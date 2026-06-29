https://sarabic.ae/20260629/باحث-في-العلاقات-الدولية-حراك-زيلينسكي-الأخير-مناورة-ومحاولة-لكسب-المزيد-من-الوقت-1114824128.html
باحث في العلاقات الدولية: حراك زيلينسكي الأخير مناورة ومحاولة لكسب المزيد من الوقت
باحث في العلاقات الدولية: حراك زيلينسكي الأخير مناورة ومحاولة لكسب المزيد من الوقت
سبوتنيك عربي
قال الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي من بيروت، الدكتور حسن أحمد، إن "زيلينسكي بحراكه الأخير تجاه موسكو يناور من أجل كسب المزيد من الوقت وتحقيق أهدافه... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T19:03+0000
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وأوضح أن "زيلينسكي ليس بمقدوره خنق روسيا، وأن محاولاته إطالة أمد الصراع لن تأتي في صالحه".وتابع أن "قدرات روسيا على التحمل وعلى المقدرة أكبر، فهي لا تعيش تحت عبء الغرب والأوروبيين سواء في الاستدانة أو رهن اقتصادها أو رهن نظامها السياسي، لكن هناك مصلحة لزيلينسكي لتستمر المعركة مع روسيا، لأن إطالة أمد الأزمة يمكن أن يشكل ضغطا على أوروبا وواشنطن، وبالتالي قدرة على تحقيق مكتسبات أكبر في عملية الاتفاق وجعل روسيا في زاوية هي من يعيق الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، لتحقيق مكتسبات معينة خلال المفاوضات". واعتبر أحمد، أنه "إذا توقفت أوروبا عن دعم زيلينسكي ستكون خاسرة أمام روسيا، كما أن أوروبا التي دعمت وسلحت أوكرانيا ومنعت الطاقة والموارد الروسية من أن تنتقل إلى العالم بسلاسة ستحاسبها روسيا، فهي دولة لديها مصالحها السياسية والاقتصادية ولديها قدرة على التوسع وبالتالي إذا توقفت أوروبا ستكون خاسرة". وأردف أن "الرئيس الروسي قالها بشكل علني بأن الرد على ضرب الطاقة سيكون بالحصول على أراض جديدة، وبالتالي أوروبا اليوم بعد أربع سنوات لديها مصلحة في وقف إطلاق النار وفي حل مشكلة الطاقة".بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخليةلافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت
https://sarabic.ae/20260623/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-لا-يخفي-دوره-في-الصراع-الأوكراني-1114611735.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا
باحث في العلاقات الدولية: حراك زيلينسكي الأخير مناورة ومحاولة لكسب المزيد من الوقت
حصري
قال الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي من بيروت، الدكتور حسن أحمد، إن "زيلينسكي بحراكه الأخير تجاه موسكو يناور من أجل كسب المزيد من الوقت وتحقيق أهدافه في العلاقة مع الرئيس الأمريكي".
وأوضح أن "زيلينسكي ليس بمقدوره خنق روسيا، وأن محاولاته إطالة أمد الصراع لن تأتي في صالحه".
وتابع أن "قدرات روسيا على التحمل وعلى المقدرة أكبر، فهي لا تعيش تحت عبء الغرب والأوروبيين سواء في الاستدانة أو رهن اقتصادها أو رهن نظامها السياسي، لكن هناك مصلحة لزيلينسكي لتستمر المعركة مع روسيا، لأن إطالة أمد الأزمة يمكن أن يشكل ضغطا على أوروبا وواشنطن، وبالتالي قدرة على تحقيق مكتسبات أكبر في عملية الاتفاق وجعل روسيا في زاوية هي من يعيق الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، لتحقيق مكتسبات معينة خلال المفاوضات".
واعتبر أحمد، أنه "إذا توقفت أوروبا عن دعم زيلينسكي ستكون خاسرة أمام روسيا، كما أن أوروبا التي دعمت وسلحت أوكرانيا ومنعت الطاقة والموارد الروسية من أن تنتقل إلى العالم بسلاسة ستحاسبها روسيا، فهي دولة لديها مصالحها السياسية والاقتصادية ولديها قدرة على التوسع وبالتالي إذا توقفت أوروبا ستكون خاسرة".
وأردف أن "الرئيس الروسي قالها بشكل علني بأن الرد على ضرب الطاقة سيكون بالحصول على أراض جديدة، وبالتالي أوروبا اليوم بعد أربع سنوات لديها مصلحة في وقف إطلاق النار وفي حل مشكلة الطاقة".