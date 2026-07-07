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السيسي: القيادة الإستراتيجية للدولة تهدف إلى بناء كيان قادر على مواجهة مختلف الأزمات
السيسي: القيادة الإستراتيجية للدولة تهدف إلى بناء كيان قادر على مواجهة مختلف الأزمات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "القيادة الإستراتيجية للدولة تمثل مركزًا رئيسيًا لإدارة وتنسيق الجهود على مستوى الجمهورية، بما يضمن... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T10:49+0000
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وأوضح السيسي، خلال استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات اِفتتاح القيادة الإستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن "عناصر الحماية المدنية تنتشر في جميع محافظات الجمهورية، وتعمل ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق المشترك بين مختلف الجهات، بما يعزز كفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ".وأشار إلى أن "القيادة الإستراتيجية للدولة تستهدف بناء كيان قوي ومتكامل قادر على مواجهة مختلف الأزمات"، مؤكدًا حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتعزيز جاهزية مؤسساتها.وأضاف الرئيس المصري أن "الدولة تعمل باستمرار على رفع كفاءة المعدات والإمكانات، إلى جانب التدريب المستمر للعناصر البشرية، بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة وسرعة في مختلف الظروف".وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، مقر القيادة الإستراتيجية، الذي يحاكي أحدث مراكز السيطرة عالميًا.وقال السيسي، عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح، إن "افتتاح المقر يأتي للتصدي إلى التحديات، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، على النحو الذي يحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة".
https://sarabic.ae/20260707/رئيس-الوزراء-المصري-الدولة-القوية-تقاس-بقدرتها-على-التعامل-السريع-مع-الأزمات-1115011933.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي: القيادة الإستراتيجية للدولة تهدف إلى بناء كيان قادر على مواجهة مختلف الأزمات

10:49 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 10:50 GMT 07.07.2026)
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "القيادة الإستراتيجية للدولة تمثل مركزًا رئيسيًا لإدارة وتنسيق الجهود على مستوى الجمهورية، بما يضمن توحيد آليات العمل والتعامل الفوري مع مختلف الأزمات والطوارئ".
وأوضح السيسي، خلال استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات اِفتتاح القيادة الإستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن "عناصر الحماية المدنية تنتشر في جميع محافظات الجمهورية، وتعمل ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق المشترك بين مختلف الجهات، بما يعزز كفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ".
وأشار إلى أن "القيادة الإستراتيجية للدولة تستهدف بناء كيان قوي ومتكامل قادر على مواجهة مختلف الأزمات"، مؤكدًا حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتعزيز جاهزية مؤسساتها.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
رئيس الوزراء المصري: الدولة القوية تقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
10:17 GMT
وأضاف الرئيس المصري أن "الدولة تعمل باستمرار على رفع كفاءة المعدات والإمكانات، إلى جانب التدريب المستمر للعناصر البشرية، بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة وسرعة في مختلف الظروف".

ولفت السيسي إلى أن "الدولة تنفذ محاكاة دورية لمواجهة الأزمات بهدف رفع مستوى الجاهزية، وضمان سرعة التعامل مع المواقف الطارئة وتجنب العشوائية"، مؤكدًا أن "القيادة الإستراتيجية تضطلع بدور محوري في الإشراف والتنبؤ بالمخاطر، مع العمل المستمر على تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة مختلف التحديات".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، مقر القيادة الإستراتيجية، الذي يحاكي أحدث مراكز السيطرة عالميًا.
وقال السيسي، عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح، إن "افتتاح المقر يأتي للتصدي إلى التحديات، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، على النحو الذي يحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة".
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