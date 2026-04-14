مدبولي يلتقي بالمدير العام لـ"روساتوم" لبحث مستجدات مشروع الضبعة النووي وآفاق التعاون المشترك

سبوتنيك عربي

التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، لبحث مستجدات مشروع الضبعة النووية... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T17:17+0000

وأكد الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مدبولي التقى مع ليخاتشوف والوفد المرافق له، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استمرار التنسيق الوثيق مع الجانب الروسي في مختلف المجالات، وأهمية متابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية أولا بأول، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة.وأعرب مدبولي عن تقديره للدعم الذي تقدمه القيادة الروسية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، والجهود المبذولة لتيسير تنفيذ المشروع، بما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وشدد مدبولي على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء المفاعلات الصغيرة، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية.ومن جانبه، نقل ليخاتشوف، تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، موضحا أن "لقاء اليوم يأتي لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية، لا سيما فيما يتعلق بموقف الانشاءات والتركيبات الخاصة بالوحدة الأولى للمحطة وتجارب التشغيل".وتوجه المسؤول الروسي بالشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، مستعرضا خطة العمل في مشروع محطة الضبعة خلال العام الجاري، مؤكدا الحرص على تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد له.ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.

