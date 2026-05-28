الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصى
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر سماح اليابان باستخدام أراضيها لنشر منظومات صاروخية أمريكية من... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T12:03+0000
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر سماح اليابان باستخدام أراضيها لنشر منظومات صاروخية أمريكية من طراز "تايفون" خلال المناورات العسكرية، خطوةً تُهدد الحدود الروسية في الشرق الأقصى.
وصرحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لقد لفتنا انتباه طوكيو الرسمية مراراً إلى أننا ننظر إلى تقديم الأراضي اليابانية لنشر منظومات الصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى - بغض النظر عما إذا كان ذلك يتم على أساس عرضي أو دوري أو دائم - كخطوة تؤثر سلباً بشكل خطير على الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتشكل تهديداً مباشراً لحدودنا في الشرق الأقصى".
وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، بأن القيادة اليابانية الحالية لا تكتفي بالتودد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل تتودد أيضًا إلى النازيين الجدد في أوكرانيا والانفصاليين في تايوان، وحذّر من نشر الأسلحة النووية على أراضيها وأراضي أستراليا.
وأضاف شويغو خلال الجولة السادسة من المشاورات بين روسيا وكبار ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المعنيين بقضايا الأمن: "إن مسار اليابان نحو التخلي عن مبادئ السلام التي سادت بعد الحرب ينطوي على مخاطر، فالجميع يتذكر جيدًا مغامرات اليابان الإمبراطورية في القرن العشرين خلال فترة هياجها العسكري، ولا أحد يعلم ما يمكن توقعه من السلطات الحالية في ذلك البلد، التي تتودد إلى حلف الناتو، والنازيين الجدد في أوكرانيا، والانفصاليين في تايوان".
كما أعلن شويغو أن الأسلحة النووية قد تظهر على الأراضي الأسترالية نتيجة لمشاركتها في الشراكة العسكرية بينها وبين بريطانيا والولايات المتحدة.
وقال شويغو: "تستعد اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي، وقد تصل هذه الأسلحة أيضاً إلى الأراضي الأسترالية نظراً لمشاركتها في شراكة أوكوس".