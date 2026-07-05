https://sarabic.ae/20260705/افتتاح-مقر-القيادة-الاستراتيجية-في-مصر-أردوغان-يدعو-لدعم-السلام-الإقليمي-1114964372.html

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر... أردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر... أردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي

سبوتنيك عربي

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مقر القيادة الاستراتيجية، الذي يحاكي أحدث مراكز السيطرة عالميا. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T13:18+0000

2026-07-05T13:18+0000

2026-07-05T13:18+0000

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افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر.. وأردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي سبوتنيك عربي افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في مصر.. وأردوغان يدعو لدعم السلام الإقليمي

وقال السيسي عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح: إن "افتتاح المقر يأتي للتصدي إلى التحديات، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إنشاء المقر يهدف إلى توفير بيئة عمل متطورة ترفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتمكن القوات المسلحة من تنفيذ مهامها في حماية الأمن القومي والتعامل مع مختلف التهديدات المحتملة".أردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط وقطع الطريق على إسرائيل لعرقلة جهود إنهاء الحربشدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة بذل جهود لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنه لا يمكن لأي حل أن ينجح دون إسهامات ودعم من دول الإقليم.وتتهم تركيا إسرائيل بمحاولة تقويض الاتفاق بين واشنطن وطهران، الذي توسطت فيه باكستان وقطر، ونددت بالعمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النتائج التي أسفرت عن الاعتداء الأمريكي على إيران كانت كارثية على الدولتين وعلى المنطقة أجمع"، لافتا إلى أن "الاتفاق الذي أبرم اتفاق هش، فما زالت هناك حرب كلامية وتصعيد في الخطاب من الطرفين، ومن هنا جاء تحذير الرئيس التركي حتى لا تنتكس الأزمة".الجيش الإسرائيلي يستعد لتفعيل أوامر استدعاء الجنود بعد نهاية خدمتهم بالتوازي مع النقص الحاد في الجنوديستهدف الجيش الإسرائيلي تمديد الخدمة النظامية للجنود المسرحين لمدة شهرين إضافيين،من خلال الأمر رقم 8، في خطوة تهدف إلى التعامل مع المهام القتالية.ويبدأ الجيش الإسرائيلي في تفعيل أوامر الاستدعاء لكل جندي يتم تسريحه، حال فشل الكنيست في تمديد الخدمة النظامية عبر قانون أو أمر مؤقت، على خلفية النقص الحاد في الجنود.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "رفض المتدينين الخضوع للخدمة العسكرية، مما أدى إلى زيادة الضغط على جنود الاحتياط الذين يستدعون في العام الواحد أكثر من مرة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد بوادر للحل لأن الكنيست والمستوى السياسي يرفضون فرض الخدمة الإجبارية على طلاب المدارس الدينية".بنك السودان المركزي يسحب 6 فئات من التداول لإعادة تنظيم الهيكل النقدي بما يتوافق مع الواقع الاقتصاديأعلن البنك المركزي في السودان، سحب عدد من الفئات النقدية من التداول، لإعادة تنظيم هيكل الفئات النقدية بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية في البلاد.ويشمل القرار فئات: 1 جنيه، و2 جنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيها، و50 جنيها.وأفاد البنك، في بيان، أن فترة استبدال الفئات تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بدأت من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، في 30 نيسان/ أبريل الماضي، وتنتهي في 30 يوليو/ تموز الجاري.وأرجعت الخبيرة المصرفية السودانية، د. مروة قباني، أن "قرار بنك السودان إلى حزمة من الإجراءات، وامتدادًا لعملية استبدال العملات التي بدأها البنك عقب الحرب".وأوضحت أن "الفئات النقدية الصغيرة، لم تعد تلبي احتياجات التعاملات اليومية، الأمر الذي يجعل استبدالها خطوة ضرورية".منتخب المغرب يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم ويلتقي فرنساصعد المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره الكندي، بعد فوزه الكبير بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "هيوستن".واصطدم المنتخب المغربي في دور الثمانية مع منتخب فرنسا، الذي تخطى عقبة براغواي بهدف نظيف من نقطة الجزاء، أحرزه نجمه كليان مبابي، في الدقيقة 80، في المباراة التي جرت على ملعب فيلادلفيا.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الجهاز الفني للمغرب ركز على إغلاق المساحات أمام المنتخب الكندي والحد من خطورته"، لافتا إلى أن "تعليمات محمد وهبي في الشوط الأول اعتمدت على الانضباط التكتيكي أكثر من الالتحامات المباشرة".

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