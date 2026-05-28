https://sarabic.ae/20260528/الخارجية-الروسية-نشر-صواريخ-أمريكية-على-أراضي-اليابان-خطوة-تهدد-حدود-روسيا-في-الشرق-الأقصى-1113822372.html

الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصى

الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصى

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر سماح اليابان باستخدام أراضيها لنشر منظومات صاروخية أمريكية من... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T12:03+0000

2026-05-28T12:03+0000

2026-05-28T12:03+0000

أخبار اليابان

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وصرحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لقد لفتنا انتباه طوكيو الرسمية مراراً إلى أننا ننظر إلى تقديم الأراضي اليابانية لنشر منظومات الصواريخ الأمريكية متوسطة وقصيرة المدى - بغض النظر عما إذا كان ذلك يتم على أساس عرضي أو دوري أو دائم - كخطوة تؤثر سلباً بشكل خطير على الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتشكل تهديداً مباشراً لحدودنا في الشرق الأقصى".وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، بأن القيادة اليابانية الحالية لا تكتفي بالتودد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل تتودد أيضًا إلى النازيين الجدد في أوكرانيا والانفصاليين في تايوان، وحذّر من نشر الأسلحة النووية على أراضيها وأراضي أستراليا.وأضاف شويغو خلال الجولة السادسة من المشاورات بين روسيا وكبار ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المعنيين بقضايا الأمن: "إن مسار اليابان نحو التخلي عن مبادئ السلام التي سادت بعد الحرب ينطوي على مخاطر، فالجميع يتذكر جيدًا مغامرات اليابان الإمبراطورية في القرن العشرين خلال فترة هياجها العسكري، ولا أحد يعلم ما يمكن توقعه من السلطات الحالية في ذلك البلد، التي تتودد إلى حلف الناتو، والنازيين الجدد في أوكرانيا، والانفصاليين في تايوان".وقال شويغو: "تستعد اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي، وقد تصل هذه الأسلحة أيضاً إلى الأراضي الأسترالية نظراً لمشاركتها في شراكة أوكوس".الخارجية الروسية: روسيا منفتحة على التواصل مع اليابان لكنها لا تفرض نفسها

https://sarabic.ae/20260504/موسكو-استئناف-الاتصالات-بين-روسيا-واليابان-يتطلب-تخلي-طوكيو-عن-مسارها-العدائي-1113118392.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم