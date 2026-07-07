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أردوغان: سنناقش الصراع الأوكراني مع ترامب
أردوغان: سنناقش الصراع الأوكراني مع ترامب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عزمه على مناقشة النزاع في أوكرانيا والخطوات الممكنة لحله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T13:35+0000
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وقال أردوغان: "سنناقش مع السيد ترامب الصراع الدائر حول أوكرانيا والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه".ووفقاً للزعيم التركي، فإن أنقرة مستعدة لاستخدام الفرص الدبلوماسية المتاحة لخفض التوترات وتعزيز الحوار السلمي.أعرب ترامب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا قريبا.واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار أنقرة قبل محادثاتهما في العاصمة التركية.في وقت سابق، أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك"، أن القادة يعتزمون مناقشة الصراع المحيط بأوكرانيا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء .تحافظ تركيا على اتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا، وقد أعربت مراراً عن استعدادها لتوفير منصة لجولة جديدة من المفاوضات. وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أشار سابقاً إلى أن أنقرة مستعدة لتسهيل استئناف عملية التفاوض إذا أبدت الأطراف إرادة سياسية.ترامب: أعتقد أننا نقترب من إنهاء الصراع في أوكرانيامصدر: أردوغان يعتزم الدعوة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في قمة الناتو بأنقرة
https://sarabic.ae/20260707/ترامب-خاب-أملي-كثيرا-في-الناتو-وحضرت-إلى-القمة-تقديرا-لأردوغان-1115018076.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: سنناقش الصراع الأوكراني مع ترامب

13:35 GMT 07.07.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عزمه على مناقشة النزاع في أوكرانيا والخطوات الممكنة لحله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال أردوغان: "سنناقش مع السيد ترامب الصراع الدائر حول أوكرانيا والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه".

وخلال لقائه مع ترامب، أشار إلى أن أنقرة تبذل جهودًا لتطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران.

ووفقاً للزعيم التركي، فإن أنقرة مستعدة لاستخدام الفرص الدبلوماسية المتاحة لخفض التوترات وتعزيز الحوار السلمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مناقشة التجارة والوضع المحيط بإيران والأجندة العسكرية في اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أعرب ترامب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا قريبا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
ترامب: خاب أملي كثيرا في "الناتو" وحضرت إلى القمة تقديرا لأردوغان
13:20 GMT
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار أنقرة قبل محادثاتهما في العاصمة التركية.

ومن المتوقع أن يناقش القادة العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، وقضايا الأمن الإقليمي، والوضع في أوكرانيا، وجدول أعمال قمة الناتو التي ستعقد في أنقرة.

في وقت سابق، أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك"، أن القادة يعتزمون مناقشة الصراع المحيط بأوكرانيا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء .
تحافظ تركيا على اتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا، وقد أعربت مراراً عن استعدادها لتوفير منصة لجولة جديدة من المفاوضات. وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أشار سابقاً إلى أن أنقرة مستعدة لتسهيل استئناف عملية التفاوض إذا أبدت الأطراف إرادة سياسية.
ترامب: أعتقد أننا نقترب من إنهاء الصراع في أوكرانيا
مصدر: أردوغان يعتزم الدعوة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في قمة الناتو بأنقرة
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