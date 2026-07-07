https://sarabic.ae/20260707/رئيس-الوزراء-المصري-الدولة-القوية-تقاس-بقدرتها-على-التعامل-السريع-مع-الأزمات-1115011933.html
رئيس الوزراء المصري: الدولة القوية تقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
رئيس الوزراء المصري: الدولة القوية تقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "قوة الدول تُقاس بقدرتها على التعامل السريع والفعّال مع الأزمات"، مشددًا أن "ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال مدبولي إن "ثورة 30 يونيو (حزيران 2013)، مثّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وجسّدت الإرادة الوطنية التي أسهمت في استعادة الاستقرار والانطلاق نحو بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها"، بحسب وسائل إعلام محلية.وأشار إلى أن "مقر القيادة الإستراتيجية للدولة يعد إنجازًا وطنيًا يعكس رؤية الدولة المصرية في مجالات القيادة والسيطرة، ويجسّد التطور الذي حققته مصر في التخطيط الإستراتيجي والجاهزية القتالية".وأضاف رئيس الوزراء المصري أن "استعراض إمكانات الدولة المصرية في إدارة الأزمات يؤكد جاهزية مختلف الأجهزة والمؤسسات، من خلال حشد المعدات والأجهزة والأفراد بما يضمن سرعة الاستجابة للكوارث والطوارئ، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات".وقال السيسي، عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح، إن "افتتاح المقر يأتي للتصدي إلى التحديات، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، على النحو الذي يحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة".
https://sarabic.ae/20260705/خبير-استراتيجي-لـ-سبوتنيك-ظهور-السيسي-بالزي-العسكري-في-الأوكتاجون-رسالة-ردع-وطمأنة-1114974282.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء المصري: الدولة القوية تقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "قوة الدول تُقاس بقدرتها على التعامل السريع والفعّال مع الأزمات"، مشددًا أن "ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحدّيات إقليمية ودولية يفرض على الدول تعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة مؤسساتها".
وقال مدبولي إن "ثورة 30 يونيو (حزيران 2013)، مثّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وجسّدت الإرادة الوطنية التي أسهمت في استعادة الاستقرار والانطلاق نحو بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأشار إلى أن "مقر القيادة الإستراتيجية للدولة يعد إنجازًا وطنيًا يعكس رؤية الدولة المصرية في مجالات القيادة والسيطرة، ويجسّد التطور الذي حققته مصر في التخطيط الإستراتيجي والجاهزية القتالية".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن "استعراض إمكانات الدولة المصرية في إدارة الأزمات يؤكد جاهزية مختلف الأجهزة والمؤسسات، من خلال حشد المعدات والأجهزة والأفراد بما يضمن سرعة الاستجابة للكوارث والطوارئ، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات".
ويوم السبت الماضي، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقر القيادة الإستراتيجية، الذي يحاكي أحدث مراكز السيطرة عالميًا.
وقال السيسي، عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح، إن "افتتاح المقر يأتي للتصدي إلى التحديات، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية
والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، على النحو الذي يحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة".