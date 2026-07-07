الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:52 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
09:39 GMT
11 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان, وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
12:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول: محطات جديدة تفتح أبوابها للسورية للطيران
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260707/الجنوب-السوري-معركة-السيطرة-على-المياه-1115017745.html
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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راديو
بلا قيود
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الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
سبوتنيك عربي
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
تصاعد التوتر في الجنوب السوري يهدد أحد أهم موارد المنطقة. وهو ما قال عنه الأكاديمي والمستشار الدولي في شؤون البيئة الدكتور سفيان عارف التل:موسكو تعلن أن دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا. بهذا الصدد، قال الباحث في الشأن الروسي والأوروبي، والأستاذ في قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور:السلطات الألمانية تطرد ناشطين بسبب دعمهم لفلسطين. حول هذا الموضوع، قالت الباحثة السياسية الأستاذة وصال أبو عليا:وساطة باكستانية لحل الصراع في ليبيا. بهذا الخصوص، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يوسف الفارسي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه

13:09 GMT 07.07.2026
راديو
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
تصاعد التوتر في الجنوب السوري يهدد أحد أهم موارد المنطقة. وهو ما قال عنه الأكاديمي والمستشار الدولي في شؤون البيئة الدكتور سفيان عارف التل:

التهديد الإسرائيلي خطير جدا، خاصة أن هذه منطقة مائية غنية بالمياه السطحية والجوفية، والسيطرة عليها تؤدي إلى فقدان سوريا والأردن لموارد هامة، ولذا يجب التنبه إلى هذا الأمر والتصدي له.

موسكو تعلن أن دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا. بهذا الصدد، قال الباحث في الشأن الروسي والأوروبي، والأستاذ في قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور:

هناك مصادر تهديد كثيرة من قبل دول البلطيق الثلاث ضد المصالح الروسية، وأبرز تجليات هذا التهديد تتمثل في انتشار قوات تابعة للناتو في تلك البلدان، بالإضافة إلى تعزيز ما يسمى بأنظمة الدفاع الجوي.

السلطات الألمانية تطرد ناشطين بسبب دعمهم لفلسطين. حول هذا الموضوع، قالت الباحثة السياسية الأستاذة وصال أبو عليا:

الاحتجاج السلمي، حتى وإن كان حادًا في نقده للسياسات الحكومية، يبقى حقًا أصيلًا لا ينبغي أن يُصادر، والإشكالية عادة تبدأ عندما تتسع مظلة الأمن القومي لتشمل المواقف السياسية غير المرغوب فيها.

وساطة باكستانية لحل الصراع في ليبيا. بهذا الخصوص، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يوسف الفارسي:

هذه التحركات تبشر بأن هناك ضغوطًا دولية باتجاه حل الأزمة الليبية، وأعتقد أن كل الخطوات اليوم ساعية إلى ترجمة إقامة الدولة، وكذلك إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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