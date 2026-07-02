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لافروف: يوجد في اليابان أطراف تؤيد الحوار البناء والتعاون مع روسيا
لافروف: يوجد في اليابان أطراف تؤيد الحوار البناء والتعاون مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخمييس، بأنه في اليابان هناك أطراف تؤيد الحوار البنّاء والتعاون مع روسيا، وأن الأوضاع السياسية لن تقوّض هذه... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T08:31+0000
2026-07-02T08:33+0000
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وقال لافروف، في كلمة له أُلقيت أمام المشاركين في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، والذكرى الـ150 لوفاة يوسيف غوشكيفيتش، أول قنصل روسي في اليابان، وهو بيلاروسي الأصل، وذلك في السفارة الروسية بطوكيو: "أعلم أن هناك في اليابان مؤيدين أقوياء للحوار البنّاء والتعاون المثمر مع روسيا، وأنا على ثقة بأن أي وضع سياسي لن يقوّض هذا الدعم".وفي حديثه عن غوشكيفيتش، أشاد وزير الخارجية الروسي بمساهمته "في نشأة وتطوير العلاقات بين الدول مع اليابان المجاورة".وكان غوشكيفيتش أول ممثل دبلوماسي للإمبراطورية الروسية في اليابان، ومستشرقًا وعالمًا لغويًا، شارك في توقيع معاهدة "شيمودا" بين روسيا واليابان، وهو معروف بأنه أحد مؤلفي أول قاموس ياباني- روسي.الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصىزاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار اليابان

لافروف: يوجد في اليابان أطراف تؤيد الحوار البناء والتعاون مع روسيا

08:31 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 08:33 GMT 02.07.2026)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخمييس، بأنه في اليابان هناك أطراف تؤيد الحوار البنّاء والتعاون مع روسيا، وأن الأوضاع السياسية لن تقوّض هذه الأجواء.
وقال لافروف، في كلمة له أُلقيت أمام المشاركين في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، والذكرى الـ150 لوفاة يوسيف غوشكيفيتش، أول قنصل روسي في اليابان، وهو بيلاروسي الأصل، وذلك في السفارة الروسية بطوكيو: "أعلم أن هناك في اليابان مؤيدين أقوياء للحوار البنّاء والتعاون المثمر مع روسيا، وأنا على ثقة بأن أي وضع سياسي لن يقوّض هذا الدعم".

وأشار لافروف إلى أن العديد من المنظمات العامة والإقليمية اليابانية، بالإضافة إلى السكان المحليين، ولا سيما في محافظة هوكايدو، حيث كانت تقع أول قنصلية روسية، "يواصلون إظهار اهتمامهم بالإرث الإيجابي للتاريخ المشترك بين روسيا واليابان، ويحافظون على تقاليد الاحترام المتبادل وحسن الجوار".

وفي حديثه عن غوشكيفيتش، أشاد وزير الخارجية الروسي بمساهمته "في نشأة وتطوير العلاقات بين الدول مع اليابان المجاورة".

وأكد لافروف: "بذل إ. أ. غوشكيفيتش، المستشرق البارز والخبير المتمكن في اللغة اليابانية، جهودًا كبيرة لتمهيد الطريق أمام الثقة بين بلدينا".

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وتمنى وزير الخارجية الروسي، للحضور تجربة ممتعة أثناء زيارتهم للمعرض التاريخي والوثائقي الذي افتُتح خلال الفعالية، والذي يستعرض أبرز محطات سيرة غوشكيفيتش المهنية والشخصية، ونشاطاته الدبلوماسية والأكاديمية في هاكوداته بجزيرة هوكايدو، وفي اليابان عمومًا.
وكان غوشكيفيتش أول ممثل دبلوماسي للإمبراطورية الروسية في اليابان، ومستشرقًا وعالمًا لغويًا، شارك في توقيع معاهدة "شيمودا" بين روسيا واليابان، وهو معروف بأنه أحد مؤلفي أول قاموس ياباني- روسي.
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