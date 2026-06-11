https://sarabic.ae/20260611/اليابان-تطالب-برفع-العقوبات-عن-روسيا-خلال-قمة-مجموعة-السبع-1114246911.html

اليابان تطالب برفع العقوبات عن روسيا خلال قمة مجموعة السبع

اليابان تطالب برفع العقوبات عن روسيا خلال قمة مجموعة السبع

سبوتنيك عربي

صرح عضو البرلمان الياباني، مونيو سوزوكي، اليوم الخميس، بأنه سيؤكد لرئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أهمية مسألة إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا خلال... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T04:25+0000

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وقال سوزوكي لمراسل وكالة "سبوتنيك": "تبدأ القمة (مجموعة السبع)، في إيفيان في 15 يونيو/حزيران، وكلمة اليابان فيها لها وزن كبير. روسيا دولة مهمة في العالم، لكن تفرض (ضد روسيا) عقوبات اقتصادية حاليًا، وأرى أنه يجب إنهاؤها، ومن المهم جدًا أن تتحدث رئيسة وزراء اليابان عن هذا الأمر، وهذا ما سأقوله لها".أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أن طوكيو تعتبر من المهم إدارة العلاقات مع روسيا بشكل مناسب انطلاقًا من مصالحها الوطنية.وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفنالجيش الأمريكي: استكمال موجة الهجمات الأخيرة على إيران

https://sarabic.ae/20260514/الخارجية-الروسية-روسيا-منفتحة-على-التواصل-مع-اليابان-لكنها-لا-تفرض-نفسها-1113422825.html

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