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الكرملين: عسكرة أوروبا تثير قلق روسيا
الكرملين: عسكرة أوروبا تثير قلق روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء بأن الحوار الحالي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية "جيد إلى حد ما". 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T16:27+0000
2026-07-07T16:27+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة سويسرية، تعليقاً على علاقات روسيا مع الولايات المتحدة: "أقمنا حوارًا جيدًا نسبيًا. علاقاتنا الثنائية لا تسير على ما يرام لأنها كانت متوقفة تمامًا، ولكن على الرغم من ذلك، فإننا نتمتع بالذكاء الكافي للتحدث مع بعضنا بعضا".وأوضح بيسكوف أن أوروبا باتت تدرك عدم وجود ضمانات أمنية من جانب الولايات المتحدة، ولذلك يتحول الاتحاد الأوروبي إلى تكتل اقتصادي عسكري.وأضاف: "لقد أدركت أوروبا فجأة أنه لم يعد لديها ضمانات أمنية من جانب الولايات المتحدة، وأنها بحاجة إلى إضافة القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى التكتل الاقتصادي، ونحن نشهد الآن تحول الاتحاد الأوروبي إلى تكتل اقتصادي عسكري".وتابع: "بدأ نظام كييف يتحول إلى مركز لنشاط الأوروبيين والأمريكيين المناهض لروسيا... كان يُفترض أن تكون هذه الدولةً التي تُوفر أراضيها لنشر أي نوع من الأسلحة الموجهة ضد بلادنا. لذلك، ناقشنا هذا التهديد قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية. لم يُرد أحد الإصغاء إلينا".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل حل المشكلات عبر المفاوضات، مؤكداً أن روسيا ترحب بهذا النهج الذي يتوافق مع موقفها.وأوضح بيسكوف ردًا على سؤال حول تقييمه لترامب: "إنه يفضل حل المشكلات والقيام بذلك من خلال المفاوضات. وهذا يتوافق مع موقفنا أيضاً... بل على العكس، قد لا نتفق على أي قضية تقريباً، ولكن على الأقل سنستمر في التحدث مع بعضنا البعض. وبالطبع، لا يسعنا إلا أن نرحب بمثل هذا النهج".وأشار بيسكوف إلى أن ترامب يختلف تماماً عن السياسيين الأوروبيين، مضيفا أن هذا النهج لا يعني بالضرورة اتفاق الطرفين على كل شيء، بل يضمن استمرار الحوار حتى في حال عدم الاتفاق.وأكد أن "روسيا كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا في عام 2022؛ حين تم الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق".الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة
https://sarabic.ae/20260707/باحث-رفض-كييف-أي-حل-منطقي-يعيق-مسار-التسوية-في-أوكرانيا--1115010996.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: عسكرة أوروبا تثير قلق روسيا

16:27 GMT 07.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء بأن الحوار الحالي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية "جيد إلى حد ما".
وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة سويسرية، تعليقاً على علاقات روسيا مع الولايات المتحدة: "أقمنا حوارًا جيدًا نسبيًا. علاقاتنا الثنائية لا تسير على ما يرام لأنها كانت متوقفة تمامًا، ولكن على الرغم من ذلك، فإننا نتمتع بالذكاء الكافي للتحدث مع بعضنا بعضا".
وأوضح بيسكوف أن أوروبا باتت تدرك عدم وجود ضمانات أمنية من جانب الولايات المتحدة، ولذلك يتحول الاتحاد الأوروبي إلى تكتل اقتصادي عسكري.
وأضاف: "لقد أدركت أوروبا فجأة أنه لم يعد لديها ضمانات أمنية من جانب الولايات المتحدة، وأنها بحاجة إلى إضافة القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى التكتل الاقتصادي، ونحن نشهد الآن تحول الاتحاد الأوروبي إلى تكتل اقتصادي عسكري".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن روسيا قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، تحدثت بإسهاب عن التهديد الذي يواجه أمنها، لكن لم يُصغِ إليها أحد.

وتابع: "بدأ نظام كييف يتحول إلى مركز لنشاط الأوروبيين والأمريكيين المناهض لروسيا... كان يُفترض أن تكون هذه الدولةً التي تُوفر أراضيها لنشر أي نوع من الأسلحة الموجهة ضد بلادنا. لذلك، ناقشنا هذا التهديد قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية. لم يُرد أحد الإصغاء إلينا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل حل المشكلات عبر المفاوضات، مؤكداً أن روسيا ترحب بهذا النهج الذي يتوافق مع موقفها.
وأوضح بيسكوف ردًا على سؤال حول تقييمه لترامب: "إنه يفضل حل المشكلات والقيام بذلك من خلال المفاوضات. وهذا يتوافق مع موقفنا أيضاً... بل على العكس، قد لا نتفق على أي قضية تقريباً، ولكن على الأقل سنستمر في التحدث مع بعضنا البعض. وبالطبع، لا يسعنا إلا أن نرحب بمثل هذا النهج".
وأشار بيسكوف إلى أن ترامب يختلف تماماً عن السياسيين الأوروبيين، مضيفا أن هذا النهج لا يعني بالضرورة اتفاق الطرفين على كل شيء، بل يضمن استمرار الحوار حتى في حال عدم الاتفاق.

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن عسكرة أوروبا ومحاولات تصوير موسكو كعدو تثير قلق روسيا.

وأكد أن "روسيا كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا في عام 2022؛ حين تم الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق".
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