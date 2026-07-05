https://sarabic.ae/20260705/خبير-استراتيجي-لـ-سبوتنيك-ظهور-السيسي-بالزي-العسكري-في-الأوكتاجون-رسالة-ردع-وطمأنة-1114974282.html

خبير استراتيجي لـ "سبوتنيك": ظهور السيسي بالزي العسكري في "الأوكتاجون" رسالة "ردع وطمأنة"

خبير استراتيجي لـ "سبوتنيك": ظهور السيسي بالزي العسكري في "الأوكتاجون" رسالة "ردع وطمأنة"

سبوتنيك عربي

قال العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي المصري، إن ارتداء الرئيس عبد الفتاح السيسي الزي العسكري في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأكتاجون"، يحمل أكثر من... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T16:40+0000

2026-07-05T16:40+0000

2026-07-05T16:40+0000

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مصر

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أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري خلال افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" يحمل دلالات رمزية عميقة، تتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وبيان 3 يوليو/ تموز، فضلا عن اقتراب ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز.وقال راغب في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن اختيار الرئيس للزي العسكري يرتبط بطبيعة المكان، خاصة أن "الأوكتاجون" في العاصمة الإدارية الجديدة هو منشأة عسكرية واستراتيجية بامتياز، تُعنى بإدارة عمليات القوات المسلحة والقيادة والسيطرة، مشيرا إلى أن وجود قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة الجيش يعزز من رمزية هذا الظهور المرتبط بالمكان والزمان.موضحا أن الرئيس يُعد "عميد العسكريين المصريين" نظرا لطول فترة خدمته التي امتدت من عام 1977 حتى 2014، وهي أطول فترة خدمة عسكرية لرئيس مصري، متجاوزا بذلك فترات خدمة الرؤساء السابقين مثل جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك.السلام القائم على القوةوفيما يتعلق بالرسائل السياسية، أوضح راغب أن خطاب الرئيس السيسي دائمًا ما ينزع نحو السلام، لكنه "سلام القوة"، وأن السلام الذي تعيشه مصر حاليا مبني على التفوق العسكري الذي تحقق منذ نصر أكتوبر 1973.وتابع: "استمرار حالة السلام مرهون ببقاء القوة وتطورها، وهو ما نراه بوضوح في تصنيف الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الأولى إقليميًا ومن بين العشرة الأوائل عالميًا".وأشار العميد سمير راغب إلى أن "الأوكتاجون" يمثل قمة هرم القيادة والسيطرة في الدولة المصرية، ومزود بأحدث المنظومات التكنولوجية والرقمية والسيبرانية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار في الحروب الحديثة.وشدد على هذه التحركات والافتتاحات تمثل رسالة مزدوجة؛ فهي "رسالة ردع" لأي قوى معادية تفكر في المساس بأمن مصر، وفي الوقت نفسه "رسالة طمأنة" للقوى الصديقة والحليفة، بأن القوة العسكرية المصرية هي الضمانة الأساسية لحماية المكتسبات المدنية والاقتصادية للدولة.وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مقر القيادة الاستراتيجية، الذي يحاكي أحدث مراكز السيطرة عالميا، أمس السبت.وقال السيسي عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح: إن "افتتاح المقر يأتي للتصدي إلى التحديات، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة".

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https://sarabic.ae/20260604/بوتين-السيسي-صديق-مقرب-لي-ولروسيا-ومصر-من-أهم-شركائنا-في-المنطقة-1114062924.html

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