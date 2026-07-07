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https://sarabic.ae/20260707/ترامب-إيران-لن-تمتلك-سلاحا-نوويا-وعلاقاتنا-مع-سوريا-تحسنت-بفضل-أردوغان-1115021607.html
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وعلاقاتنا مع سوريا تحسنت بفضل أردوغان
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وعلاقاتنا مع سوريا تحسنت بفضل أردوغان
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن تركيا لم تنخرط في الحرب مع إيران. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T15:02+0000
2026-07-07T15:02+0000
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وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية من تركيا، اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، وأنقرة لا ترغب أيضا في رؤية إيران تمتلك سلاحا نوويا.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والرئيس السوري أحمد الشرع جيدة جدا، مرجعا ذلك إلى دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وفي الشأن التركي، أوضح ترامب أنه لا يشعر بأي مخاوف حيال حصول تركيا على مقاتلات "إف - 35"، كما أعرب عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لافتا إلى أنه حضر القمة "لأنها عقدت في تركيا وتقديرا لأردوغان".وأضاف ترامب أنه "نجح في وقف ثماني حروب حتى الآن"، معربا عن اعتقاده بأنه سيتمكن من إنهاء الحرب التاسعة، ومؤكدا أمله في التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا قريبا.وفي ملف الطاقة، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة إلى مضيق هرمز"، موضحا أنها تمتلك كميات كبيرة جدا من النفط.ويشارك ترامب في قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري. ومن المتوقع أن يكون إعادة توزيع المسؤوليات داخل الحلف أحد المحاور الرئيسية في القمة، إذ طالب ترامب مرارا وتكرارا حلفاءه الأوروبيين بتحمل حصة أكبر بكثير من تكاليف دفاعهم.
https://sarabic.ae/20260127/ترامب-نجحنا-في-حل-مشكلة-هائلة-بالتعاون-مع-سوريا-1109709962.html
https://sarabic.ae/20260707/أردوغان-سنناقش-الصراع-الأوكراني-مع-ترامب-1115018718.html
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العالم, دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم, دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم

ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وعلاقاتنا مع سوريا تحسنت بفضل أردوغان

15:02 GMT 07.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Carl Court
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن تركيا لم تنخرط في الحرب مع إيران.
وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية من تركيا، اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، وأنقرة لا ترغب أيضا في رؤية إيران تمتلك سلاحا نوويا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض في واشنطن، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
ترامب: نجحنا في حل مشكلة "هائلة" بالتعاون مع سوريا
27 يناير, 22:52 GMT
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والرئيس السوري أحمد الشرع جيدة جدا، مرجعا ذلك إلى دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي الشأن التركي، أوضح ترامب أنه لا يشعر بأي مخاوف حيال حصول تركيا على مقاتلات "إف - 35"، كما أعرب عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لافتا إلى أنه حضر القمة "لأنها عقدت في تركيا وتقديرا لأردوغان".
وأضاف ترامب أنه "نجح في وقف ثماني حروب حتى الآن"، معربا عن اعتقاده بأنه سيتمكن من إنهاء الحرب التاسعة، ومؤكدا أمله في التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا قريبا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
أردوغان: سنناقش الصراع الأوكراني مع ترامب
13:35 GMT
وفي ملف الطاقة، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة إلى مضيق هرمز"، موضحا أنها تمتلك كميات كبيرة جدا من النفط.
ويشارك ترامب في قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري. ومن المتوقع أن يكون إعادة توزيع المسؤوليات داخل الحلف أحد المحاور الرئيسية في القمة، إذ طالب ترامب مرارا وتكرارا حلفاءه الأوروبيين بتحمل حصة أكبر بكثير من تكاليف دفاعهم.
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