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https://sarabic.ae/20260706/قتلى-وجرحى-إثر-غارة-إسرائيلية-استهدفت-شقة-سكنية-جنوبي-مدينة-غزة-1114980798.html
قتلى وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية جنوبي مدينة غزة
قتلى وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية جنوبي مدينة غزة
سبوتنيك عربي
قُتل فلسطينيان وأصيب عدد آخر، اليوم الاثنين، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وفق مصادر طبية لوسائل إعلام محلية. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأفاد مسعفون في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثماني القتيلين من موقع الاستهداف، ونقلتهما إلى المستشفى الميداني في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، إلى جانب عدد من المصابين، وُصفت إصابات بعضهم بالخطيرة.وأوضح أطباء في مستشفى الشفاء في غزة، أن الجثمانيين وصلا إلى المستشفى على شكل أشلاء متفحمة، مشيرين إلى أنهما لرجل وزوجته، بعد أن اندلع حريق داخل الشقة المستهدفة.وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء غرب مدينة غزة، وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل تصاعد العمليات العسكرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260705/وثائق-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-التنسيق-بين-حماس-وحزب-الله-قبل-هجوم-7-أكتوبر-1114974942.html
https://sarabic.ae/20260705/نتنياهو-لا-إعادة-إعمار-في-غزة-قبل-نزع-سلاح-حماس-1114963079.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

قتلى وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية جنوبي مدينة غزة

05:55 GMT 06.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
قُتل فلسطينيان وأصيب عدد آخر، اليوم الاثنين، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وفق مصادر طبية لوسائل إعلام محلية.
وأفاد مسعفون في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثماني القتيلين من موقع الاستهداف، ونقلتهما إلى المستشفى الميداني في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، إلى جانب عدد من المصابين، وُصفت إصابات بعضهم بالخطيرة.
وأوضح أطباء في مستشفى الشفاء في غزة، أن الجثمانيين وصلا إلى المستشفى على شكل أشلاء متفحمة، مشيرين إلى أنهما لرجل وزوجته، بعد أن اندلع حريق داخل الشقة المستهدفة.
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
وثائق إسرائيلية تكشف تفاصيل التنسيق بين "حماس" و"حزب الله" قبل هجوم 7 أكتوبر
أمس, 17:47 GMT
وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء غرب مدينة غزة، وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل تصاعد العمليات العسكرية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس
أمس, 12:35 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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