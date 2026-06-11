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اليابان تطالب برفع العقوبات عن روسيا خلال قمة مجموعة السبع
اليابان تطالب برفع العقوبات عن روسيا خلال قمة مجموعة السبع
سبوتنيك عربي
صرح عضو البرلمان الياباني، مونيو سوزوكي، اليوم الخميس، بأنه سيؤكد لرئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أهمية مسألة إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا خلال... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T04:25+0000
2026-06-11T04:25+0000
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وقال سوزوكي لمراسل وكالة "سبوتنيك": "تبدأ القمة (مجموعة السبع)، في إيفيان في 15 يونيو/حزيران، وكلمة اليابان فيها لها وزن كبير. روسيا دولة مهمة في العالم، لكن تفرض (ضد روسيا) عقوبات اقتصادية حاليًا، وأرى أنه يجب إنهاؤها، ومن المهم جدًا أن تتحدث رئيسة وزراء اليابان عن هذا الأمر، وهذا ما سأقوله لها".أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أن طوكيو تعتبر من المهم إدارة العلاقات مع روسيا بشكل مناسب انطلاقًا من مصالحها الوطنية.وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفنالجيش الأمريكي: استكمال موجة الهجمات الأخيرة على إيران
https://sarabic.ae/20260514/الخارجية-الروسية-روسيا-منفتحة-على-التواصل-مع-اليابان-لكنها-لا-تفرض-نفسها-1113422825.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

اليابان تطالب برفع العقوبات عن روسيا خلال قمة مجموعة السبع

04:25 GMT 11.06.2026
© AP Photo / Shuji Kajiyamaشعار مجموعة السبع
شعار مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Shuji Kajiyama
تابعنا عبر
صرح عضو البرلمان الياباني، مونيو سوزوكي، اليوم الخميس، بأنه سيؤكد لرئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أهمية مسألة إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا خلال قمة مجموعة السبع.
وقال سوزوكي لمراسل وكالة "سبوتنيك": "تبدأ القمة (مجموعة السبع)، في إيفيان في 15 يونيو/حزيران، وكلمة اليابان فيها لها وزن كبير. روسيا دولة مهمة في العالم، لكن تفرض (ضد روسيا) عقوبات اقتصادية حاليًا، وأرى أنه يجب إنهاؤها، ومن المهم جدًا أن تتحدث رئيسة وزراء اليابان عن هذا الأمر، وهذا ما سأقوله لها".
وأضاف: "سألتقي اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا (لثامنة صباحًا بتوقيت موسكو)، برئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وسأشرح لها بالتفصيل أهمية العلاقات اليابانية الروسية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
الخارجية الروسية: روسيا منفتحة على التواصل مع اليابان لكنها لا تفرض نفسها
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أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أن طوكيو تعتبر من المهم إدارة العلاقات مع روسيا بشكل مناسب انطلاقًا من مصالحها الوطنية.

وقال موتيغي: "في الوقت نفسه، تُعد روسيا دولة مجاورة لبلادنا، ونرى أهمية في إدارة العلاقات الثنائية بشكل مناسب".

وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".
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