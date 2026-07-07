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باحث: رفض كييف أي حل منطقي يعيق مسار التسوية في أوكرانيا
باحث: رفض كييف أي حل منطقي يعيق مسار التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ مجد أبي المنى، أن "حديث الرئيس الأمريكي عن تسوية وإنهاء الصراع في أوكرانيا، ليس بالقرب الذي يلمح إليه، لعوامل عدة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T09:34+0000
2026-07-07T09:34+0000
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال أبي المنى إن "الناتو كحلف يتصدع يومًا بعد يوم، والاختلاف بين الأمريكيين والأوروبيين يزداد نتيجة الضغط الأمريكي على الدول الأوروبية لزيادة حجم الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى شبه تخلي عسكري أمريكي عن أوكرانيا".واستبعد ضيف "سبوتنيك" أن "يحمل اللقاء المنتظر بين ترامب وزيلينسكي شيئا جديدا، رغم أن زيلنسكي سيحث المجتمعين في أنقرة على دعم أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي، لكن السؤال إذا كان هناك فعلا إرادة أمريكية لدعم أوكرانيا وبأي ثمن بعد إيقاف أو بعد الحد من هذا الدعم المباشر".وعلّق على تأثير رفع مستوى الإنفاق الدفاعي على الشعب الأوروبي، قائلًا: "ما أخشاه أن يكون هذا الشعب قد تم تدجينه بالكامل، فلم نر هذه المظاهرات المليونية إلا قليلا، وكان يجب أن تزداد لأن جزءًا كبيرًا من أموال دافعي الضرائب ذهبت إلى أوكرانيا وبالدرجة الأولى إلى جيوب الفاسدين".باحث في العلاقات الدولية: حراك زيلينسكي الأخير مناورة ومحاولة لكسب المزيد من الوقتباحث: الغرب يخفي مختبراته البيولوجية المهددة للأمن الصحي الدولي بحجة "الأبحاث العلمية"
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تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا

باحث: رفض كييف أي حل منطقي يعيق مسار التسوية في أوكرانيا

09:34 GMT 07.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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رأى الباحث في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ مجد أبي المنى، أن "حديث الرئيس الأمريكي عن تسوية وإنهاء الصراع في أوكرانيا، ليس بالقرب الذي يلمح إليه، لعوامل عدة أهمها، عدم نضوج الظروف العسكرية وعدم توقف كييف عن استهداف روسيا ورفضها أي حل منطقي يراعي التوازنات العسكرية والسياسية".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال أبي المنى إن "الناتو كحلف يتصدع يومًا بعد يوم، والاختلاف بين الأمريكيين والأوروبيين يزداد نتيجة الضغط الأمريكي على الدول الأوروبية لزيادة حجم الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى شبه تخلي عسكري أمريكي عن أوكرانيا".

وأضاف: "خلال قمة حلف شمال الأطلسي لا بد أن يناقش الملف الأوكراني بكل تفاصيله، في ظل حديث عن أن الرئيس التركي سيعيد طرح ملف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا للوصول إلى حل، لكن الحل الوحيد هو الذي يراعي المصالح الروسية، كما أنه من المستبعد أن تصل القمة إلى رؤية واضحة وموحدة حول الملف الأوكراني".

واستبعد ضيف "سبوتنيك" أن "يحمل اللقاء المنتظر بين ترامب وزيلينسكي شيئا جديدا، رغم أن زيلنسكي سيحث المجتمعين في أنقرة على دعم أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي، لكن السؤال إذا كان هناك فعلا إرادة أمريكية لدعم أوكرانيا وبأي ثمن بعد إيقاف أو بعد الحد من هذا الدعم المباشر".
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وتابع أبي المنى: "إن خطر المواجهة المباشرة بين روسيا و"الناتو" أمر وارد، ولو لم يكن على صعيد أو على شكل حرب شاملة لوجود ردع نووي، لكن قد تكون هناك بعض المناوشات، كما أن البريطانيين رأس الحربة وهذا واضح من التقارير والتسريبات التي تكتب".

وعلّق على تأثير رفع مستوى الإنفاق الدفاعي على الشعب الأوروبي، قائلًا: "ما أخشاه أن يكون هذا الشعب قد تم تدجينه بالكامل، فلم نر هذه المظاهرات المليونية إلا قليلا، وكان يجب أن تزداد لأن جزءًا كبيرًا من أموال دافعي الضرائب ذهبت إلى أوكرانيا وبالدرجة الأولى إلى جيوب الفاسدين".
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