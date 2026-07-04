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https://sarabic.ae/20260704/موجات-الحر-على-كوكبنا-تهدد-الذكاء-الاصطناعي-كيف-يحدث-ذلك؟-1114942688.html
موجات الحر على كوكبنا تهدد الذكاء الاصطناعي... كيف يحدث ذلك؟
موجات الحر على كوكبنا تهدد الذكاء الاصطناعي... كيف يحدث ذلك؟
سبوتنيك عربي
لم تعد موجات الحر ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبحت واقعا مناخيا متكررا يزداد حدّة واتساعًا حول العالم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتزايد فترات الطقس المتطرف نتيجة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T12:32+0000
2026-07-04T12:32+0000
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هذا الارتفاع المستمر في الحرارة لم يعد يقتصر تأثيره على صحة الإنسان أو النظم البيئية، بل امتد ليطول البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها العالم الحديث، وفي مقدمتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تُعد العمود الفقري لتشغيل الخدمات الرقمية عالميًا.الذكاء الاصطناعي يرفع حرارة مراكز البياناتتعتمد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة الرسومات والمعالجات المتخصصة عالية الأداء، والتي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة خلال تدريب النماذج وتشغيلها.ولهذا أصبحت أنظمة التبريد عنصرًا أساسيًا في تصميم مراكز البيانات الحديثة، وتمثل في بعض الحالات جزءًا كبيرًا من إجمالي استهلاك الطاقة داخل المنشأة.لماذا تُفاقم موجات الحر الأزمة؟في الظروف الطبيعية، تعتمد أنظمة التبريد على فرق الحرارة بين داخل مراكز البيانات والبيئة الخارجية أو مصادر المياه المستخدمة.ووفقًا لتحليلات تقنية منشورة، فإن ارتفاع الحرارة لا يضغط فقط على الطاقة، بل يهدد أيضًا الموارد المائية المستخدمة في أنظمة التبريد، ما يضاعف التحديات التشغيلية.ارتفاع استهلاك الكهرباء وتراجع الكفاءةكل زيادة في درجات الحرارة تعني عبئًا إضافيًا على أنظمة التبريد، ما يؤدي إلى:كما أن موجات الحر ترفع الطلب العام على الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التكييف، ما يخلق ضغطًا مزدوجًا على الشبكات التي تغذي مراكز البيانات.الكهرباء... من حل إلى جزء من المشكلةومع تزايد الطلب من مراكز الذكاء الاصطناعي، قد تصل بعض الشبكات إلى حدودها القصوى، ما يدفع الجهات المنظمة في بعض الدول إلى دراسة آليات لإدارة الأحمال أو إلزام كبار المستهلكين بالتحول إلى مصادر طاقة بديلة عند الطوارئ.الماء... مورد لا يقل أهمية عن الكهرباءتعتمد العديد من مراكز البيانات على المياه في أنظمة التبريد، سواء عبر التبريد التبخيري أو الأنظمة السائلة.وتلجأ شركات التكنولوجيا إلى حلول مختلفة بحسب البيئة، مثل التبريد الهوائي في المناطق الجافة، أو الأنظمة التبخيرية في المناطق الغنية بالمياه، في محاولة لتحقيق توازن بين استهلاك الماء والطاقة.حوادث تكشف هشاشة البنية التحتيةلم تعد المخاطر نظرية، فقد شهد صيف 2022 اضطرابات في مراكز بيانات في أوروبا بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما أثر على بعض الخدمات الرقمية.كما سجلت حوادث مماثلة في مواقع أخرى، ما يؤكد أن البنية التحتية الرقمية أصبحت أكثر حساسية للظروف المناخية مما كان متوقعًا.تأثيرات تمتد إلى البيئة المحيطةتشير دراسات حديثة إلى أن مراكز البيانات لا تقتصر على إنتاج حرارة داخلية، بل قد ترفع أيضًا حرارة البيئة المحيطة بها.وأظهرت أبحاث أن درجات حرارة سطح الأرض حول بعض المراكز قد ترتفع بمعدلات ملحوظة، في ظاهرة باتت توصف بـ”جزيرة حرارة البيانات“.كيف تستجيب شركات التكنولوجيا؟تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تطوير حلول أكثر كفاءة لمواجهة هذه التحديات، من بينها:كما تعمل شركات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" على تقنيات متقدمة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين أداء مراكز البيانات في البيئات القاسية.إعادة رسم خريطة مراكز البياناتأصبحت معايير اختيار مواقع مراكز البيانات أكثر تعقيدًا، إذ لم يعد القرب من المدن أو شبكات الإنترنت العامل الوحيد، بل دخلت عوامل مثل المناخ وتوفر المياه واستقرار الكهرباء ضمن الاعتبارات الأساسية.مستقبل الذكاء الاصطناعي في عالم أكثر سخونةيرى خبراء أن التحدي الحقيقي أمام صناعة الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على تطوير نماذج أكثر تقدمًا، بل على بناء بنية تحتية قادرة على العمل بكفاءة في عالم يزداد سخونة.وفي هذا السياق، لم يعد التبريد مجرد تفصيل هندسي داخل مراكز البيانات، بل عنصرًا استراتيجيًا قد يحدد مستقبل توسع الذكاء الاصطناعي واستدامته خلال السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20260629/1114818506.html
https://sarabic.ae/20260628/موجة-الحر-تودي-بحياة-1300-شخص-في-أوروبا-خلال-أسبوع-1114784769.html
https://sarabic.ae/20260626/دراسة-الحر-الشديد-في-أوروبا-يدفع-56-مليون-شخص-إضافي-نحو-الفقر-1114742834.html
https://sarabic.ae/20260528/خسائر-محتملة-بـ112-مليار-يورو-موجات-الحر-تهدد-الاقتصاد-الألماني-بحلول-2030-1113837738.html
https://sarabic.ae/20250701/تراجع-نسبة-ملء-السدود-المائية-المغربية-بسبب-موجات-الحر---1102253113.html
https://sarabic.ae/20260318/ارتفاع-درجات-الحرارة-يكسر-جليد-نهر-نيفا-في-روسيا---1111617865.html
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الحر, موجة الحر, بيئة, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن
الحر, موجة الحر, بيئة, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن

