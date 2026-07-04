https://sarabic.ae/20260704/موجات-الحر-على-كوكبنا-تهدد-الذكاء-الاصطناعي-كيف-يحدث-ذلك؟-1114942688.html

موجات الحر على كوكبنا تهدد الذكاء الاصطناعي... كيف يحدث ذلك؟

موجات الحر على كوكبنا تهدد الذكاء الاصطناعي... كيف يحدث ذلك؟

سبوتنيك عربي

لم تعد موجات الحر ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبحت واقعا مناخيا متكررا يزداد حدّة واتساعًا حول العالم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتزايد فترات الطقس المتطرف نتيجة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T12:32+0000

2026-07-04T12:32+0000

2026-07-04T12:32+0000

الحر

موجة الحر

بيئة

أخبار المناخ في العالم

مجتمع

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103835/57/1038355710_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_37ebbe2d05d686ed787e1c728a707952.jpg

هذا الارتفاع المستمر في الحرارة لم يعد يقتصر تأثيره على صحة الإنسان أو النظم البيئية، بل امتد ليطول البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها العالم الحديث، وفي مقدمتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تُعد العمود الفقري لتشغيل الخدمات الرقمية عالميًا.الذكاء الاصطناعي يرفع حرارة مراكز البياناتتعتمد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة الرسومات والمعالجات المتخصصة عالية الأداء، والتي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة خلال تدريب النماذج وتشغيلها.ولهذا أصبحت أنظمة التبريد عنصرًا أساسيًا في تصميم مراكز البيانات الحديثة، وتمثل في بعض الحالات جزءًا كبيرًا من إجمالي استهلاك الطاقة داخل المنشأة.لماذا تُفاقم موجات الحر الأزمة؟في الظروف الطبيعية، تعتمد أنظمة التبريد على فرق الحرارة بين داخل مراكز البيانات والبيئة الخارجية أو مصادر المياه المستخدمة.ووفقًا لتحليلات تقنية منشورة، فإن ارتفاع الحرارة لا يضغط فقط على الطاقة، بل يهدد أيضًا الموارد المائية المستخدمة في أنظمة التبريد، ما يضاعف التحديات التشغيلية.ارتفاع استهلاك الكهرباء وتراجع الكفاءةكل زيادة في درجات الحرارة تعني عبئًا إضافيًا على أنظمة التبريد، ما يؤدي إلى:كما أن موجات الحر ترفع الطلب العام على الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التكييف، ما يخلق ضغطًا مزدوجًا على الشبكات التي تغذي مراكز البيانات.الكهرباء... من حل إلى جزء من المشكلةومع تزايد الطلب من مراكز الذكاء الاصطناعي، قد تصل بعض الشبكات إلى حدودها القصوى، ما يدفع الجهات المنظمة في بعض الدول إلى دراسة آليات لإدارة الأحمال أو إلزام كبار المستهلكين بالتحول إلى مصادر طاقة بديلة عند الطوارئ.الماء... مورد لا يقل أهمية عن الكهرباءتعتمد العديد من مراكز البيانات على المياه في أنظمة التبريد، سواء عبر التبريد التبخيري أو الأنظمة السائلة.وتلجأ شركات التكنولوجيا إلى حلول مختلفة بحسب البيئة، مثل التبريد الهوائي في المناطق الجافة، أو الأنظمة التبخيرية في المناطق الغنية بالمياه، في محاولة لتحقيق توازن بين استهلاك الماء والطاقة.حوادث تكشف هشاشة البنية التحتيةلم تعد المخاطر نظرية، فقد شهد صيف 2022 اضطرابات في مراكز بيانات في أوروبا بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما أثر على بعض الخدمات الرقمية.كما سجلت حوادث مماثلة في مواقع أخرى، ما يؤكد أن البنية التحتية الرقمية أصبحت أكثر حساسية للظروف المناخية مما كان متوقعًا.تأثيرات تمتد إلى البيئة المحيطةتشير دراسات حديثة إلى أن مراكز البيانات لا تقتصر على إنتاج حرارة داخلية، بل قد ترفع أيضًا حرارة البيئة المحيطة بها.وأظهرت أبحاث أن درجات حرارة سطح الأرض حول بعض المراكز قد ترتفع بمعدلات ملحوظة، في ظاهرة باتت توصف بـ”جزيرة حرارة البيانات“.كيف تستجيب شركات التكنولوجيا؟تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تطوير حلول أكثر كفاءة لمواجهة هذه التحديات، من بينها:كما تعمل شركات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" على تقنيات متقدمة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين أداء مراكز البيانات في البيئات القاسية.إعادة رسم خريطة مراكز البياناتأصبحت معايير اختيار مواقع مراكز البيانات أكثر تعقيدًا، إذ لم يعد القرب من المدن أو شبكات الإنترنت العامل الوحيد، بل دخلت عوامل مثل المناخ وتوفر المياه واستقرار الكهرباء ضمن الاعتبارات الأساسية.مستقبل الذكاء الاصطناعي في عالم أكثر سخونةيرى خبراء أن التحدي الحقيقي أمام صناعة الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على تطوير نماذج أكثر تقدمًا، بل على بناء بنية تحتية قادرة على العمل بكفاءة في عالم يزداد سخونة.وفي هذا السياق، لم يعد التبريد مجرد تفصيل هندسي داخل مراكز البيانات، بل عنصرًا استراتيجيًا قد يحدد مستقبل توسع الذكاء الاصطناعي واستدامته خلال السنوات المقبلة.

https://sarabic.ae/20260629/1114818506.html

https://sarabic.ae/20260628/موجة-الحر-تودي-بحياة-1300-شخص-في-أوروبا-خلال-أسبوع-1114784769.html

https://sarabic.ae/20260626/دراسة-الحر-الشديد-في-أوروبا-يدفع-56-مليون-شخص-إضافي-نحو-الفقر-1114742834.html

https://sarabic.ae/20260528/خسائر-محتملة-بـ112-مليار-يورو-موجات-الحر-تهدد-الاقتصاد-الألماني-بحلول-2030-1113837738.html

https://sarabic.ae/20250701/تراجع-نسبة-ملء-السدود-المائية-المغربية-بسبب-موجات-الحر---1102253113.html

https://sarabic.ae/20260318/ارتفاع-درجات-الحرارة-يكسر-جليد-نهر-نيفا-في-روسيا---1111617865.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحر, موجة الحر, بيئة, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن