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نبض افريقيا
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260706/الجزائر-تدعو-إلى-الدفاع-عن-سيادة-السودان-وسلامته-الترابية-1114971505.html
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
سبوتنيك عربي
دعت الجزائر إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية ودعم مسار سياسي سوداني محض، مع حث المجتمع الدولي على إدانة كل الفاعلين الخارجيين وراء تأجيج النزاع في... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T08:00+0000
2026-07-06T08:00+0000
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الجزائر
أخبار السودان اليوم
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الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
سبوتنيك عربي
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، إدريس لطرش، أنه يودّ إعادة التأكيد على الضرورات الأساسية التي يجب أن توجه كل مسعى صادق من أجل إحلال السلام في السودان، داعيًا إلى "الدفاع عن سيادة السودان ووحدته الوطنية وسلامته الترابية مع رفض أي محاولة لتفكيك البلد ومؤسساته".كما حث الدبلوماسي المجتمع الدولي على إدانة "كل أولئك الذين يستمرون من الخارج في تأجيج العنف ومفاقمة المعاناة وتقويض جميع آفاق السلام" في هذا البلد.وشدد على أن الجزائر لا تستهدف دولة بعينها في مواقفها، بل تدين كل من ينحرف عن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الذي يمثل المرجعية الأساسية للاستقرار الدولي.الولايات المتحدة تعلن سحب أغلب قواتها من نيجيرياأعلن قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، داغفين أندرسون، أن الولايات المتحدة سحبت معظم قواتها المتمركزة في نيجيريا، والتي نُشرت سابقًا لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي.جاء ذلك خلال مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة لعام 2026، والذي انعقد في العاصمة الأنغولية لواندا، ووصف قائد "أفريكوم" الشراكة مع نيجيريا بأنها "ناجحة"، وحققت نتائج ملموسة في العملية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.وأوضح أن هذا الانسحاب لا يعني إنهاء التعاون، بل يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة تركز على استدامة الشراكة الاستخباراتية.وعرض قائد "أفريكوم" الشراكة التي تربط الولايات المتحدة ونيجيريا بصفتها نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه في القارة لمواجهة التحديات الأمنية، ووصفها بأنها "شراكة قائمة على الكفاءة المحلية والتمكين الخارجي"، بعيدًا عن مفاهيم التدخل الأجنبي المباشر.وأوضح أن هذه العملية أحدثت خللًا كبيرًا داخل التنظيم في غرب إفريقيا، وأدت إلى انقسامات وصراع داخلي على القيادة، وهو ما يمثل ضربة استراتيجية للتنظيم.وأشار ربيع إلى أن الاستراتيجية الأميركية في المنطقة تقوم على تقليص التواجد العسكري المباشر لتجنب استهداف قواتها من قبل التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بوكو حرام"، مع الاستمرار في تقديم الدعم الاستخباراتي لشركائها الأفارقة.
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نوران عطالله
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نبض أفريقيا, الجزائر, أخبار السودان اليوم, نيجيريا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
نبض أفريقيا, الجزائر, أخبار السودان اليوم, نيجيريا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية

08:00 GMT 06.07.2026
راديو
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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دعت الجزائر إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية ودعم مسار سياسي سوداني محض، مع حث المجتمع الدولي على إدانة كل الفاعلين الخارجيين وراء تأجيج النزاع في هذا البلد، وذلك خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، إدريس لطرش، أنه يودّ إعادة التأكيد على الضرورات الأساسية التي يجب أن توجه كل مسعى صادق من أجل إحلال السلام في السودان، داعيًا إلى "الدفاع عن سيادة السودان ووحدته الوطنية وسلامته الترابية مع رفض أي محاولة لتفكيك البلد ومؤسساته".
كما حث الدبلوماسي المجتمع الدولي على إدانة "كل أولئك الذين يستمرون من الخارج في تأجيج العنف ومفاقمة المعاناة وتقويض جميع آفاق السلام" في هذا البلد.

قال المحلل السياسي الجزائري دبش إسماعيل: إن "موقف الجزائر تجاه الأزمة السودانية يستند إلى مبدأ ثابت يتمثل في رفض أي تدخل خارجي يمس بسيادة الدول، مشددًا على أن هذا المبدأ راسخ في السياسة الجزائرية سواء مع الدول العربية أو غير العربية".

وشدد على أن الجزائر لا تستهدف دولة بعينها في مواقفها، بل تدين كل من ينحرف عن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الذي يمثل المرجعية الأساسية للاستقرار الدولي.

الولايات المتحدة تعلن سحب أغلب قواتها من نيجيريا

أعلن قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، داغفين أندرسون، أن الولايات المتحدة سحبت معظم قواتها المتمركزة في نيجيريا، والتي نُشرت سابقًا لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي.
جاء ذلك خلال مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة لعام 2026، والذي انعقد في العاصمة الأنغولية لواندا، ووصف قائد "أفريكوم" الشراكة مع نيجيريا بأنها "ناجحة"، وحققت نتائج ملموسة في العملية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح أن هذا الانسحاب لا يعني إنهاء التعاون، بل يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة تركز على استدامة الشراكة الاستخباراتية.
وعرض قائد "أفريكوم" الشراكة التي تربط الولايات المتحدة ونيجيريا بصفتها نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه في القارة لمواجهة التحديات الأمنية، ووصفها بأنها "شراكة قائمة على الكفاءة المحلية والتمكين الخارجي"، بعيدًا عن مفاهيم التدخل الأجنبي المباشر.
قال اللواء وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، إن التعاون بين الولايات المتحدة ونيجيريا في مكافحة الإرهاب شهد تطورًا نوعيًا بعد العملية المشتركة التي أسفرت عن اغتيال القيادي البارز في تنظيم داعش، المعروف باسم أبو بلال المينوكي، إلى جانب عدد من القادة العملياتيين.
وأوضح أن هذه العملية أحدثت خللًا كبيرًا داخل التنظيم في غرب إفريقيا، وأدت إلى انقسامات وصراع داخلي على القيادة، وهو ما يمثل ضربة استراتيجية للتنظيم.
وأشار ربيع إلى أن الاستراتيجية الأميركية في المنطقة تقوم على تقليص التواجد العسكري المباشر لتجنب استهداف قواتها من قبل التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بوكو حرام"، مع الاستمرار في تقديم الدعم الاستخباراتي لشركائها الأفارقة.
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