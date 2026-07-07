https://sarabic.ae/20260707/أردوغان-سنناقش-الصراع-الأوكراني-مع-ترامب-1115018718.html
أردوغان: سنناقش الصراع الأوكراني مع ترامب
أردوغان: سنناقش الصراع الأوكراني مع ترامب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عزمه على مناقشة النزاع في أوكرانيا والخطوات الممكنة لحله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T13:35+0000
2026-07-07T13:35+0000
2026-07-07T13:35+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/07/1115018406_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_57ee5356d43599330d30c1b55cf976db.jpg
وقال أردوغان: "سنناقش مع السيد ترامب الصراع الدائر حول أوكرانيا والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه".ووفقاً للزعيم التركي، فإن أنقرة مستعدة لاستخدام الفرص الدبلوماسية المتاحة لخفض التوترات وتعزيز الحوار السلمي.أعرب ترامب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا قريبا.واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار أنقرة قبل محادثاتهما في العاصمة التركية.في وقت سابق، أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك"، أن القادة يعتزمون مناقشة الصراع المحيط بأوكرانيا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء .تحافظ تركيا على اتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا، وقد أعربت مراراً عن استعدادها لتوفير منصة لجولة جديدة من المفاوضات. وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أشار سابقاً إلى أن أنقرة مستعدة لتسهيل استئناف عملية التفاوض إذا أبدت الأطراف إرادة سياسية.ترامب: أعتقد أننا نقترب من إنهاء الصراع في أوكرانيامصدر: أردوغان يعتزم الدعوة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في قمة الناتو بأنقرة
https://sarabic.ae/20260707/ترامب-خاب-أملي-كثيرا-في-الناتو-وحضرت-إلى-القمة-تقديرا-لأردوغان-1115018076.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/07/1115018406_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_68768743646bfcac23c43a30b6360f42.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: سنناقش الصراع الأوكراني مع ترامب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عزمه على مناقشة النزاع في أوكرانيا والخطوات الممكنة لحله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال أردوغان: "سنناقش مع السيد ترامب الصراع الدائر حول أوكرانيا والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه".
وخلال لقائه مع ترامب، أشار إلى أن أنقرة تبذل جهودًا لتطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران.
ووفقاً للزعيم التركي، فإن أنقرة مستعدة لاستخدام الفرص الدبلوماسية المتاحة لخفض التوترات وتعزيز الحوار السلمي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مناقشة التجارة والوضع المحيط بإيران والأجندة العسكرية في اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أعرب ترامب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا قريبا.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار أنقرة قبل محادثاتهما في العاصمة التركية.
ومن المتوقع أن يناقش القادة العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، وقضايا الأمن الإقليمي، والوضع في أوكرانيا، وجدول أعمال قمة الناتو التي ستعقد في أنقرة.
في وقت سابق، أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك"، أن القادة يعتزمون مناقشة الصراع المحيط بأوكرانيا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء .
تحافظ تركيا على اتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا، وقد أعربت مراراً عن استعدادها لتوفير منصة لجولة جديدة من المفاوضات. وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أشار سابقاً إلى أن أنقرة مستعدة لتسهيل استئناف عملية التفاوض إذا أبدت الأطراف إرادة سياسية.