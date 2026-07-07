https://sarabic.ae/20260707/الخارجية-الروسية-ندعم-دور-الأمم-المتحدة-لإنشاء-نظام-عادل-للتعاون-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-1115026454.html
الخارجية الروسية: ندعم دور الأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
الخارجية الروسية: ندعم دور الأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعم الدور المحوري للأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T18:49+0000
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وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "أكد الجانب الروسي مجددًا دعمه للدور المحوري للأمم المتحدة بإنشاء نظام عادل للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعرب عن أمله بعمل بنّاء وهادف ضمن آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الحوار العالمي والفريق العلمي الدولي المستقل".ووجّه نائب وزير الخارجية الروسي دعوةً إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحضور المنتدى الرقمي العالمي الثاني، الذي سيُعقد في موسكو في أيلول/سبتمبر المقبل.
https://sarabic.ae/20260704/موجات-الحر-على-كوكبنا-تهدد-الذكاء-الاصطناعي-كيف-يحدث-ذلك؟-1114942688.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: ندعم دور الأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعم الدور المحوري للأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "أكد الجانب الروسي مجددًا دعمه للدور المحوري للأمم المتحدة بإنشاء نظام عادل للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعرب عن أمله بعمل بنّاء وهادف ضمن آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الحوار العالمي والفريق العلمي الدولي المستقل".
والتقى نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، اليوم الثلاثاء على هامش الحوار العالمي للأمم المتحدة حول إدارة الذكاء الاصطناعي، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتقنيات الرقمية والناشئة.
ووجّه نائب وزير الخارجية الروسي دعوةً إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحضور المنتدى الرقمي العالمي الثاني، الذي سيُعقد في موسكو في أيلول/سبتمبر المقبل.