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ترامب: أعتقد أننا نقترب من إنهاء الصراع في أوكرانيا
ترامب: أعتقد أننا نقترب من إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الصراع القائم في أوكرانيا يقترب من نهايته أكثر مما هو شائع حاليًا. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T14:29+0000
2026-07-06T14:47+0000
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وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في "البيت الأبيض": "أعتقد أننا أقرب بكثير(من إنهاء الصراع) مما يعتقد الناس".وأكد: "نتفاوض وسنرى إن كان بإمكاننا حلّ هذا النزاع... الرئيس بوتين يريد حلّ هذا النزاع".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، عما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع ترامب بتغيير موقفه من أوكرانيا بعد محادثات آلاسكا: "أود أن أبدأ بشيء آخر، حول ما قلته، وهو أن القادة الأوروبيين أقنعوا رئيس الولايات المتحدة بالأحداث التي تجري في أوكرانيا. لا أعرف شيئا عن هذا. وأشك في أن هذا ممكن، أعني أن رئيس الولايات المتحدة هو في نهاية المطاف سياسي ناضج".وتابع: "لقد ناقشنا بعض إمكانيات إنهاء النزاع في أوكرانيا، طُلب منا أن نقبل تنازلات صاغها المفاوضون الأمريكيون. حسنًا، وافقنا. وماذا بعد؟ لقد طرح علينا خيار التنازل. لم نفكر فورًا. لكننا وصلنا إلى أنكوريدج وقلنا: نعم، نوافق".وزير الدفاع الأوكراني يشتكي من "نقص حاد" في ذخيرة أنظمة الدفاع الجويالخارجية الروسية: بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف في ارتكابه الأعمال الإرهابية
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

ترامب: أعتقد أننا نقترب من إنهاء الصراع في أوكرانيا

14:29 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 14:47 GMT 06.07.2026)
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© REUTERS Kylie Cooper
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الصراع القائم في أوكرانيا يقترب من نهايته أكثر مما هو شائع حاليًا.
وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في "البيت الأبيض": "أعتقد أننا أقرب بكثير(من إنهاء الصراع) مما يعتقد الناس".

وأضاف: "نحن ذاهبون إلى قمة الناتو (المقبلة في تركيا)، وسنناقش ذلك (إنهاء النزاع في أوكرانيا)، أعتقد أننا سنضع له حدًا".

وأكد: "نتفاوض وسنرى إن كان بإمكاننا حلّ هذا النزاع... الرئيس بوتين يريد حلّ هذا النزاع".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
مصدر: أردوغان يعتزم الدعوة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في قمة الناتو بأنقرة
أمس, 22:52 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، عما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع ترامب بتغيير موقفه من أوكرانيا بعد محادثات آلاسكا: "أود أن أبدأ بشيء آخر، حول ما قلته، وهو أن القادة الأوروبيين أقنعوا رئيس الولايات المتحدة بالأحداث التي تجري في أوكرانيا. لا أعرف شيئا عن هذا. وأشك في أن هذا ممكن، أعني أن رئيس الولايات المتحدة هو في نهاية المطاف سياسي ناضج".

وأضاف بوتين: "لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات في أنكوريج. لم يوقع أحد على أي شيء، لكننا ناقشنا بعض السبل لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

وتابع: "لقد ناقشنا بعض إمكانيات إنهاء النزاع في أوكرانيا، طُلب منا أن نقبل تنازلات صاغها المفاوضون الأمريكيون. حسنًا، وافقنا. وماذا بعد؟ لقد طرح علينا خيار التنازل. لم نفكر فورًا. لكننا وصلنا إلى أنكوريدج وقلنا: نعم، نوافق".
وزير الدفاع الأوكراني يشتكي من "نقص حاد" في ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي
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