موجات الحر على كوكبنا تهدد الذكاء الاصطناعي... كيف يحدث ذلك؟

12:32 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Andy Brownbillموجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019
موجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Andy Brownbill
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لم تعد موجات الحر ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبحت واقعا مناخيا متكررا يزداد حدّة واتساعًا حول العالم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتزايد فترات الطقس المتطرف نتيجة التغير المناخي.
هذا الارتفاع المستمر في الحرارة لم يعد يقتصر تأثيره على صحة الإنسان أو النظم البيئية، بل امتد ليطول البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها العالم الحديث، وفي مقدمتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تُعد العمود الفقري لتشغيل الخدمات الرقمية عالميًا.
ومع تصاعد موجات الحر وتزايد الضغط على موارد الكهرباء والمياه، تواجه هذه المراكز تحديات تشغيلية متنامية قد تهدد استقرار الخدمات الرقمية وترفع تكاليف تشغيلها، ما يجعل من ملف المناخ قضية تقنية واستراتيجية تمس مستقبل الذكاء الاصطناعي نفسه، وتدفع الشركات لإعادة التفكير في تصميم مراكز البيانات وأساليب تبريدها ومواقع إنشائها.
Людей обливают водой во время жары на Староместской площади в Праге, Чехия - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
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لهيب مستمر... أوروبا تواجه موجة حر تاريخية
29 يونيو, 16:59 GMT

الذكاء الاصطناعي يرفع حرارة مراكز البيانات

تعتمد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة الرسومات والمعالجات المتخصصة عالية الأداء، والتي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة خلال تدريب النماذج وتشغيلها.
وتحوّل هذه العمليات نسبة كبيرة من الطاقة المستهلكة إلى حرارة، ما يجعل تبديدها ضرورة حتمية للحفاظ على استقرار الأنظمة ومنع الأعطال.
ولهذا أصبحت أنظمة التبريد عنصرًا أساسيًا في تصميم مراكز البيانات الحديثة، وتمثل في بعض الحالات جزءًا كبيرًا من إجمالي استهلاك الطاقة داخل المنشأة.
الحرارة في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
موجة الحر تودي بحياة 1300 شخص في أوروبا خلال أسبوع
28 يونيو, 15:41 GMT

لماذا تُفاقم موجات الحر الأزمة؟

في الظروف الطبيعية، تعتمد أنظمة التبريد على فرق الحرارة بين داخل مراكز البيانات والبيئة الخارجية أو مصادر المياه المستخدمة.
لكن خلال موجات الحر، ترتفع درجات حرارة الهواء والمياه معًا، ما يقلل كفاءة أنظمة التبريد ويجبرها على استهلاك طاقة أكبر للحفاظ على درجات التشغيل الآمنة.
ووفقًا لتحليلات تقنية منشورة، فإن ارتفاع الحرارة لا يضغط فقط على الطاقة، بل يهدد أيضًا الموارد المائية المستخدمة في أنظمة التبريد، ما يضاعف التحديات التشغيلية.
سياح وسكان يواجهون موجة الحر في روما برذاذ الماء قرب الكولوسيوم، روما، إيطاليا، 26 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
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26 يونيو, 14:22 GMT

ارتفاع استهلاك الكهرباء وتراجع الكفاءة

كل زيادة في درجات الحرارة تعني عبئًا إضافيًا على أنظمة التبريد، ما يؤدي إلى:
ارتفاع استهلاك الكهرباء
زيادة تكاليف التشغيل
تراجع كفاءة استخدام الطاقة
ارتفاع الانبعاثات الكربونية في المناطق المعتمدة على الوقود الأحفوري
كما أن موجات الحر ترفع الطلب العام على الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التكييف، ما يخلق ضغطًا مزدوجًا على الشبكات التي تغذي مراكز البيانات.

