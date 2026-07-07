https://sarabic.ae/20260707/باحث-رفض-كييف-أي-حل-منطقي-يعيق-مسار-التسوية-في-أوكرانيا--1115010996.html

باحث: رفض كييف أي حل منطقي يعيق مسار التسوية في أوكرانيا

باحث: رفض كييف أي حل منطقي يعيق مسار التسوية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ مجد أبي المنى، أن "حديث الرئيس الأمريكي عن تسوية وإنهاء الصراع في أوكرانيا، ليس بالقرب الذي يلمح إليه، لعوامل عدة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T09:34+0000

2026-07-07T09:34+0000

2026-07-07T09:34+0000

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وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال أبي المنى إن "الناتو كحلف يتصدع يومًا بعد يوم، والاختلاف بين الأمريكيين والأوروبيين يزداد نتيجة الضغط الأمريكي على الدول الأوروبية لزيادة حجم الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى شبه تخلي عسكري أمريكي عن أوكرانيا".واستبعد ضيف "سبوتنيك" أن "يحمل اللقاء المنتظر بين ترامب وزيلينسكي شيئا جديدا، رغم أن زيلنسكي سيحث المجتمعين في أنقرة على دعم أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي، لكن السؤال إذا كان هناك فعلا إرادة أمريكية لدعم أوكرانيا وبأي ثمن بعد إيقاف أو بعد الحد من هذا الدعم المباشر".وعلّق على تأثير رفع مستوى الإنفاق الدفاعي على الشعب الأوروبي، قائلًا: "ما أخشاه أن يكون هذا الشعب قد تم تدجينه بالكامل، فلم نر هذه المظاهرات المليونية إلا قليلا، وكان يجب أن تزداد لأن جزءًا كبيرًا من أموال دافعي الضرائب ذهبت إلى أوكرانيا وبالدرجة الأولى إلى جيوب الفاسدين".باحث في العلاقات الدولية: حراك زيلينسكي الأخير مناورة ومحاولة لكسب المزيد من الوقتباحث: الغرب يخفي مختبراته البيولوجية المهددة للأمن الصحي الدولي بحجة "الأبحاث العلمية"

https://sarabic.ae/20260515/باحث-اعتراف-أمريكا-بالمختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-قد-يكون-بداية-لمؤامرة-جديدة-1113446197.html

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