https://sarabic.ae/20260707/الجنوب-السوري-معركة-السيطرة-على-المياه-1115017745.html
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T13:09+0000
2026-07-07T13:09+0000
2026-07-07T13:09+0000
راديو
بلا قيود
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الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
سبوتنيك عربي
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
تصاعد التوتر في الجنوب السوري يهدد أحد أهم موارد المنطقة. وهو ما قال عنه الأكاديمي والمستشار الدولي في شؤون البيئة الدكتور سفيان عارف التل:موسكو تعلن أن دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا. بهذا الصدد، قال الباحث في الشأن الروسي والأوروبي، والأستاذ في قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور:السلطات الألمانية تطرد ناشطين بسبب دعمهم لفلسطين. حول هذا الموضوع، قالت الباحثة السياسية الأستاذة وصال أبو عليا:وساطة باكستانية لحل الصراع في ليبيا. بهذا الخصوص، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يوسف الفارسي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
تصاعد التوتر في الجنوب السوري يهدد أحد أهم موارد المنطقة. وهو ما قال عنه الأكاديمي والمستشار الدولي في شؤون البيئة الدكتور سفيان عارف التل:
التهديد الإسرائيلي خطير جدا، خاصة أن هذه منطقة مائية غنية بالمياه السطحية والجوفية، والسيطرة عليها تؤدي إلى فقدان سوريا والأردن لموارد هامة، ولذا يجب التنبه إلى هذا الأمر والتصدي له.
موسكو تعلن أن دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا. بهذا الصدد، قال الباحث في الشأن الروسي والأوروبي، والأستاذ في قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور:
هناك مصادر تهديد كثيرة من قبل دول البلطيق الثلاث ضد المصالح الروسية، وأبرز تجليات هذا التهديد تتمثل في انتشار قوات تابعة للناتو في تلك البلدان، بالإضافة إلى تعزيز ما يسمى بأنظمة الدفاع الجوي.
السلطات الألمانية تطرد ناشطين بسبب دعمهم لفلسطين. حول هذا الموضوع، قالت الباحثة السياسية الأستاذة وصال أبو عليا:
الاحتجاج السلمي، حتى وإن كان حادًا في نقده للسياسات الحكومية، يبقى حقًا أصيلًا لا ينبغي أن يُصادر، والإشكالية عادة تبدأ عندما تتسع مظلة الأمن القومي لتشمل المواقف السياسية غير المرغوب فيها.
وساطة باكستانية لحل الصراع في ليبيا. بهذا الخصوص، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يوسف الفارسي:
هذه التحركات تبشر بأن هناك ضغوطًا دولية باتجاه حل الأزمة الليبية، وأعتقد أن كل الخطوات اليوم ساعية إلى ترجمة إقامة الدولة، وكذلك إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...