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بين بيروت والقاهرة
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الخارجية الروسية: ندعم دور الأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
الخارجية الروسية: ندعم دور الأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعم الدور المحوري للأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T18:49+0000
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وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "أكد الجانب الروسي مجددًا دعمه للدور المحوري للأمم المتحدة بإنشاء نظام عادل للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعرب عن أمله بعمل بنّاء وهادف ضمن آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الحوار العالمي والفريق العلمي الدولي المستقل".ووجّه نائب وزير الخارجية الروسي دعوةً إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحضور المنتدى الرقمي العالمي الثاني، الذي سيُعقد في موسكو في أيلول/سبتمبر المقبل.
https://sarabic.ae/20260704/موجات-الحر-على-كوكبنا-تهدد-الذكاء-الاصطناعي-كيف-يحدث-ذلك؟-1114942688.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: ندعم دور الأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

18:49 GMT 07.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعم الدور المحوري للأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "أكد الجانب الروسي مجددًا دعمه للدور المحوري للأمم المتحدة بإنشاء نظام عادل للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعرب عن أمله بعمل بنّاء وهادف ضمن آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الحوار العالمي والفريق العلمي الدولي المستقل".
موجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
مجتمع
موجات الحر على كوكبنا تهدد الذكاء الاصطناعي... كيف يحدث ذلك؟
4 يوليو, 12:32 GMT
والتقى نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، اليوم الثلاثاء على هامش الحوار العالمي للأمم المتحدة حول إدارة الذكاء الاصطناعي، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتقنيات الرقمية والناشئة.
ووجّه نائب وزير الخارجية الروسي دعوةً إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحضور المنتدى الرقمي العالمي الثاني، الذي سيُعقد في موسكو في أيلول/سبتمبر المقبل.
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