https://sarabic.ae/20260702/لافروف-يوجد-في-اليابان-أطراف-تؤيد-الحوار-البناء-والتعاون-مع-روسيا-1114882123.html
لافروف: يوجد في اليابان أطراف تؤيد الحوار البناء والتعاون مع روسيا
لافروف: يوجد في اليابان أطراف تؤيد الحوار البناء والتعاون مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخمييس، بأنه في اليابان هناك أطراف تؤيد الحوار البنّاء والتعاون مع روسيا، وأن الأوضاع السياسية لن تقوّض هذه... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T08:31+0000
2026-07-02T08:31+0000
2026-07-02T08:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/12/1113505336_0:126:2978:1801_1920x0_80_0_0_574243cc3b329e1e3c3cb5c99d811420.jpg
وقال لافروف، في كلمة له أُلقيت أمام المشاركين في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، والذكرى الـ150 لوفاة يوسيف غوشكيفيتش، أول قنصل روسي في اليابان، وهو بيلاروسي الأصل، وذلك في السفارة الروسية بطوكيو: "أعلم أن هناك في اليابان مؤيدين أقوياء للحوار البنّاء والتعاون المثمر مع روسيا، وأنا على ثقة بأن أي وضع سياسي لن يقوّض هذا الدعم".وفي حديثه عن غوشكيفيتش، أشاد وزير الخارجية الروسي بمساهمته "في نشأة وتطوير العلاقات بين الدول مع اليابان المجاورة".وكان غوشكيفيتش أول ممثل دبلوماسي للإمبراطورية الروسية في اليابان، ومستشرقًا وعالمًا لغويًا، شارك في توقيع معاهدة "شيمودا" بين روسيا واليابان، وهو معروف بأنه أحد مؤلفي أول قاموس ياباني- روسي.الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصىزاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260611/اليابان-تطالب-برفع-العقوبات-عن-روسيا-خلال-قمة-مجموعة-السبع-1114246911.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/12/1113505336_205:0:2774:1927_1920x0_80_0_0_13d64d12a0cbebe11592c5b066bfe797.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار اليابان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار اليابان
لافروف: يوجد في اليابان أطراف تؤيد الحوار البناء والتعاون مع روسيا
08:31 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 08:33 GMT 02.07.2026)
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخمييس، بأنه في اليابان هناك أطراف تؤيد الحوار البنّاء والتعاون مع روسيا، وأن الأوضاع السياسية لن تقوّض هذه الأجواء.
وقال لافروف، في كلمة له أُلقيت أمام المشاركين في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، والذكرى الـ150 لوفاة يوسيف غوشكيفيتش، أول قنصل روسي في اليابان، وهو بيلاروسي الأصل، وذلك في السفارة الروسية بطوكيو: "أعلم أن هناك في اليابان مؤيدين أقوياء للحوار البنّاء والتعاون المثمر مع روسيا، وأنا على ثقة بأن أي وضع سياسي لن يقوّض هذا الدعم".
وأشار لافروف إلى أن العديد من المنظمات العامة والإقليمية اليابانية، بالإضافة إلى السكان المحليين، ولا سيما في محافظة هوكايدو، حيث كانت تقع أول قنصلية روسية، "يواصلون إظهار اهتمامهم بالإرث الإيجابي للتاريخ المشترك بين روسيا واليابان، ويحافظون على تقاليد الاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وفي حديثه عن غوشكيفيتش، أشاد وزير الخارجية الروسي بمساهمته "في نشأة وتطوير العلاقات بين الدول مع اليابان المجاورة".
وأكد لافروف: "بذل إ. أ. غوشكيفيتش، المستشرق البارز والخبير المتمكن في اللغة اليابانية، جهودًا كبيرة لتمهيد الطريق أمام الثقة بين بلدينا".
وتمنى وزير الخارجية الروسي، للحضور تجربة ممتعة أثناء زيارتهم للمعرض التاريخي والوثائقي الذي افتُتح خلال الفعالية، والذي يستعرض أبرز محطات سيرة غوشكيفيتش المهنية والشخصية، ونشاطاته الدبلوماسية والأكاديمية في هاكوداته بجزيرة هوكايدو، وفي اليابان عمومًا.
وكان غوشكيفيتش أول ممثل دبلوماسي للإمبراطورية الروسية في اليابان، ومستشرقًا وعالمًا لغويًا، شارك في توقيع معاهدة "شيمودا" بين روسيا واليابان، وهو معروف بأنه أحد مؤلفي أول قاموس ياباني- روسي.