باحث: فرنسا تسعى لاستعادة نفوذها في سوريا من بوابة الاقتصاد
© AP Photo / Stephanie Lecocqالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الإليزيه، باريس، 7 مايو/ آيار 2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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رأى الكاتب والباحث في الشأن الدولي والأمني، الدكتور عزيز موسى، من دمشق، أن "الهدف الأساسي لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا يتمثل في محاولة إستعادة النفوذ من البوابة الاقتصادية".
وأوضح موسى، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "فرنسا تسعى إلى إعادة احياء نفوذها التاريخي في سوريا وترى أن الاقتصاد يُشكل حجر الأساس في تنمية العلاقات السياسية مع دمشق، فضلا عن إقامة علاقات أورومتوسطية قائمة على التشبيك المتعدد مع سوريا وتركيا وقبرص ولبنان، تمهيدا لنسج علاقات اقتصادية أوسع مع دول الخليج العربية، وفي إطار البحث عن دور فاعل في الطرق والممرات الدولية وانعكاساتها الجيوسياسية على المنطقة والعالم".
وأضاف أن "فرنسا تنظر إلى سوريا كساحة تنافس واحتدام نفوذ مع قوى تقليدية فاعلة كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا، وتهدف إلى الحصول على فرص استثمارية في قطاع الطاقة، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز التعاون المالي والتقني من خلال تقديم الخبرات وتبادل المصالح المشتركة".
وأشار إلى أن "التفجيرات التي وقعت بالتزامن مع الزيارة، تحمل رسائل سياسية خارجية في محاولة لفرض حالة من الإرباك بما يعزز الانطباع بأن البلاد لا تزال تعاني من هشاشة أمنية، ولا سيما أن الزيارة رفعت شعار سوريا آمنة وحرة وتعددية وموحدة، وتسعى إلى علاقات واسعة معها مبنية على تثبيت الاستقرار والتعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة".
ولفت إلى أن "حجم التحديات التي تواجهها الإدارة السورية على المستوى الأمني بات كبيرا "، وأن "إسرائيل تُعد من أبرز الأطراف التي تسعى إلى تأجيج الفوضى في سوريا، وقد تكون هناك مجموعات تعمل لصالحها زرعت هذه العبوات بهدف تقويض فرص الاستقرار، وإيصال رسالة سياسية بأنه الوصول إلى الطوق الأمني المحيط بالشخصيات الدولية التي تزور سوريا أمر ممكن".
وأكد موسى ضرورة أن "تتعامل المؤسسة الأمنية السورية مع هذه التحديات وفق مقاربة جديدة تعتمد على تعزيز الرصد الاستخباراتي، والاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي لتوفير المعدات اللوجستية والقدرات الأمنية اللازمة، بما يسهم في تكثيف عمليات الرصد وإحباط مثل هذه العمليات على امتداد الأراضي السورية خلال المرحلة الانتقالية."