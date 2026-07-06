https://sarabic.ae/20260706/موسكو-روسيا-لا-ترفض-المقترحات-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-التي-تم-تقديمها-قبل-قمة-آلاسكا-1114993166.html

موسكو: روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا التي تم تقديمها قبل قمة آلاسكا

موسكو: روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا التي تم تقديمها قبل قمة آلاسكا

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا التي قدّمت قبل قمة آلاسكا. 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T14:17+0000

2026-07-06T14:17+0000

2026-07-06T14:17+0000

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وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن لا نرفض المقترحات الأمريكية التي قدّمت قبل قمة أنكوريج والتي وافقنا عليها".وقال ريابكوف للصحفيين رداً على سؤال لوسائل إعلام روسية: "نحن ننطلق من التأكيد أن الحوار على أعلى مستوى سيستمر، طالما تم الإعلان عن اتصالات جديدة".وأشار إلى أن موسكو تتعامل مع كل إشارة، ولا سيما الإشارات الصادرة على أعلى مستوى، "ليس فقط بمنتهى الجدية، بل بأقصى درجات المسؤولية".ورداً على سؤال توضيحي حول ما إذا كان يقصد محادثة هاتفية جديدة بين الرئيسين قد تجرى بعد قمة الناتو في أنقرة، أجاب ريابكوف بالإيجاب قائلاً: "أنا لا أستبعد مثل هذا التطور تحديداً، وكنت أعني الاتصال بين الرئيسين".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن موضوع زيارة المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا لا يزال مطروحاً على جدول الأعمال.وقال ريابكوف: "هذا الموضوع لا يزال أيضاً مدرجاً على جدول الأعمال".صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 26 يونيو/ حزيران الفائت، بأن قمة آلاسكا شهدت مناقشة مقترحات أمريكية بشأن أوكرانيا وافقت عليها موسكو، معتبرًا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حول عدم وجود اتفاق في أنكوريج "غير لائقة".وقال لافروف في تصريحات للصحفيين، ردًا على تصريحات روبيو: "عندما يقول زميلي ماركو روبيو إنه في آلاسكا كانت هناك مجرد مقترحات ولم يكن هناك اتفاق، فإن ذلك يثير تساؤلاً لدي حول ما نعنيه باتفاق. إذا وضع أحد الطرفين، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة، مقترحاته للتسوية على الطاولة، وأعرب الطرف الآخر عن موافقته عليها، فإن القول بعدم وجود اتفاق يبدو غير لائق إلى حد ما".وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أكد فيها موافقة روسيا على مقترحات أمريكية خلال قمة آلاسكا (أنكوريج)، في سياق خلاف متصاعد مع واشنطن حول نتائج تلك القمة التي جمعت الرئيسين بوتين وترامب في آب/أغسطس 2025، وحضرها إلى جانب الرئيسين، وزير الخارجية الروسي لافروف ومساعد الرئيس الروسي أوشاكوف، ومن الجانب الأمريكي الوزير روبيو والمبعوث الخاص ويتكوف، حيث استمرت المباحثات نحو ثلاث ساعات، وركزت على سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك قضايا الحدود والضمانات الأمنية والعقوبات.

https://sarabic.ae/20260626/لافروف-يجب-توضيح-الموقف-بشأن-التصريحات-الأخيرة-لوزير-الخارجية-الأمريكي-حول-تفاهمات-ألاسكا-1114728459.html

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