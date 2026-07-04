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السيسي: أقدم الشكر لـ"بوتين" على التعاون "البناء".. وقريبا تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بالضبعة
السيسي: أقدم الشكر لـ"بوتين" على التعاون "البناء".. وقريبا تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بالضبعة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد أبرز مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T17:47+0000
2026-07-04T17:47+0000
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وأوضح السيسي أن المشروع سيكون له مردود إيجابي كبير على جهود التنمية المستدامة، من خلال توفير الطاقة النظيفة اللازمة لدعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام مصرية. ووجه الرئيس المصري الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا على "التعاون البناء والممتد"، الذي أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة في عدد من المشروعات التنموية الكبرى. وجاءت تصريحات السيسي خلال كلمته، اليوم السبت، في مراسم افتتاح وتدشين مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200، إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
https://sarabic.ae/20260515/مصر-وروسيا-تؤكدان-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-وتسريع-مشروعات-الضبعة-على-هامش-بريكس--1113436129.html
https://sarabic.ae/20260414/مدبولي-يلتقي-بالمدير-العام-لـروساتوم-لبحث-مستجدات-مشروع-الضبعة-النووي-وآفاق-التعاون-المشترك-1112562281.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية

السيسي: أقدم الشكر لـ"بوتين" على التعاون "البناء".. وقريبا تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بالضبعة

17:47 GMT 04.07.2026
© Photoالرئيسان الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي يشاركان في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية
الرئيسان الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي يشاركان في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد أبرز مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا تركيب وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية بالمحطة.
وأوضح السيسي أن المشروع سيكون له مردود إيجابي كبير على جهود التنمية المستدامة، من خلال توفير الطاقة النظيفة اللازمة لدعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام مصرية.
ووجه الرئيس المصري الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا على "التعاون البناء والممتد"، الذي أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة في عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
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وجاءت تصريحات السيسي خلال كلمته، اليوم السبت، في مراسم افتتاح وتدشين مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.

كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
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ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200، إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
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