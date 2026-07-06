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اليابان تشكك في خطة أوروبية لتحويل مصانع السيارات لإنتاج المسيرات العسكرية
اليابان تشكك في خطة أوروبية لتحويل مصانع السيارات لإنتاج المسيرات العسكرية
سبوتنيك عربي
شكّك إيساكو إيتو، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة، بالخطة الأوروبية الهادفة لتحويل مصانع السيارات لإنتاج الطائرات المسيرة... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال إيتو في مقابلة صحفية: "سيكون من الخطأ الفادح استخدام مصانع مثل تلك المستخدمة في صناعة السيارات لتصنيع طائرات مسيّرة للاستخدام العسكري، إذا حدث ذلك، فسيكون هدرًا هائلًا لأموال دافعي الضرائب. لا أعتقد أننا نستطيع تحمّل ذلك".وأضاف لصحيفة "فايننشال تايمز": "بصراحة، شعرت أن هذه التعليقات صادرة عن أشخاص لا يفهمون الأمر جيدًا، فالمنتجات في هذا المجال تُغيِّر مواصفاتها باستمرار تبعًا للظروف. أما مصانع السيارات، على النقيض، فهي مصمَّمة لإنتاج عشرات الآلاف أو ملايين الوحدات المتشابهة".وتسعى العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى تحويل خطوط إنتاج السيارات إلى مصانع لمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ، في محاولة لاستغلال المصانع التي تعمل بأقل من طاقتها القصوى أو التي تواجه خطر الإغلاق.
https://sarabic.ae/20260702/لافروف-يوجد-في-اليابان-أطراف-تؤيد-الحوار-البناء-والتعاون-مع-روسيا-1114882123.html
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روسيا, أخبار اليابان, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, مسيرات
روسيا, أخبار اليابان, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, مسيرات

اليابان تشكك في خطة أوروبية لتحويل مصانع السيارات لإنتاج المسيرات العسكرية

09:39 GMT 06.07.2026
© Sputnik . Basil Shartouhروسيا تكشف عن مسيرات "سوبر كام" المتطورة في معرض "يوميكس" بأبوظبي
روسيا تكشف عن مسيرات سوبر كام المتطورة في معرض يوميكس بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Sputnik . Basil Shartouh
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شكّك إيساكو إيتو، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة، بالخطة الأوروبية الهادفة لتحويل مصانع السيارات لإنتاج الطائرات المسيرة العسكرية، موضحًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى الفشل وإهدار أموال دافعي الضرائب.
وقال إيتو في مقابلة صحفية: "سيكون من الخطأ الفادح استخدام مصانع مثل تلك المستخدمة في صناعة السيارات لتصنيع طائرات مسيّرة للاستخدام العسكري، إذا حدث ذلك، فسيكون هدرًا هائلًا لأموال دافعي الضرائب. لا أعتقد أننا نستطيع تحمّل ذلك".

وأوضح إيتو أن "وزارة الدفاع اليابانية سترغب في أن تقوم اليابان بتطوير وتصنيع بعض الطائرات المسيّرة دون شركاء دوليين، وذلك لأسباب تتعلق بأمن البيانات، ما يمنح شركة 'ميتسوبيشي' للصناعات الثقيلة ميزة تنافسية".

وأضاف لصحيفة "فايننشال تايمز": "بصراحة، شعرت أن هذه التعليقات صادرة عن أشخاص لا يفهمون الأمر جيدًا، فالمنتجات في هذا المجال تُغيِّر مواصفاتها باستمرار تبعًا للظروف. أما مصانع السيارات، على النقيض، فهي مصمَّمة لإنتاج عشرات الآلاف أو ملايين الوحدات المتشابهة".
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وتسعى العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى تحويل خطوط إنتاج السيارات إلى مصانع لمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ، في محاولة لاستغلال المصانع التي تعمل بأقل من طاقتها القصوى أو التي تواجه خطر الإغلاق.
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