الكهرباء... من حل إلى جزء من المشكلة

لا تقتصر الأزمة على مراكز البيانات وحدها، إذ تتعرض شبكات الكهرباء في المدن لضغط هائل خلال موجات الحر نتيجة ارتفاع الاستهلاك المنزلي والصناعي في آن واحد.
ومع تزايد الطلب من مراكز الذكاء الاصطناعي، قد تصل بعض الشبكات إلى حدودها القصوى، ما يدفع الجهات المنظمة في بعض الدول إلى دراسة آليات لإدارة الأحمال أو إلزام كبار المستهلكين بالتحول إلى مصادر طاقة بديلة عند الطوارئ.
ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
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28 مايو, 19:46 GMT

الماء... مورد لا يقل أهمية عن الكهرباء

تعتمد العديد من مراكز البيانات على المياه في أنظمة التبريد، سواء عبر التبريد التبخيري أو الأنظمة السائلة.

لكن موجات الحر غالبا ما تتزامن مع الجفاف، ما يحد من توفر المياه ويزيد تعقيد التشغيل.

وتلجأ شركات التكنولوجيا إلى حلول مختلفة بحسب البيئة، مثل التبريد الهوائي في المناطق الجافة، أو الأنظمة التبخيرية في المناطق الغنية بالمياه، في محاولة لتحقيق توازن بين استهلاك الماء والطاقة.
بحيرة في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
تراجع نسبة ملء السدود المائية المغربية بسبب موجات الحر
1 يوليو 2025, 14:07 GMT

حوادث تكشف هشاشة البنية التحتية

لم تعد المخاطر نظرية، فقد شهد صيف 2022 اضطرابات في مراكز بيانات في أوروبا بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما أثر على بعض الخدمات الرقمية.
كما سجلت حوادث مماثلة في مواقع أخرى، ما يؤكد أن البنية التحتية الرقمية أصبحت أكثر حساسية للظروف المناخية مما كان متوقعًا.

تأثيرات تمتد إلى البيئة المحيطة

تشير دراسات حديثة إلى أن مراكز البيانات لا تقتصر على إنتاج حرارة داخلية، بل قد ترفع أيضًا حرارة البيئة المحيطة بها.
وأظهرت أبحاث أن درجات حرارة سطح الأرض حول بعض المراكز قد ترتفع بمعدلات ملحوظة، في ظاهرة باتت توصف بـ”جزيرة حرارة البيانات“.
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ارتفاع درجات الحرارة يكسر جليد نهر "نيفا" في روسيا
18 مارس, 12:00 GMT

كيف تستجيب شركات التكنولوجيا؟

تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تطوير حلول أكثر كفاءة لمواجهة هذه التحديات، من بينها:
التحول إلى التبريد السائل بدلًا من الهواء
استخدام دوائر مياه مغلقة لتقليل الاستهلاك
تطوير أنظمة تبريد دقيقة تصل مباشرة إلى الشرائح
توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة أنظمة التبريد وتحسين كفاءتها
كما تعمل شركات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" على تقنيات متقدمة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين أداء مراكز البيانات في البيئات القاسية.

إعادة رسم خريطة مراكز البيانات

أصبحت معايير اختيار مواقع مراكز البيانات أكثر تعقيدًا، إذ لم يعد القرب من المدن أو شبكات الإنترنت العامل الوحيد، بل دخلت عوامل مثل المناخ وتوفر المياه واستقرار الكهرباء ضمن الاعتبارات الأساسية.
وتشير تقديرات إلى أن جزءًا كبيرًا من البنية التحتية العالمية لمراكز البيانات يقع في مناطق مهددة بارتفاع درجات الحرارة أو شح المياه، ما يعزز أهمية التخطيط المناخي في مستقبل الاستثمار الرقمي.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في عالم أكثر سخونة

يرى خبراء أن التحدي الحقيقي أمام صناعة الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على تطوير نماذج أكثر تقدمًا، بل على بناء بنية تحتية قادرة على العمل بكفاءة في عالم يزداد سخونة.
وفي هذا السياق، لم يعد التبريد مجرد تفصيل هندسي داخل مراكز البيانات، بل عنصرًا استراتيجيًا قد يحدد مستقبل توسع الذكاء الاصطناعي واستدامته خلال السنوات المقبلة.
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