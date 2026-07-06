مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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لبنان والعالم
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مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ملفات ساخنة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية.. وأردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط
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شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان, وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
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دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
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مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
شنت إسرائيل غارات وقصفًا مدفعيًا استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوتر في مختلف أنحاء القطاع. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T14:56+0000
2026-07-06T14:56+0000
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات استهدفت مركبة في مدينة خان يونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى وفاة شخص متأثرا بجراح سابقة.كما تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية باتجاه الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة.وقالت حركة "حماس"، في بيان، إنها تواصل، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، العمل من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، مطالبةً الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في القطاع.وحملت الحركة الوسطاء مسؤولية ما وصفته باستمرار أعمال القتل، داعيةً إلى تحرك أكبر لوقف التصعيد.من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص بحالة جيدة بعد انهيار جزئي داخل برج سكني في مدينة غزة.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الغربية من مدينة غزة تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260706/قتلى-وجرحى-إثر-غارة-إسرائيلية-استهدفت-شقة-سكنية-جنوبي-مدينة-غزة-1114980798.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم

مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

14:56 GMT 06.07.2026
© Ajwad Jradatبنوك الدم في غزة تنزف وسط عجز متفاقم عن توفير وحدات الدم
بنوك الدم في غزة تنزف وسط عجز متفاقم عن توفير وحدات الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Ajwad Jradat
تابعنا عبر
شنت إسرائيل غارات وقصفًا مدفعيًا استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوتر في مختلف أنحاء القطاع.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات استهدفت مركبة في مدينة خان يونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى وفاة شخص متأثرا بجراح سابقة.
كما تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية باتجاه الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
قتلى وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية جنوبي مدينة غزة
05:55 GMT
وقالت حركة "حماس"، في بيان، إنها تواصل، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، العمل من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، مطالبةً الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في القطاع.
وحملت الحركة الوسطاء مسؤولية ما وصفته باستمرار أعمال القتل، داعيةً إلى تحرك أكبر لوقف التصعيد.
من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص بحالة جيدة بعد انهيار جزئي داخل برج سكني في مدينة غزة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الغربية من مدينة غزة تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية.
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