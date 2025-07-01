تراجع نسبة ملء السدود المائية المغربية بسبب موجات الحر
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyبحيرة في المغرب
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أظهرت المؤشرات اليومية للسدود في المغرب، بداية منحى "تراجع ملحوظ" في نسبة الملء الإجمالية للسدود والمنشآت المائية بمختلف الأحواض في البلاد، إذ استقرت تحت مستوى 38 في المئة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هسبريس" المغربية، استنادا إلى معطيات رسمية من المديرية العامة لهندسة المياه في وزارة التجهيز والماء، "انعكاس ظاهرة تبخر المياه الناتجة عن توالي موجات الحّر الشديد ليس خافيا على مستويات الملء، إذ أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف أدى إلى تبخر نسبة كبيرة من الملء في السدود".
وأوضح التقرير أن "المؤشرات اليومية للسدود ومعطيات الملء، حسب الأحواض المائية، حتى يوم أمس الاثنين، التي تضمنت تحديدا دقيقا لحجم المياه المخزنة ونسب الملء مقارنة بالسعة القصوى لكل حوض مائي، كشفت أن ثمة تحسنا في نسبة ملء السدود مقارنة بالعام الماضي (37.92 في المئة مقارنة بـ30 في المئة اليوم نفسه من العام الماضي).
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واستدرك التقرير: "لكنه مازال دون المعدلات المنشودة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف، وتزايد خطر تهديد الموارد المائية بفعل الإجهاد المائي وتزايد الاستهلاك الصيفي للماء".
وأضاف التقرير: "عند استقراء تفاصيل المؤشرات الإجمالية على الصعيد الوطني، فإن الحجم الحالي المخزّن بلغ في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، 6356,07 ملايين متر مكعب (أي ما يفوق ستة ملايير متر مكعب)، مقابل سعة قصوى إجمالية للحجم العادي، تقدر بـ16762,51 مليون متر مكعب".
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وأكد التقرير أنه "وفق الأرقام الرسمية، يعكس ذلك تحسنا سنويا مقداره زائد 7,54 نقاط مئوية بين نسبة الملء العامة".
وبيّن التقرير أنه "في بداية موسم الصيف الحالي، لم يتعدّ حجم واردات المياه على السدود والمنشآت المائية بالأحواض 2,64 مليون متر مكعب، مقابل 14,57 مليون متر مكعب احتسبت ضمن الإفراغات".