنتخب الأرجنتيني، وما أُثير سابقًا بشأن دعم مزعوم من الفيفا لليونيل ميسي خلال التتويج بكأس العالم 2022.ورغم محاولته التأكيد على أن أي متابع لكرة القدم قد يعيش الانفعالات نفسها، فإن قوله إنه تابع اللقاء "بقلبه" كان كافيًا لإعادة إشعال الجدل بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها رئيس الفيفا الجدل بتصريحات أو مواقف مرتبطة بالأرجنتين، إذ سبق أن هنأ المنتخب ولاعبيه علنًا في عدة مناسبات عقب التتويج بمونديال 2022، كما نشر رسائل اعتبرها البعض منحازة، ما أثار انتقادات من جماهير منتخبات أخرى. وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260702/فيفا-مباراة-إيران-ومصر-تحقق-ظاهرة-إقليمية-في-تاريخ-كأس-العالم--1114903978.html
https://sarabic.ae/20260702/خروج-جماعي-للمنتخبات-الأفريقية-من-دور-الـ32-في-كأس-العالم-2026-1114896079.html
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أخبار الفيفا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أخبار الفيفا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

هل انحاز للأرجنتين؟... إنفانتينو يثير الجدل بتصريحات عن مونديال 2026

12:32 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 12:45 GMT 05.07.2026)
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، جدلًا واسعًا بعد تصريحات اعتُبرت مثيرة للجدل بشأن منتخب الأرجنتين، خلال مشاركته في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وجاءت التصريحات بعد مباراة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، والتي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2 بشق الأنفس، حيث اعترف إنفانتينو بأنه عاش حالة من التوتر أثناء متابعة اللقاء.
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"فيفا": مباراة إيران ومصر تحقق "ظاهرة إقليمية" في تاريخ كأس العالم
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وأشعلت تصريحاته موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعادت النقاش حول ما يُوصف بعلاقته القريبة بالمنتخب الأرجنتيني، وما أُثير سابقًا بشأن دعم مزعوم من الفيفا لليونيل ميسي خلال التتويج بكأس العالم 2022.
وقال إنفانتينو، في مقابلة مع قناة (DSports) عقب تأهل الأرجنتين إلى دور الـ16، إنه عانى خلال متابعة مجريات المباراة، في إشارة فسّرها كثيرون على أنها تعاطف واضح مع المنتخب.
ورغم محاولته التأكيد على أن أي متابع لكرة القدم قد يعيش الانفعالات نفسها، فإن قوله إنه تابع اللقاء "بقلبه" كان كافيًا لإعادة إشعال الجدل بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
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وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها رئيس الفيفا الجدل بتصريحات أو مواقف مرتبطة بالأرجنتين، إذ سبق أن هنأ المنتخب ولاعبيه علنًا في عدة مناسبات عقب التتويج بمونديال 2022، كما نشر رسائل اعتبرها البعض منحازة، ما أثار انتقادات من جماهير منتخبات أخرى.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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