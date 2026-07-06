https://sarabic.ae/20260706/مقتل-6-فلسطينيين-وإصابة-العشرات-في-غارات-إسرائيلية-على-قطاع-غزة-1114993737.html
مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
شنت إسرائيل غارات وقصفًا مدفعيًا استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوتر في مختلف أنحاء القطاع. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T14:56+0000
2026-07-06T14:56+0000
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات استهدفت مركبة في مدينة خان يونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى وفاة شخص متأثرا بجراح سابقة.كما تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية باتجاه الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة.وقالت حركة "حماس"، في بيان، إنها تواصل، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، العمل من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، مطالبةً الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في القطاع.وحملت الحركة الوسطاء مسؤولية ما وصفته باستمرار أعمال القتل، داعيةً إلى تحرك أكبر لوقف التصعيد.من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص بحالة جيدة بعد انهيار جزئي داخل برج سكني في مدينة غزة.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الغربية من مدينة غزة تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260706/قتلى-وجرحى-إثر-غارة-إسرائيلية-استهدفت-شقة-سكنية-جنوبي-مدينة-غزة-1114980798.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
شنت إسرائيل غارات وقصفًا مدفعيًا استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوتر في مختلف أنحاء القطاع.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات استهدفت مركبة في مدينة خان يونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى وفاة شخص متأثرا بجراح سابقة.
كما تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار
كثيف من آليات إسرائيلية باتجاه الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة.
وقالت حركة "حماس"، في بيان، إنها تواصل، إلى جانب الفصائل
الفلسطينية، العمل من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، مطالبةً الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في القطاع.
وحملت الحركة الوسطاء مسؤولية ما وصفته باستمرار أعمال القتل، داعيةً إلى تحرك أكبر لوقف التصعيد.
من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة
أن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص بحالة جيدة بعد انهيار جزئي داخل برج سكني في مدينة غزة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الغربية من مدينة غزة تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية.