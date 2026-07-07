https://sarabic.ae/20260707/الكرملين-عسكرة-أوروبا-تثير-قلق-روسيا-1115023817.html

الكرملين: عسكرة أوروبا تثير قلق روسيا

الكرملين: عسكرة أوروبا تثير قلق روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء بأن الحوار الحالي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية "جيد إلى حد ما". 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T16:27+0000

2026-07-07T16:27+0000

2026-07-07T16:27+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة سويسرية، تعليقاً على علاقات روسيا مع الولايات المتحدة: "أقمنا حوارًا جيدًا نسبيًا. علاقاتنا الثنائية لا تسير على ما يرام لأنها كانت متوقفة تمامًا، ولكن على الرغم من ذلك، فإننا نتمتع بالذكاء الكافي للتحدث مع بعضنا بعضا".وأوضح بيسكوف أن أوروبا باتت تدرك عدم وجود ضمانات أمنية من جانب الولايات المتحدة، ولذلك يتحول الاتحاد الأوروبي إلى تكتل اقتصادي عسكري.وأضاف: "لقد أدركت أوروبا فجأة أنه لم يعد لديها ضمانات أمنية من جانب الولايات المتحدة، وأنها بحاجة إلى إضافة القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى التكتل الاقتصادي، ونحن نشهد الآن تحول الاتحاد الأوروبي إلى تكتل اقتصادي عسكري".وتابع: "بدأ نظام كييف يتحول إلى مركز لنشاط الأوروبيين والأمريكيين المناهض لروسيا... كان يُفترض أن تكون هذه الدولةً التي تُوفر أراضيها لنشر أي نوع من الأسلحة الموجهة ضد بلادنا. لذلك، ناقشنا هذا التهديد قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية. لم يُرد أحد الإصغاء إلينا".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل حل المشكلات عبر المفاوضات، مؤكداً أن روسيا ترحب بهذا النهج الذي يتوافق مع موقفها.وأوضح بيسكوف ردًا على سؤال حول تقييمه لترامب: "إنه يفضل حل المشكلات والقيام بذلك من خلال المفاوضات. وهذا يتوافق مع موقفنا أيضاً... بل على العكس، قد لا نتفق على أي قضية تقريباً، ولكن على الأقل سنستمر في التحدث مع بعضنا البعض. وبالطبع، لا يسعنا إلا أن نرحب بمثل هذا النهج".وأشار بيسكوف إلى أن ترامب يختلف تماماً عن السياسيين الأوروبيين، مضيفا أن هذا النهج لا يعني بالضرورة اتفاق الطرفين على كل شيء، بل يضمن استمرار الحوار حتى في حال عدم الاتفاق.وأكد أن "روسيا كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا في عام 2022؛ حين تم الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق".الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة

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