https://sarabic.ae/20260706/الجزائر-تدعو-إلى-الدفاع-عن-سيادة-السودان-وسلامته-الترابية-1114971505.html

الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية

الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية

سبوتنيك عربي

دعت الجزائر إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية ودعم مسار سياسي سوداني محض، مع حث المجتمع الدولي على إدانة كل الفاعلين الخارجيين وراء تأجيج النزاع في... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T08:00+0000

2026-07-06T08:00+0000

2026-07-06T08:00+0000

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الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية سبوتنيك عربي الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية

وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، إدريس لطرش، أنه يودّ إعادة التأكيد على الضرورات الأساسية التي يجب أن توجه كل مسعى صادق من أجل إحلال السلام في السودان، داعيًا إلى "الدفاع عن سيادة السودان ووحدته الوطنية وسلامته الترابية مع رفض أي محاولة لتفكيك البلد ومؤسساته".كما حث الدبلوماسي المجتمع الدولي على إدانة "كل أولئك الذين يستمرون من الخارج في تأجيج العنف ومفاقمة المعاناة وتقويض جميع آفاق السلام" في هذا البلد.وشدد على أن الجزائر لا تستهدف دولة بعينها في مواقفها، بل تدين كل من ينحرف عن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الذي يمثل المرجعية الأساسية للاستقرار الدولي.الولايات المتحدة تعلن سحب أغلب قواتها من نيجيرياأعلن قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، داغفين أندرسون، أن الولايات المتحدة سحبت معظم قواتها المتمركزة في نيجيريا، والتي نُشرت سابقًا لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي.جاء ذلك خلال مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة لعام 2026، والذي انعقد في العاصمة الأنغولية لواندا، ووصف قائد "أفريكوم" الشراكة مع نيجيريا بأنها "ناجحة"، وحققت نتائج ملموسة في العملية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.وأوضح أن هذا الانسحاب لا يعني إنهاء التعاون، بل يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة تركز على استدامة الشراكة الاستخباراتية.وعرض قائد "أفريكوم" الشراكة التي تربط الولايات المتحدة ونيجيريا بصفتها نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه في القارة لمواجهة التحديات الأمنية، ووصفها بأنها "شراكة قائمة على الكفاءة المحلية والتمكين الخارجي"، بعيدًا عن مفاهيم التدخل الأجنبي المباشر.وأوضح أن هذه العملية أحدثت خللًا كبيرًا داخل التنظيم في غرب إفريقيا، وأدت إلى انقسامات وصراع داخلي على القيادة، وهو ما يمثل ضربة استراتيجية للتنظيم.وأشار ربيع إلى أن الاستراتيجية الأميركية في المنطقة تقوم على تقليص التواجد العسكري المباشر لتجنب استهداف قواتها من قبل التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بوكو حرام"، مع الاستمرار في تقديم الدعم الاستخباراتي لشركائها الأفارقة.

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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