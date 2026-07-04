موجات الحر على كوكبنا تهدد الذكاء الاصطناعي... كيف يحدث ذلك؟
© AP Photo / Andy Brownbillموجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019
© AP Photo / Andy Brownbill
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لم تعد موجات الحر ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبحت واقعا مناخيا متكررا يزداد حدّة واتساعًا حول العالم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتزايد فترات الطقس المتطرف نتيجة التغير المناخي.
هذا الارتفاع المستمر في الحرارة لم يعد يقتصر تأثيره على صحة الإنسان أو النظم البيئية، بل امتد ليطول البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها العالم الحديث، وفي مقدمتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تُعد العمود الفقري لتشغيل الخدمات الرقمية عالميًا.
ومع تصاعد موجات الحر وتزايد الضغط على موارد الكهرباء والمياه، تواجه هذه المراكز تحديات تشغيلية متنامية قد تهدد استقرار الخدمات الرقمية وترفع تكاليف تشغيلها، ما يجعل من ملف المناخ قضية تقنية واستراتيجية تمس مستقبل الذكاء الاصطناعي نفسه، وتدفع الشركات لإعادة التفكير في تصميم مراكز البيانات وأساليب تبريدها ومواقع إنشائها.
29 يونيو, 16:59 GMT
الذكاء الاصطناعي يرفع حرارة مراكز البيانات
تعتمد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة الرسومات والمعالجات المتخصصة عالية الأداء، والتي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة خلال تدريب النماذج وتشغيلها.
وتحوّل هذه العمليات نسبة كبيرة من الطاقة المستهلكة إلى حرارة، ما يجعل تبديدها ضرورة حتمية للحفاظ على استقرار الأنظمة ومنع الأعطال.
ولهذا أصبحت أنظمة التبريد عنصرًا أساسيًا في تصميم مراكز البيانات الحديثة، وتمثل في بعض الحالات جزءًا كبيرًا من إجمالي استهلاك الطاقة داخل المنشأة.
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لماذا تُفاقم موجات الحر الأزمة؟
في الظروف الطبيعية، تعتمد أنظمة التبريد على فرق الحرارة بين داخل مراكز البيانات والبيئة الخارجية أو مصادر المياه المستخدمة.
لكن خلال موجات الحر، ترتفع درجات حرارة الهواء والمياه معًا، ما يقلل كفاءة أنظمة التبريد ويجبرها على استهلاك طاقة أكبر للحفاظ على درجات التشغيل الآمنة.
ووفقًا لتحليلات تقنية منشورة، فإن ارتفاع الحرارة لا يضغط فقط على الطاقة، بل يهدد أيضًا الموارد المائية المستخدمة في أنظمة التبريد، ما يضاعف التحديات التشغيلية.
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ارتفاع استهلاك الكهرباء وتراجع الكفاءة
كل زيادة في درجات الحرارة تعني عبئًا إضافيًا على أنظمة التبريد، ما يؤدي إلى:
ارتفاع استهلاك الكهرباء
زيادة تكاليف التشغيل
تراجع كفاءة استخدام الطاقة
ارتفاع الانبعاثات الكربونية في المناطق المعتمدة على الوقود الأحفوري
كما أن موجات الحر ترفع الطلب العام على الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التكييف، ما يخلق ضغطًا مزدوجًا على الشبكات التي تغذي مراكز البيانات.
الكهرباء... من حل إلى جزء من المشكلة
لا تقتصر الأزمة على مراكز البيانات وحدها، إذ تتعرض شبكات الكهرباء في المدن لضغط هائل خلال موجات الحر نتيجة ارتفاع الاستهلاك المنزلي والصناعي في آن واحد.
ومع تزايد الطلب من مراكز الذكاء الاصطناعي، قد تصل بعض الشبكات إلى حدودها القصوى، ما يدفع الجهات المنظمة في بعض الدول إلى دراسة آليات لإدارة الأحمال أو إلزام كبار المستهلكين بالتحول إلى مصادر طاقة بديلة عند الطوارئ.
الماء... مورد لا يقل أهمية عن الكهرباء
تعتمد العديد من مراكز البيانات على المياه في أنظمة التبريد، سواء عبر التبريد التبخيري أو الأنظمة السائلة.
لكن موجات الحر غالبا ما تتزامن مع الجفاف، ما يحد من توفر المياه ويزيد تعقيد التشغيل.
وتلجأ شركات التكنولوجيا إلى حلول مختلفة بحسب البيئة، مثل التبريد الهوائي في المناطق الجافة، أو الأنظمة التبخيرية في المناطق الغنية بالمياه، في محاولة لتحقيق توازن بين استهلاك الماء والطاقة.
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حوادث تكشف هشاشة البنية التحتية
لم تعد المخاطر نظرية، فقد شهد صيف 2022 اضطرابات في مراكز بيانات في أوروبا بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما أثر على بعض الخدمات الرقمية.
كما سجلت حوادث مماثلة في مواقع أخرى، ما يؤكد أن البنية التحتية الرقمية أصبحت أكثر حساسية للظروف المناخية مما كان متوقعًا.
تأثيرات تمتد إلى البيئة المحيطة
تشير دراسات حديثة إلى أن مراكز البيانات لا تقتصر على إنتاج حرارة داخلية، بل قد ترفع أيضًا حرارة البيئة المحيطة بها.
وأظهرت أبحاث أن درجات حرارة سطح الأرض حول بعض المراكز قد ترتفع بمعدلات ملحوظة، في ظاهرة باتت توصف بـ”جزيرة حرارة البيانات“.
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كيف تستجيب شركات التكنولوجيا؟
تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تطوير حلول أكثر كفاءة لمواجهة هذه التحديات، من بينها:
التحول إلى التبريد السائل بدلًا من الهواء
استخدام دوائر مياه مغلقة لتقليل الاستهلاك
تطوير أنظمة تبريد دقيقة تصل مباشرة إلى الشرائح
توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة أنظمة التبريد وتحسين كفاءتها
كما تعمل شركات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" على تقنيات متقدمة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين أداء مراكز البيانات في البيئات القاسية.
إعادة رسم خريطة مراكز البيانات
أصبحت معايير اختيار مواقع مراكز البيانات أكثر تعقيدًا، إذ لم يعد القرب من المدن أو شبكات الإنترنت العامل الوحيد، بل دخلت عوامل مثل المناخ وتوفر المياه واستقرار الكهرباء ضمن الاعتبارات الأساسية.
وتشير تقديرات إلى أن جزءًا كبيرًا من البنية التحتية العالمية لمراكز البيانات يقع في مناطق مهددة بارتفاع درجات الحرارة أو شح المياه، ما يعزز أهمية التخطيط المناخي في مستقبل الاستثمار الرقمي.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في عالم أكثر سخونة
يرى خبراء أن التحدي الحقيقي أمام صناعة الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على تطوير نماذج أكثر تقدمًا، بل على بناء بنية تحتية قادرة على العمل بكفاءة في عالم يزداد سخونة.
وفي هذا السياق، لم يعد التبريد مجرد تفصيل هندسي داخل مراكز البيانات، بل عنصرًا استراتيجيًا قد يحدد مستقبل توسع الذكاء الاصطناعي واستدامته خلال السنوات المقبلة.