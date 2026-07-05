https://sarabic.ae/20260705/افتتاح-مقر-القيادة-الاستراتيجية-في-مصر-أردوغان-يدعو-لدعم-السلام-الإقليمي-1114964372.html
افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر... أردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي
افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر... أردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي
سبوتنيك عربي
افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مقر القيادة الاستراتيجية، الذي يحاكي أحدث مراكز السيطرة عالميا. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T13:18+0000
2026-07-05T13:18+0000
2026-07-05T13:18+0000
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افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر.. وأردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي
سبوتنيك عربي
افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر.. وأردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي
وقال السيسي عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح: إن "افتتاح المقر يأتي للتصدي إلى التحديات، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إنشاء المقر يهدف إلى توفير بيئة عمل متطورة ترفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتمكن القوات المسلحة من تنفيذ مهامها في حماية الأمن القومي والتعامل مع مختلف التهديدات المحتملة".أردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط وقطع الطريق على إسرائيل لعرقلة جهود إنهاء الحربشدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة بذل جهود لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنه لا يمكن لأي حل أن ينجح دون إسهامات ودعم من دول الإقليم.وتتهم تركيا إسرائيل بمحاولة تقويض الاتفاق بين واشنطن وطهران، الذي توسطت فيه باكستان وقطر، ونددت بالعمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النتائج التي أسفرت عن الاعتداء الأمريكي على إيران كانت كارثية على الدولتين وعلى المنطقة أجمع"، لافتا إلى أن "الاتفاق الذي أبرم اتفاق هش، فما زالت هناك حرب كلامية وتصعيد في الخطاب من الطرفين، ومن هنا جاء تحذير الرئيس التركي حتى لا تنتكس الأزمة".الجيش الإسرائيلي يستعد لتفعيل أوامر استدعاء الجنود بعد نهاية خدمتهم بالتوازي مع النقص الحاد في الجنوديستهدف الجيش الإسرائيلي تمديد الخدمة النظامية للجنود المسرحين لمدة شهرين إضافيين،من خلال الأمر رقم 8، في خطوة تهدف إلى التعامل مع المهام القتالية.ويبدأ الجيش الإسرائيلي في تفعيل أوامر الاستدعاء لكل جندي يتم تسريحه، حال فشل الكنيست في تمديد الخدمة النظامية عبر قانون أو أمر مؤقت، على خلفية النقص الحاد في الجنود.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "رفض المتدينين الخضوع للخدمة العسكرية، مما أدى إلى زيادة الضغط على جنود الاحتياط الذين يستدعون في العام الواحد أكثر من مرة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد بوادر للحل لأن الكنيست والمستوى السياسي يرفضون فرض الخدمة الإجبارية على طلاب المدارس الدينية".بنك السودان المركزي يسحب 6 فئات من التداول لإعادة تنظيم الهيكل النقدي بما يتوافق مع الواقع الاقتصاديأعلن البنك المركزي في السودان، سحب عدد من الفئات النقدية من التداول، لإعادة تنظيم هيكل الفئات النقدية بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية في البلاد.ويشمل القرار فئات: 1 جنيه، و2 جنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيها، و50 جنيها.وأفاد البنك، في بيان، أن فترة استبدال الفئات تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بدأت من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، في 30 نيسان/ أبريل الماضي، وتنتهي في 30 يوليو/ تموز الجاري.وأرجعت الخبيرة المصرفية السودانية، د. مروة قباني، أن "قرار بنك السودان إلى حزمة من الإجراءات، وامتدادًا لعملية استبدال العملات التي بدأها البنك عقب الحرب".وأوضحت أن "الفئات النقدية الصغيرة، لم تعد تلبي احتياجات التعاملات اليومية، الأمر الذي يجعل استبدالها خطوة ضرورية".منتخب المغرب يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم ويلتقي فرنساصعد المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره الكندي، بعد فوزه الكبير بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "هيوستن".واصطدم المنتخب المغربي في دور الثمانية مع منتخب فرنسا، الذي تخطى عقبة براغواي بهدف نظيف من نقطة الجزاء، أحرزه نجمه كليان مبابي، في الدقيقة 80، في المباراة التي جرت على ملعب فيلادلفيا.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الجهاز الفني للمغرب ركز على إغلاق المساحات أمام المنتخب الكندي والحد من خطورته"، لافتا إلى أن "تعليمات محمد وهبي في الشوط الأول اعتمدت على الانضباط التكتيكي أكثر من الالتحامات المباشرة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
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عالم سبوتنيك, مصر, أخبار تركيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم, аудио
عالم سبوتنيك, مصر, أخبار تركيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم, аудио
افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر... أردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مقر القيادة الاستراتيجية، الذي يحاكي أحدث مراكز السيطرة عالميا.
وقال السيسي عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح
: إن "افتتاح المقر يأتي للتصدي إلى التحديات، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة".
واعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء أيمن عبد المحسن، أن "افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية خطوة محورية في تطوير منظومة إدارة الدولة"، مشيرا إلى أن "المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة لبناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إنشاء المقر يهدف إلى توفير بيئة عمل متطورة ترفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتمكن القوات المسلحة من تنفيذ مهامها في حماية الأمن القومي والتعامل مع مختلف التهديدات المحتملة".
أردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط وقطع الطريق على إسرائيل لعرقلة جهود إنهاء الحرب
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة بذل جهود لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنه لا يمكن لأي حل أن ينجح دون إسهامات ودعم من دول الإقليم.
وتتهم تركيا إسرائيل بمحاولة تقويض الاتفاق بين واشنطن وطهران، الذي توسطت فيه باكستان وقطر، ونددت بالعمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، د. يوسف كاتب أوغلو: إن "إدارة الرئيس أردوغان ترى أن من يهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة هي تصرفات إسرائيل وعدم التزامها بالاتفاقات الموقعة ومحاولاتها تقويض اتفاق أمريكا وإيران".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النتائج التي أسفرت عن الاعتداء الأمريكي على إيران كانت كارثية على الدولتين وعلى المنطقة أجمع"، لافتا إلى أن "الاتفاق الذي أبرم اتفاق هش، فما زالت هناك حرب كلامية وتصعيد في الخطاب من الطرفين، ومن هنا جاء تحذير الرئيس التركي حتى لا تنتكس الأزمة".
الجيش الإسرائيلي يستعد لتفعيل أوامر استدعاء الجنود بعد نهاية خدمتهم بالتوازي مع النقص الحاد في الجنود
يستهدف الجيش الإسرائيلي تمديد الخدمة النظامية للجنود المسرحين لمدة شهرين إضافيين،من خلال الأمر رقم 8، في خطوة تهدف إلى التعامل مع المهام القتالية.
ويبدأ الجيش الإسرائيلي في تفعيل أوامر الاستدعاء لكل جندي يتم تسريحه، حال فشل الكنيست في تمديد الخدمة النظامية عبر قانون أو أمر مؤقت، على خلفية النقص الحاد في الجنود.
وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية، محمد أبو علان، إن "هناك عدة عوامل دفعت الجيش الإسرائيلي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، أولها نقص بما يقارب 15 ألف جندي في تعداد الجيش".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "رفض المتدينين الخضوع للخدمة العسكرية، مما أدى إلى زيادة الضغط على جنود الاحتياط الذين يستدعون في العام الواحد أكثر من مرة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد بوادر للحل لأن الكنيست والمستوى السياسي يرفضون فرض الخدمة الإجبارية على طلاب المدارس الدينية".
بنك السودان المركزي يسحب 6 فئات من التداول لإعادة تنظيم الهيكل النقدي بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي
أعلن البنك المركزي في السودان، سحب عدد من الفئات النقدية من التداول، لإعادة تنظيم هيكل الفئات النقدية بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية في البلاد.
ويشمل القرار فئات: 1 جنيه، و2 جنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيها، و50 جنيها.
وأفاد البنك، في بيان، أن فترة استبدال الفئات تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بدأت من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، في 30 نيسان/ أبريل الماضي، وتنتهي في 30 يوليو/ تموز الجاري.
وأرجعت الخبيرة المصرفية السودانية، د. مروة قباني، أن "قرار بنك السودان إلى حزمة من الإجراءات، وامتدادًا لعملية استبدال العملات التي بدأها البنك عقب الحرب".
وقالت قباني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القرار الحالي يستكمل خطة إعادة هيكلة العملة وسحب الفئات الصغيرة التي فقدت فعاليتها الشرائية نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم".
وأوضحت أن "الفئات النقدية الصغيرة، لم تعد تلبي احتياجات التعاملات اليومية، الأمر الذي يجعل استبدالها خطوة ضرورية".
منتخب المغرب يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم ويلتقي فرنسا
صعد المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره الكندي، بعد فوزه الكبير بثلاثة أهداف دون رد
، على ملعب "هيوستن".
واصطدم المنتخب المغربي في دور الثمانية مع منتخب فرنسا، الذي تخطى عقبة براغواي بهدف نظيف من نقطة الجزاء، أحرزه نجمه كليان مبابي، في الدقيقة 80، في المباراة التي جرت على ملعب فيلادلفيا.
وأكد الناقد الرياضي، د. عبد العزيز البلغيتي، أن "المنتخب المغربي قدم عرضا تكتيكيا مميزا في فوزه على نظيره الكندي"، مشيرا إلى أن "المدير الفني، محمد وهبي، نجح في إدارة المباراة بذكاء".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الجهاز الفني للمغرب ركز على إغلاق المساحات أمام المنتخب الكندي والحد من خطورته"، لافتا إلى أن "تعليمات محمد وهبي في الشوط الأول اعتمدت على الانضباط التكتيكي أكثر من الالتحامات المباشرة".