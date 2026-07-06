https://sarabic.ae/20260706/قتلى-وجرحى-إثر-غارة-إسرائيلية-استهدفت-شقة-سكنية-جنوبي-مدينة-غزة-1114980798.html

قتلى وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية جنوبي مدينة غزة

قتلى وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية جنوبي مدينة غزة

سبوتنيك عربي

قُتل فلسطينيان وأصيب عدد آخر، اليوم الاثنين، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وفق مصادر طبية لوسائل إعلام محلية. 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T05:55+0000

2026-07-06T05:55+0000

2026-07-06T05:55+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767601_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_90c1bce778145b5fdbff9bd36ac7579c.jpg

وأفاد مسعفون في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثماني القتيلين من موقع الاستهداف، ونقلتهما إلى المستشفى الميداني في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، إلى جانب عدد من المصابين، وُصفت إصابات بعضهم بالخطيرة.وأوضح أطباء في مستشفى الشفاء في غزة، أن الجثمانيين وصلا إلى المستشفى على شكل أشلاء متفحمة، مشيرين إلى أنهما لرجل وزوجته، بعد أن اندلع حريق داخل الشقة المستهدفة.وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء غرب مدينة غزة، وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل تصاعد العمليات العسكرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

https://sarabic.ae/20260705/وثائق-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-التنسيق-بين-حماس-وحزب-الله-قبل-هجوم-7-أكتوبر-1114974942.html

https://sarabic.ae/20260705/نتنياهو-لا-إعادة-إعمار-في-غزة-قبل-نزع-سلاح-حماس-1114963079.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم